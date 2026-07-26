পথাৰৰ মাজৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃতদেহ, চৰম সিদ্ধান্ত নে হত্যা ?
নিজৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৬০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা পুখুৰীৰ পৰা এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ আঢ়ৈছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজ ৷
Published : July 26, 2026 at 5:42 PM IST
সৰুপথাৰ: এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দেৱীপুৰ গাঁৱক ৷ পথাৰৰ মাজৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ-পুত্ৰ নিথৰ দেহ ৷ নিজৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৬০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা পুখুৰীৰ পৰা এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ আঢ়ৈছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজ ৷ আৰক্ষীৰ সহযোগত মৃতদেহ দুটা পাৰলৈ তুলি অনা হয় ।
জানিব পৰা মতে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মন্দিৰা দেৱ আৰু পুত্ৰৰ নাম সাগৰ দেৱ ৷ আত্মীয়ৰ ভাষ্য অনুসৰি, পাৰিবাৰিক কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিয়েই মহিলাগৰাকীয়ে শিশুটিক লগত লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৷ তাৰ পিছতেই এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । বৰ্তমানলৈকে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহ দুটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰি সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে কয়, ‘‘কালি মোৰ আৰু পত্নীৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল ৷ তাই মোক কটাৰীৰে মূৰত আঘাত কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতে মই আজি তোক নেৰিম বুলি কৈ লাঠী এডাল লৈছিলোঁ । তেতিয়াই তাই ল’ৰাটোক লৈ পলাই আহিলে । এইফালে পলাই আহি দিনটো ইয়াতে বহি থকা সকলোৱে দেখিছিল । পিছত হাস্পতালৰ পৰা ফোন কৰিলে, আগত থানাত মই থাকিলোঁ । প্ৰায় ছয় বজালৈকে মই থাকিলোঁ । আহোঁতে দেখো ঘৰত মানুহজনী নাই । মই ভাবিলো ক'ৰবাত লুকাই আছে চাগৈ ভয়ত । এতিয়া ল'ৰাটোও নাই মানুহজনীও নাই । মৃতদেহ দুটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ