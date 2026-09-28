ETV Bharat / state

বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ দেহাৱসান

মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স ৬৪ বছৰ আছিল ৷ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী দীৰ্ঘদিনে মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৷

KAMALA KANTA MUSHAHARY
কমলাকান্ত মুছাহাৰী(ফাইল ফটো) (X@Utpal_Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ সাহিত্য সমাজখনৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ ৷ বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ দেহাৱসান ৷ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সোমবাৰে পুৱতি নিশা ২.২০ বজাত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স ৬৪ বছৰ হৈছিল ৷

তথ্য অনুসৰি, বিগত কিছুদিন পূৰ্বে নিজা বাসগৃহত পিছলি পৰি তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল । চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত মুছাহাৰীয়ে সংগঠনটোৰ হকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন কৰি বড়ো ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ আৰু বিকাশৰ দিশত কাম কৰি আহিছিল । তেওঁ এগৰাকী সুপৰিচিত শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক আৰু বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিচাপে সমাজত পৰিচিতি লাভ কৰিছিল ।

তেওঁৰ বিয়োগত বড়ো সাহিত্য সমাজে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । লিখক, সাহিত্যিক, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সদস্যসকলৰ লগতে শুভাকাংক্ষীসকলে তেওঁৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বড়ো সাহিত্য আন্দোলনত মুছাহাৰীয়ে আগবঢ়োৱা বহুমূলীয়া অৱদানক সুঁৱৰে ।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত শোকপ্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ বিয়োগত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । সমসাময়িক সময়ত বড়ো সাহিত্যৰ বিকাশ আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান আগন্তুক সময়ত সমাজে সদায় মনত ৰাখিব । এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়সকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । তেওঁৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক ।’’

আনহাতে, শোকপ্ৰকাশ কৰি প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কয়, ‘‘বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰত গভীৰভাৱে মৰ্মাহত ৷ বড়ো ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি আজীৱন দায়বদ্ধতাৰ জৰিয়তে মুছাহাৰীয়ে আমাৰ ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ সাহিত্য পৰম্পৰাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক অৰ্থপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিল । তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু সেৱা এই উত্তৰাধিকাৰৰ স্থায়ী অংশ হৈ থাকিব ।’’

বড়োৱে লগতে কয়, ‘‘তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল, আপোনজন আৰু সমগ্ৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি এই দুখৰ সময়ত মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । বিদেহী আত্মাক সৰ্বশক্তিমানে চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক । ওঁম শান্তি ৷’’

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটি পোষ্টৰ জৰিয়তে পেগুৱে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি, গুৱাহাটীৰ গণেশপাৰা নিৱাসী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেৱক কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰ শুনি মৰ্মাহত হৈছোঁ । বড়ো ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা মুছাহাৰীৰ বিয়োগ এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।’’

‘‘ভাষা-সাহিত্য আৰু সমাজৰ বাবে তেখেতে কৰি যোৱা কৰ্মৰাজি সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ’ব । এই দুখৰ মুহূৰ্তত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু প্ৰয়াত মুছাহাৰীৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ’’ - মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ৷

আনহাতে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মায়ো মুছাহাৰীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘বড়ো ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ এগৰাকী একনিষ্ঠ সাধক তথা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় উপ-সভাপতি কমলাকান্ত মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ খবৰটোৱে আমাক শোকাহত কৰিছে । তেখেতৰ বিয়োগ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতেও আছিল তেখেতৰ দীঘলীয়া সময়ৰ সু-সম্পৰ্ক । এই শোকৰ মুহূৰ্তত তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: জন্ম বাৰ্ষিকীত লতা মংগেশকাৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

TAGGED:

কমলাকান্ত মুছাহাৰী
বড়ো সাহিত্য সভা
কমলাকান্ত মুছাহাৰীৰ মৃত্যু
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
KAMALA KANTA MUSHAHARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.