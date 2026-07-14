মিৰ্জাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যোগীঘোপাত উদ্ধাৰ
ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙি থকা অৱস্থাত ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ।
Published : July 14, 2026 at 12:46 PM IST
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ মাজেৰ আলগাৰ সাতশবিঘা চৰত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । যোৱা ১২ জুলাইৰ পৰা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল ।
বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী চৰত সোমবাৰে আবেলি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয় ৷ মৃতদেহটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি যোগীঘোপা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷
ইয়াৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ লগতে অভয়াপুৰীৰ অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু আপতকালীন বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা এগৰাকী উদ্ধাৰকাৰীয়ে কয়, "সাতশবিঘা চৰত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মৃতদেহটো একেবাৰে উৱলি যোৱা বাবে আঘাৰ চিন আছে নে নাই সেয়া ধৰিব পৰা হোৱা নাই ।"
পিচত এই মৃতদেহটো দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বুলি পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰে ৷ এই ঘটনাই দক্ষিণ কামৰূপত শোঁকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
কেনেকৈ কি কাৰণত মিৰ্জাৰ পৰা যোগীঘোপাৰ চৰ পালে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ শিক্ষাবিদগৰাকীক কোনোবাই হত্যা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিছে নে নিজেই জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অথবা দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ইফালে, অতি নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকগৰাকীৰ কাৰো লগত শত্ৰুতা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অধ্যাপকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষাক একেই মৰমেৰে বুকুত সাৱটি ৰখা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ চিৰবিদায়