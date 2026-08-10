ETV Bharat / state

লোকপিয়লত বাদ পৰিল অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬টা ভাষা; বড়ো অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী

সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষাও ১৬ সংখ্যক লোকপিয়লত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত বিভিন্ন ভাষিক দল সংগঠনৰ ক্ষোভ ।

Bodo organizations strongly protested the omission of the Bodo language from census self-enumeration portals
লোকপিয়লত বাদ পৰিল অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬টা ভাষা; বড়ো অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 2:54 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/কোকৰাঝাৰ : ইতিমধ্য়ে দেশত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেলৰ মাধ্যমৰে এই লোকপিয়ল কৰা হৈছে । ভাৰতৰ ১৬ সংখ্যক আৰু দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা এয়া অষ্টম লোকপিয়ল হয় ।

এই লোক পিয়লত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্পও উপলব্ধ হৈছে । অসমতো এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্য়ে আৰম্ভ হৈ গৈছে ।

Bodo organizations strongly protested the omission of the Bodo language from census self-enumeration portals
লোকপিয়ল (ETV Bharat Assam)

এই লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘৰে ঘৰে গণনা আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ লোকপিয়লৰ কাম সম্পন্ন কৰা হ’ব। চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰকে ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চৰকাৰসমূহৰ সুবিধা অনুযায়ী ছমাহৰ ভিতৰত এই গণনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে ৷

এই সময়সীমাত তাৎক্ষণিকভাৱে ১৫ দিনৰ বাবে স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাত জনসাধাৰণে ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । যিকোনো তথ্য় এবাৰ উপলব্ধ হোৱাৰ পিচত শুধৰণি কৰিব নোৱাৰি বাবে সকলোৱে প-পত্ৰ পূৰণ কৰোতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ।

কিদৰে কৰিব স্ব-গণনা :

স্ব-গণনা অনলাইন মাধ্যম যোগে সম্পন্ন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া । অৱশ্যে স্ব-গণনা বাধ্যতামূলক নহয় । স্ব-গণনা নকৰিলেও গণনাকাৰী বিষয়াই ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । স্ব-গণনা যিকোনো লোকে যিকোনো স্থানৰ পৰা কৰিব পাৰিব । ইন্টাৰনেট সংযোগ থকা স্মাৰ্ট ফোন নাইবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ যোগেদি স্ব-গণনা কৰিব পাৰে ।

প'ৰ্টেলটোত অসমীয়া আৰু ইংৰাজীসহ মুঠ ১৬টা ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ । পচন্দৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে স্ব-গণনা কৰিব পাৰিব ।

Bodo organizations strongly protested the omission of the Bodo language from census self-enumeration portals
অষ্টম অনুসূচীৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে এটা পৰিয়ালে এই সম্পৰ্কত এটা ম'বাইল নম্বৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । অনলাইন প'ৰ্টেলত আবেদন পৰ্ব আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে ভৌগলিক অৱস্থিতি বিচাৰিব । অৰ্থাৎ ৰাজ্য, জিলা আৰু পিন নম্বৰ তথা স্থানীয় বিৱৰণ । এইখিনি পূৰণৰ পাছত অনলাইন মেপত নিজৰ ঘৰৰ অৱস্থিতি চিহ্নিত কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ পিছত ৩৪ টা প্ৰশ্নৰ যোগেদি ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ সৱিশেষ তথ্য দিব লাগিব । উত্তৰ দিবলগীয়া ৩৪ টা প্ৰশ্নত ঘৰ আৰু পৰিয়ালটোৰ সৱিশেষ তথ্য বিচৰা হয় ।

কি কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ?

বিশেষকৈ ঘৰটোৰ অৱস্থা সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা হয় । ঘৰটোৰ ফ্ল'ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ঘৰটোৰ ৱালত কি মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সেইদৰে ঘৰটোৰ চালিখন কি সামগ্ৰীৰে কৰা হৈছে । ঘৰটোৰ অৱস্থা ভাল নে বেয়া । পৰিয়ালটোৰ সদস্য সংখ্যা । ঘৰটোত কেইটা কোঠা আছে । বিবাহিত কেইজন আছে । খোৱাপানীৰ উৎস কি আৰু পৰ্যাপ্ত আছে নে নাই ৷ লগতে, ঘৰৰ পোহৰৰ উৎস কি, বাথৰুম কেনেকুৱা, নিষ্কাশন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, ৰন্ধা-বঢ়াত কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ হয়, এলপিজিৰ সংযোগ আছে নে নাই আদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ।

তদুপৰি ঘৰত টিভি, ইণ্টাৰনেট সংযোগ, লেপটপ-কম্পিউটাৰ, লেন লাইন টেলিফোন, ম'বাইল ফোন, চাইকেল, দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন আছে নে নাই তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব । আনহাতে খাদ্যাভাসৰ কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব । শেষত মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব ।

সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা :

ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ২২টা ভাষা হৈছে - অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, ডোগ্ৰী, গুজৰাটী, হিন্দী, কন্নড়, কাশ্মীৰী, কংকণী, মৈথিলী, মালয়ালম, মণিপুৰী, মাৰাঠী, নেপালী, ওড়িয়া, পঞ্জাবী, সংস্কৃত, চাওঁতালি , সিন্ধী, তামিল, তেলুগু আৰু উৰ্দু ।

Bodo organizations strongly protested the omission of the Bodo language from census self-enumeration portals
লোকপিয়লত থকা ভাষাবোৰ (ETV Bharat Assam)

লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প'ৰ্টেলত উপলব্ধ ভাষা :

ভাৰতৰ ডিজিটেল লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প'ৰ্টেল ১৬টা নিৰ্দিষ্ট ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সমৰ্থিত ডিজিটেল ভাষাসমূহ হৈছে- অসমীয়া, বাংলা, ইংৰাজী, গুজৰাটী, হিন্দী, কানাড়া, কংকণী, মালয়ালম, মণিপুৰী, মাৰাঠী, নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু আৰু উৰ্দু ।

বাদ দিয়া হৈছে ৬টা ভাষা :

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাষা অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ২২টা ভাষা আছে যদিও লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা প'ৰ্টেলত উপলব্ধ ভাষাৰ সংখ্য়া হৈছে ১৬টা । ইয়াৰ ভিতৰত বড়ো ভাষাও বাদ পৰিছে । চৰকাৰে ইংৰাজী ভাষাটো এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যদিও সকলোৱে ইংৰাজী ভাষা বুজি নাপাবও পাৰে । সেইবাবে সকলোৰে মাতৃভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰাত উজু হৈ পৰিলেহেঁতেন বুলি বঞ্চিত ভাষাৰ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বই মন্তব্য় কৰিছে।

লোকপিয়লত বাদ পৰিল অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬টা ভাষা; বড়ো অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী :

বড়ো ভাষটো যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ২২টা ভাষাৰ অন্য়তম,সেয়েহে এই ভাষাটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গণনাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জনগণনাৰ প্ৰ-পত্ৰত বড়ো ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাক লৈ এবছু, বড়ো সাহিত্য সভাই অসন্তুষ্টি ব্য়ক্ত কৰিছে । লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জনগণনাত ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসুচীত অন্তৰ্ভুক্ত বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে কেইবাটাও বড়ো জাতীয় সংগঠনে দাবী জনাইছে ।

২০২৬ চনত আৰম্ভ হোৱা চলিত জনগণনা প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰ-পত্ৰ পূৰণত বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, সদৌ বড়ো মহিলা কল্যাণ ফেডাৰেচন, সদৌ বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা আৰু সদৌ বড়ো সাংস্কৃতিক সন্থা, বড়ো মাতৃ সমাজকে ধৰি ছয়টা জাতীয় সংগঠনে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

কোকৰাঝাৰৰ বড়োফা হাউছত অনুষ্ঠিত এক যৌথ সংবাদমেলত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গোপীনাথ বৰগয়াৰীয়ে কয়,"২০২৬ চনৰ জনগণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে গণনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰ-পত্ৰত বড়ো ভাষাক বাদ দিয়া হৈছে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছতো জনগণনা প্ৰক্ৰিয়াত ভাষাটো বাদ দিয়াটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰক বিষয়টোত তাৎক্ষণিকভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি জনগণনা প্ৰক্ৰিয়াত বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । লগতে এই বিষয়টো লৈ বড়ো জাতিৰ ছয়টা জাতীয় সংগঠনৰ এটা যৌথ প্ৰতিনিধি দলে অতি সোনকালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিম ৷ "

বৰগয়াৰীয়ে লগতে কয়, “অসম সাহিত্য সভাই সদায় সমন্বয়ৰ কথা কৈ আহিছে ৷ সমন্বয়ৰ বাবে আমাৰ লগতো কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছে ৷ গতিকে আমি অসম সাহিত্য সভাকো আমাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাম ৷"

ইপিনে, এবছুৰ সভাপতি খৗৰৗমদাও ওৱাৰীয়ে কয়,"জনগণনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ গৃহ গণনা পৰ্যায়ত ভাষা নিৰ্বাচনৰ বিকল্পত বড়ো ভাষাক বাদ দিয়া হৈছে । এই কাৰ্যত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো ৷ আগন্তুক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জনসংখ্যা গণনাত অষ্টম অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ২২টা ভাষাৰ কোনো এটা ভাষাকে বাদ নিদিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যাতে বড়ো ভাষা বাদ নপৰে তাৰবাবে দৃষ্টি ৰাখিবলৈ ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ৷"

এবছুৰ নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "জনগণনা এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰক্ৰিয়া । সেয়ে সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো ভাষাকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বাদ দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । বড়ো ভাষা অষ্টম অনুসুচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনজাতি ভাষা ৷ গতিকে জনগণনা প্ৰক্ৰিয়াত অনুসূচীত ভাষাক অৱহেলা কৰাৰ বিৰুদ্ধে ভৱিষ্যতে জাতীয়তাবাদী বড়ো সংগঠনসমূহে নীৰৱে বহি নাথাকো ।"

লগতে পঢ়ক:লোকপিয়লত স্ব-গণনাৰ কিয় প্ৰয়োজন ? আপুনিও জানি লওক স্ব-গণনাৰ সম্পৰ্কে

লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা সম্পন্ন : প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা : বানপীড়িত জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসম লোকপিয়ল
বড়ো সাহিত্য সভা
SELF CENSUS PROCESS
CENSUS INDIA 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.