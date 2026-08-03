দুগ্ধপোষ্য সন্তানক বুকুত সাবটি ভৰা ভোগদৈত জাঁপ দিয়া মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

দুগ্ধপোষ্য সন্তানক বুকুত সাবটি ভৰা ভোগদৈত জাঁপ দিয়া মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
প্ৰায় ডেৰবছৰীয়া সন্তানক বুকুত সাবটি দেওবাৰে মাতৃয়ে দিছিল ভোগদৈত জাঁপ । মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ যদিও এতিয়াও নিখোঁজ কণমানি শিশুটি ।
Published : August 3, 2026 at 3:12 PM IST
যোৰহাট : বানবিধ্বস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰাইজৰ দুখ কুলাই-পাচিয়ে নধৰা হোৱাৰ সময়তে আন এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোকে কন্দুৱাইছে । দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় ২০ বছৰীয়া এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ প্ৰায় ডেৰবছৰীয়া কণমানি শিশুটিক বুকুত সাবটি লৈ জাঁপ দিয়ে ভোগদৈৰ বুকুত ।
কিন্তু দেওবাৰে দিনটো তেওঁলোকৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱা হয় যদিও স্থানীয় লোক, প্ৰশাসন তথা এছডিআৰএফ বিফল হয় । অৱশেষত সোমবাৰে উদ্ধাৰ হয় মাতৃগৰাকীৰ মৃতদেহ । কিন্তু এতিয়াও কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই শিশুটিৰ ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে শিশুটিক বুকুত সাবটি প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি মাতৃগৰাকী উপস্থিত হয় শ'লমৰাৰ ভোগদৈৰ পাৰত । ইফালে সিফালে চাই সুযোগ বুজি কৃষ্ণাজ্যোতি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভৰা ভোগদৈত জাঁপ দিয়ে । মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকী সহিতে কণমানি শিশুটিক ভোগদৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় ।
ইফালে কোলাত কণমানি কেঁচুৱাক লৈ এগৰাকী মাতৃয়ে ভোগদৈত জাঁপ দিয়াৰ খবৰটো হঠাৎ বিয়পি পৰে । এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে তৎক্ষণিকভাৱে ৰাইজে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।
আনহাতে, কণমানি কেঁচুৱাসহিতে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে ভোগদৈত নামি পৰে এছডিআৰএফ । সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।
কিন্তু দেওবাৰে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত সন্ধানহীন মাতৃসহিতে সন্তাটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল । ফলত সোমবাৰে পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । তাৰ মাজতে স্থানীয় ৰাইজে নিকটৱৰ্তী চোলাধৰা অঞ্চলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উটি অহা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু স্থানীয় ৰাইজে ভোগদৈৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।
আনহাতে, উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো দেওবাৰে সন্তানৰ সৈতে ভোগদৈত জাঁপ দিয়া মালৌপামৰ কৃষ্ণাজ্যোতি বৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰে । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সন্তানটিক । কণমানিটিক উদ্ধাৰৰ বাবে ভোগদৈৰ বুকুত পুনৰ এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় বিধায়ক বিকাশ শইকীয়াই উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰে । পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক বুকুত সাবটি ভোগদৈত জাঁপ দিয়া বুলি স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰিয়ালে অভিযোগ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "কালি পুৱা প্ৰায় চাৰিমান বজাত মালৌপাম গাঁৱৰ নিবাসী কৃষ্ণা বৰাই তেওঁৰ স্বামী দেৱজিত বৰাৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এবছৰ আঠমাহ বয়সৰ এটি শিশুক বুকুত বান্ধি লৈ চৰম সিদ্ধান্ত লয় । কালি স্থানীয় প্ৰশাসন, গাঁওবুঢ়া প্ৰমুখ্যে ব্যক্তিসকলে আৰু এছডিআৰএফে দিনটো অনুসন্ধান চলালে যদিও তেওঁৰ মৃতদেহ বিচাৰি পোৱা নগ'ল । আজি মাতৃৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু এছডিআৰএফে অনুসন্ধান অভিযান চলাই আছে ।"