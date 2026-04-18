ঘৰে ঘৰে বাথৌ পুজা : সকলোৰে কুশল-মংগল কামনাৰে ৰংজালী বৈশাগু পালন
লোকনৃত্য-কৃষ্টি জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ পদক্ষেপ ।
Published : April 18, 2026 at 7:41 PM IST
মঙলদৈ : ৰাজ্যবাসীয়ে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ৰঙালী বিহু ৷ এতিয়া চৌদিশ ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই আছে ৷ অসমৰ প্ৰায়ভাগ জনগোষ্ঠীয়ে এই ৰঙালীৰ আনন্দত মতলীয়া । ৰংজালী বৈশাগু, ৰঙালী বিহু অথবা বিষুৱা যি নামেৰে নামকৰণ নকৰক কিয় প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে ।
ৰংজালী বৈশাগু হৈছে অসমৰ বড়ো লোকসকলৰ এটি গুৰুত্বপূর্ণ বসন্ত উৎসৱ । এই উৎসৱে নতুন বছৰৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ পুনৰ্জীৱন আৰু কৃষিজীৱনৰ আৰম্ভণিকো চিহ্নিত কৰে । বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰংজালী বৈশাগু উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে গৈ গৃহস্থৰ কুশল মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিয়ে । মঙলদৈৰ জামুগুৰি গাঁৱতো দেখা গ'ল এই সুন্দৰ পৰিবেশ ।
দৰং-ওদালগুৰি সীমামুৰীয়া এই গাঁওখনৰ প্ৰায় শতাধিক পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতী ওলাই আহি গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ দি সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰে । লগতে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতিৰ লগত নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিয়ে ।
জামুগুৰি গাঁৱৰ এজন যুৱকে এই ৰংজালী বৈশাগু সম্পৰ্কে কয়, "আমাৰ গাঁওখন দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ ভকতপাৰা অঞ্চলৰ জামুগুৰি । অতীতৰে পৰা আমি আমাৰ পৰম্পৰা বাদ্য চিফুং, জোঁথা , থাৰখা, সেৰজা লৈ ঘৰে ঘৰে গৈ বৈশাগু গান গাই ৰংচালী বৈশাগু নাচো । গাঁৱৰ জ্য়েষ্ঠজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ লও, ঘৰে ঘৰে বাথৌ পুজা কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰো । আমাৰ যি পৰম্পৰাগত বাদ্য আৰু খাদ্য ৰংচালী বৈশাগুত আমি ব্যৱহাৰ কৰো । আমি পৰম্পৰাগতভাৱে অতীতৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছো । এই লোকনৃত্য-কৃষ্টি আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"
এনেদৰেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰি আহিছে হেঁপাহৰ বিহুটি । ৰংজালী বৈশাগু কেৱল এটা উৎসৱ নহয়,ই মানুহ, প্ৰকৃতি, ঈশ্বৰ আৰু কৃষিৰ মাজত থকা গভীৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক । ই সমাজত ঐক্য,আনন্দ আৰু সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি কৰে ।
