নিৰ্বাচনলৈ মাথোঁ কেইটামান ক্ষণ : মথাউৰিত পৰি ৰৈছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ মৃতদেহ

ককিলামুখৰ মথাউৰিৰ ওপৰত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছে ঢেঁকৰগড়া ব্লকৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ আমিৰ আলীৰ মৃতদেহ ৷

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 11:43 PM IST

যোৰহাট: যোৰহাটত অঘটন ৷ নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছ নেতাৰ মৃত্যু ৷ জিলাখনৰ টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ ঢেঁকৰগড়া ব্লকৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ আমিৰ আলীক হত্যাৰ সন্দেহ ৷

ককিলামুখৰ মথাউৰিৰ ওপৰত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছে আলীৰ মৃতদেহ । মৃত শৰীৰৰ ভিন্ন স্থানত আছে আঘাতৰ চিন । অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আন কিবা সেয়া এই মুহূৰ্তত ক’ব পৰা হোৱা নাই ৷

