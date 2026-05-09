ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰ

সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰত ৩ দিনীয়াকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ আয়োজন ।

Baishagu Festival
ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 4:36 PM IST

সৰুপথাৰ : ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এক প্ৰচলিত কৃষিভিত্তিক বসন্তকালীন উৎসৱ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বড়োসকলে এই উৎসৱ পালন কৰিছে । গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত উৰিয়ামঘাটৰ জয়ন্তীপুৰতো ৮ মে'ৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে এই ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ । এই বছৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।

ধনশিৰি মহকুমাৰ উৰিয়ামঘাটৰ জয়ন্তীপুৰত অতি উলহ-মালহেৰে আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে । শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱাই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । তাৰ পাছতেই উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৬ খনকৈ ধৰ্মীয় তথা সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । য'ত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আৰু দল-সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই পতাকা উত্তোলন কৰি সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।

ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰ

উক্ত অনুষ্ঠানত বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰী উপস্থিত থাকি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক-সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ ভাষণত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰখাৰ আহ্বান জনায় । ইফালে পৰম্পৰাগত বাগৰুম্বা আৰু উলহ-মালহেৰে জয়ন্তীপুৰৰ এই বৈশাগু উৎসৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

Baishagu Festival
সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰত ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে কয়, "অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু বডোচা ক্লাব, কে কে বড়ো লাইব্ৰেৰীৰ উদ্যোগত আমি ৩ দিনীয়াকৈ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ । পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আমি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ববৃন্দক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ । আমি ২৬ সংখ্যক এই বৈশাগু উৎসৱৰ ২৬ খনকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ ।"

Baishagu Festival
সৰুপথাৰৰ জয়ন্তীপুৰত ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱৰ আয়োজন

তেওঁ লগতে কয়, "ৰংজালি বৈশাগু উৎসৱ আমাৰ এই জয়ন্তীপুৰত আজি ২৬ টা বছৰ হ'ল । ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা কি ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা অন্তৰংগ আলাপৰ আয়োজন কৰিছোঁ । ইয়াত আমাৰ বোলছবি পৰিচালক দীনেশ গগৈ আহিব আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক দ্বীপেন কুমাৰ বৰা, অবনী শৰ্মা, মাখমুদ আলীকে প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী সাংবাদিক ইয়াত উপস্থিত থাকিব । আমাৰ বড়ো জাতীয় নেতৃত্বসকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব । আমি ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিম । দেওবাৰে মুকলি সভাত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী উপস্থিত থকাৰ কথা আছে ।"

