পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে

পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে
কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তি নহ'বলৈ এবছুৰ ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ ।
Published : April 18, 2026 at 8:59 PM IST
বাক্সা: পুৱাৰে পৰাই বাক্সাত উখল-মাখল পৰিৱেশ । সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি ওলাই আহিছে বৰমা উদাংশ্ৰী স্প'ৰ্টছ ক্লাব চৌহদলৈ । শনিবাৰে এই স্থানতেই এবছুৰ উদ্য়োগত অনুষ্ঠিত হয় বড়োসকলৰ বসন্তকালিন উৎসৱ ৰংজালী বৈশাগু ।
ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ৰঙালীৰ উছাহ । এই উছাহতে অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়েও নিজ নিজ ধৰণে সুন্দৰকৈ পালন কৰিছে বিহু । বাক্সা জিলাৰ বৰমাতো শনিবাৰে উদযাপন কৰা হ'ল ৰংজালী বৈশাগু ।
বাক্সা জিলা এবছু আৰু বৰমা আঞ্চলিক এবছুৰ যৌথ উদ্যোগত বৰমা উদাংশ্ৰী স্প'ৰ্টছ ক্লাব চৌহদত বৈশাগু পৰ্ব পালন কৰা হয় ৷ এবছুৰ পতাকা উত্তোলন কৰি বাক্সা জিলা এবছুৰ সভাপতি নন্দেশ্বৰ বড়োৱে কয়, "বৈশাগু পৰ্ব বড়োসকলৰ পৰম্পৰা উৎসৱ ৷ সময়ৰ গতিত এই উৎসৱ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিবলৈ লৈছিল ৷ আমাৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তিৰ পথত আছিল ৷ ইয়াকে দেখি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (এবছু) আগবাঢ়ি আহিল আৰু প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে ৷ ফলত বড়োসকলৰ খাদ্য, সংস্কৃতি, সাজপাৰ আগৰ দৰে ঠন ধৰিবলৈ ধৰিলে ৷ এয়া আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ ৷ আমাৰ কৃষ্টি -সংস্কৃতিক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷"
উল্লেখ যে বৈশাগু উৎসৱ (বিহু) বড়োসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ ৷ এই বিহু সাত দিন পালন কৰা হয় ৷ এই সাতদিনত সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈ পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰি নাচি-বাগি আনন্দ কৰে ৷ বিহুত বড়োসকলে পৰম্পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ৷ বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বৈশাগু উৎসৱ পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই (এবছু) ৷
