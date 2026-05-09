ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰ

ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰ
সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰত ৩ দিনীয়াকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ আয়োজন ।
Published : May 9, 2026 at 4:36 PM IST
সৰুপথাৰ : ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এক প্ৰচলিত কৃষিভিত্তিক বসন্তকালীন উৎসৱ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বড়োসকলে এই উৎসৱ পালন কৰিছে । গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত উৰিয়ামঘাটৰ জয়ন্তীপুৰতো ৮ মে'ৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে এই ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ । এই বছৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।
ধনশিৰি মহকুমাৰ উৰিয়ামঘাটৰ জয়ন্তীপুৰত অতি উলহ-মালহেৰে আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে । শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱাই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । তাৰ পাছতেই উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৬ খনকৈ ধৰ্মীয় তথা সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । য'ত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আৰু দল-সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই পতাকা উত্তোলন কৰি সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰী উপস্থিত থাকি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক-সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ ভাষণত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰখাৰ আহ্বান জনায় । ইফালে পৰম্পৰাগত বাগৰুম্বা আৰু উলহ-মালহেৰে জয়ন্তীপুৰৰ এই বৈশাগু উৎসৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে কয়, "অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু বডোচা ক্লাব, কে কে বড়ো লাইব্ৰেৰীৰ উদ্যোগত আমি ৩ দিনীয়াকৈ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ । পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আমি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ববৃন্দক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ । আমি ২৬ সংখ্যক এই বৈশাগু উৎসৱৰ ২৬ খনকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ আমাৰ এই জয়ন্তীপুৰত আজি ২৬ টা বছৰ হ'ল । ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা কি ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা অন্তৰংগ আলাপৰ আয়োজন কৰিছোঁ । ইয়াত আমাৰ বোলছবি পৰিচালক দীনেশ গগৈ আহিব আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক দ্বীপেন কুমাৰ বৰা, অবনী শৰ্মা, মাখমুদ আলীকে প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী সাংবাদিক ইয়াত উপস্থিত থাকিব । আমাৰ বড়ো জাতীয় নেতৃত্বসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব । আমি ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিম । দেওবাৰে মুকলি সভাত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী উপস্থিত থকাৰ কথা আছে ।"
লগতে পঢ়ক :
মৰিগাঁৱত উচ্চ-উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন