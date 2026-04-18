পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে

কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তি নহ'বলৈ এবছুৰ ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ ।

Rongjali Bwisagu celebrated at Baksa
ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে
Published : April 18, 2026 at 8:59 PM IST

বাক্সা: পুৱাৰে পৰাই বাক্সাত উখল-মাখল পৰিৱেশ । সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি ওলাই আহিছে বৰমা উদাংশ্ৰী স্প'ৰ্টছ ক্লাব চৌহদলৈ । শনিবাৰে এই স্থানতেই এবছুৰ উদ্য়োগত অনুষ্ঠিত হয় বড়োসকলৰ বসন্তকালিন উৎসৱ ৰংজালী বৈশাগু ।

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ৰঙালীৰ উছাহ । এই উছাহতে অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়েও নিজ নিজ ধৰণে সুন্দৰকৈ পালন কৰিছে বিহু । বাক্সা জিলাৰ বৰমাতো শনিবাৰে উদযাপন কৰা হ'ল ৰংজালী বৈশাগু ।

ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে (ETV Bharat Assam)

বাক্সা জিলা এবছু আৰু বৰমা আঞ্চলিক এবছুৰ যৌথ উদ্যোগত বৰমা উদাংশ্ৰী স্প'ৰ্টছ ক্লাব চৌহদত বৈশাগু পৰ্ব পালন কৰা হয় ৷ এবছুৰ পতাকা উত্তোলন কৰি বাক্সা জিলা এবছুৰ সভাপতি নন্দেশ্বৰ বড়োৱে কয়, "বৈশাগু পৰ্ব বড়োসকলৰ পৰম্পৰা উৎসৱ ৷ সময়ৰ গতিত এই উৎসৱ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিবলৈ লৈছিল ৷ আমাৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তিৰ পথত আছিল ৷ ইয়াকে দেখি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (এবছু) আগবাঢ়ি আহিল আৰু প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে ৷ ফলত বড়োসকলৰ খাদ্য, সংস্কৃতি, সাজপাৰ আগৰ দৰে ঠন ধৰিবলৈ ধৰিলে ৷ এয়া আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ ৷ আমাৰ কৃষ্টি -সংস্কৃতিক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷"

Rongjali Bwisagu celebrated at Baksa
ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে (ETV Bharat Assam)
Rongjali Bwisagu celebrated at Baksa
ৰংজালী বৈশাগুত মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ দিলে জ্য়েষ্ঠসকলে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ যে বৈশাগু উৎসৱ (বিহু) বড়োসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ ৷ এই বিহু সাত দিন পালন কৰা হয় ৷ এই সাতদিনত সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈ পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰি নাচি-বাগি আনন্দ কৰে ৷ বিহুত বড়োসকলে পৰম্পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ৷ বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বৈশাগু উৎসৱ পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই (এবছু) ৷

