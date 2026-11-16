কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ তেজেৰে তুমৰলি পিতৃ-মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ, হত্যা নে চৰমপন্থা ?
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি দুলীয়াজানৰ কমলাবাৰীত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ সদস্যৰ মৃতদেহ ৷
Published : November 16, 2026 at 8:56 PM IST
মৰাণ: গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনৰ গুলীচালনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ অনুৰূপ এক লোমহৰ্ষক কাণ্ডই জোঁকাৰি গৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাক ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ দুলীয়াজানত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি দুলীয়াজানৰ কমলাবাৰীত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ সদস্যৰ মৃতদেহ ৷
নিজা বাসগৃহৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে তিনিওৰে মৃতদেহ ৷ নিহত তিনিগৰাকী হৈছে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞা, তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞা আৰু কন্যা নিহাৰিকা ভূঞা ৷ সন্ধিয়া চুবুৰীয়াই কোঠাৰ ভিতৰত তিনিওৰে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷
চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ মৃতদেহ ড্ৰয়িং ৰূমত, এলিজা ভূঞাৰ মৃতদেহ পাকঘৰৰ মজিয়াত আৰু কন্য নিহাৰিকাৰ মৃতদেহ অন্য এটা কোঠাত তেজেৰে লুটুৰি-পুুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কিদৰে তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিল, এয়া হত্যা নে আত্মহননৰ ঘটনা স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ ইতিমধ্যে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে ৷ ঘটনাৰ তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে কোনো লোককে মৃতদেহৰ ওচৰ চাপিবলৈ দিয়া নাই ৷
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, পৰিয়ালটোৰ তিনিওগৰাকী সদস্যৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক ৷ কোঠাৰ ভিতৰত মৃতদেহ তিনিটা পৰি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছে ৷ কিন্তু এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া সঠিককৈ ক’ব নোৱাৰি ৷ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে ঘটনাস্থলীত দুলীয়াজানৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কোঠাটো তলা ভাঙি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাই অইলৰ উৎপাদন বিভাগত চাকৰি কৰিছিল ৷ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছত তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে কমলাবাৰী নামঘৰৰ সমীপত নিজা বাসগৃহত বাস কৰি আছিল । তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞা এগৰাকী গৃহিণী আছিল আৰু কন্যা নিহাৰিকা ভূঞাই নগাঁৱৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ মহলাত পঢ়ি আছিল বুলি জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰলোকে ।
লগতে পঢ়ক: ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত