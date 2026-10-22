হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ বিষয়াৰ মৃতদেহ, হত্যা নে আন কিবা ?

হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ বিষয়াৰ মৃতদেহ, হত্যা নে আন কিবা ?
বঙাইগাঁও চহৰত অৱস্থিত হোটেল জাহ্নৱী ৰিজেন্সীত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃতদেহ ৷ এই বিষয়ত বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট...
Published : October 22, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 7:06 PM IST
বঙাইগাঁও: দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহ ঠিক অন্ত পৰাৰ সময়তেই এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী মহলক জোকাৰি গৈছে ৷ হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মৃতদেহ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষত কৰ্তব্যৰত বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
কি পৰিস্থিতিত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু ঘটিল সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
বঙাইগাঁৱৰ হোটেলত উদ্ধাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃতদেহ
উল্লেখ্য যে বঙাইগাঁও চহৰত অৱস্থিত হোটেল জাহ্নৱী ৰিজেন্সীত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ মৃতদেহ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত ৰাভাই দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ছুটী লৈ বঙাইগাঁৱৰ এই হোটেলখনত বাহৰ পাতিছিল ৷ হোটেলখনৰ ১০২ নম্বৰ কোঠাটোত তেওঁ আছিল ৷
যোৱা ১৮ অক্টোবৰতে তেওঁ হোটেলখনলৈ আহিছিল, কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা হঠাৎ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁ থকা কোঠাটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ লাভ কৰাত দৰ্জা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা বাবে দুৱাৰখন খুলিব নোৱাৰিলে । ফলত তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হোটেলৰ কোঠাৰ দৰ্জা ভাঙি ৰাভাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে।
ডিএছপি ৰাভাৰ বাবে হোটেল বুক কৰা কোন এই কিশোৰ হালৈ ?
জানিব পৰা মতে যোৱা ১৮ অক্টোবৰত কিশোৰ হালৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জাহ্নৱী হোটেলত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ বাবে এটা কোঠা বুক কৰিছিল ৷ কিন্তু এই কিশোৰ হালৈ কোন ?
খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ বাবে তেওঁ কিয় হোটেলৰ কোঠা বুক কৰিছিল, বা তেওঁৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ৷ সাংবাদিকে বিষয়টো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে জনাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
২০ অক্টোবৰলৈকে খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰিছিল ৰাভাই
হোটেল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে ১৮ তাৰিখে হোটেললৈ অহাৰ পৰা ২০ তাৰিখলৈকে ৰাভাই খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰিছিল । কিন্তু বুধবাৰ অৰ্থাৎ ২১ তাৰিখে তেওঁ কোনো খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰা নাছিল ।
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ বৈশ্যই কয়, ‘‘১৮ তাৰিখে তেখেত আমাৰ হোটেললৈ আহে । ২০ তাৰিখৰ নিশালৈকে খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰাৰ ৰেকৰ্ড আমাৰ হাতত আছে । দশমীৰ বাবে কালিৰ দিনটোত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছিলোঁ । গতিকে কালি তেওঁ ক’ত খাদ্য খাইছিল সেয়া আমি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৷’’
হোটেলত থকা কেইদিনত তেওঁক কোনোবাই লগ কৰিছিল নেকি বা তেওঁ ওলাই গৈছিল নেকি সেই বিষয়ে সোধাত বৈশ্যই কয়, ‘‘পূজাৰ বাবে আমি এইকেইদিন অতি ব্যস্ত আছিলোঁ ৷ গতিকে তেওঁ ক’ত গৈছে, বা কোনোবাই লগ কৰিবলৈ আহিছিল নেকি সেয়া চাই থাকিব পৰা নাই ৷ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিলে সকলোখিনি জানিব পৰা যাব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ছেপ্টেম্বৰ মাহতো তেওঁ আমাৰ হোটেলত দুদিন কটাই গৈছিল ৷ আজি পুৱা আমি তেওঁৰ কোঠাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত আৰক্ষীক খবৰ দিওঁ ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁক মৃত অৱস্থাত পোৱা যায় ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে সকলোখিনি তদন্তত ওলাই পৰিব ৷’’
কিয় হোটেলত আশ্ৰয় লৈছিল খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই ?
উল্লেখ্য যে ডিএছপি খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ বকোত নিজা ঘৰ আছে যদিও তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কাহিলীপাৰাৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকে ৷ কিন্তু পূজাৰ সময়ত ছুটী লৈ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় নকটায় তেওঁ কিয় বঙাইগাঁৱৰ এই হোটেলখনত বাহৰ পাতিছিল সেয়া আৰক্ষীৰ বাবে অবুজ সাঁথৰ হৈ পৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ৰাভাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হয় ৷
উপযুক্ত তদন্তৰ আশ্বাস এছএছপি নোমল মাহাত্তাৰ
ডিএছপি ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বঙাইগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তা ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম বিৱৰি কয় ৷ ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ কয় যে ৰাভাৰ মৃত্যু কোনো ৰোগৰ কাৰণে হ’ল নে আন কোনো কাৰণ আছে সেয়া তদন্তৰ পিছত জানিব পৰা যাব ৷
‘‘অসম আৰক্ষীৰ এজন নিষ্ঠাৱান বিষয়া আছিল ৰাভা ৷ বৰ্তমান তেওঁ চিএম ভিজিলেন্সত কৰ্মৰত আছিল ৷ পূজাৰ বন্ধৰ সময়ত তেওঁ অনুমতি লৈ ইয়ালৈ আহিছিল ৷ তেওঁ নিজেই গাড়ী চলাই অকলেই আহিছিল ৷ ১৮ তাৰিখৰ পৰা তেওঁ ইয়াত আছিল আৰু আজি পুৱা আমি এটা কোঠাত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰোঁ । তেওঁৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’ এছএছপি নোমল মাহাত্তাই কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি তদন্ত কৰি আছোঁ ৷ কি পৰিস্থিতিত তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰি আছোঁ ৷ তেওঁ কালি পুৱাও পত্নীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ৷ তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল ৷ ৰাভাৰ হয়তো শাৰীৰিক অসুস্থতা আছিল, কিন্তু কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ’ল, সেয়া তদন্তৰ পাছত জানিব পৰা যাব ৷ এয়া আমাৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় ৷ যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা ল’ব লাগে তাৰ বাবে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ ৷’’
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ এগৰাকী বিষয়াৰ এনেধৰণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ পূজাৰ ছুটী লৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে উৎসৱ উদযাপন নকৰি কিয় হোটেলত বাহৰ পাতিছিল খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই ? তেওঁৰ বাবে হোটেল বুক কৰা কিশোৰ হালৈ কোন ? ১৮ ৰ পৰা ২০ অক্টোবৰলৈ কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্কলৈ আহিছিল নেকি খৰ্গেশ্বৰ ৰাভা ? হোটেলৰ ভিতৰত আচলতে কি হৈছিল তেওঁৰ সৈতে ? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে জানিব পৰা যাব ৷
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ দিনকেইটাত কেৱল গুৱাহাটীতে দুৰ্ঘটনাত পতিত ১১৪ : প্ৰাণ হেৰুৱালে ৯ জনে