ETV Bharat / state

মিৰ্জাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যোগীঘোপাত উদ্ধাৰ

ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙি থকা অৱস্থাত ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ।

Body of Retired Professor Missing From Mirza Dr Jogendra Kumar Das body found in Jogighopa
মিৰ্জাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যোগীঘোপাত উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ মাজেৰ আলগাৰ সাতশবিঘা চৰত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । যোৱা ১২ জুলাইৰ পৰা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল ।

বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী চৰত সোমবাৰে আবেলি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয় ৷ মৃতদেহটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি যোগীঘোপা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷

মিৰ্জাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যোগীঘোপাত উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ লগতে অভয়াপুৰীৰ অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু আপতকালীন বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা এগৰাকী উদ্ধাৰকাৰীয়ে কয়, "সাতশবিঘা চৰত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মৃতদেহটো একেবাৰে উৱলি যোৱা বাবে আঘাৰ চিন আছে নে নাই সেয়া ধৰিব পৰা হোৱা নাই ।"

পিচত এই মৃতদেহটো দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বুলি পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰে ৷ এই ঘটনাই দক্ষিণ কামৰূপত শোঁকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

কেনেকৈ কি কাৰণত মিৰ্জাৰ পৰা যোগীঘোপাৰ চৰ পালে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ শিক্ষাবিদগৰাকীক কোনোবাই হত্যা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিছে নে নিজেই জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অথবা দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ইফালে, অতি নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকগৰাকীৰ কাৰো লগত শত্ৰুতা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অধ্যাপকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষাক একেই মৰমেৰে বুকুত সাৱটি ৰখা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ চিৰবিদায়

সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় সেনা জোৱান অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ক

TAGGED:

যোগীঘোপা
ইটিভি ভাৰত অসম
বঙাইগাঁও
SOUTH KAMRUP COLLEGE
BODY OF RETIRED PROFESSOR FOUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.