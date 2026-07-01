আনৰ ঘৰত গাড়ী-মটৰ, আমাৰ ঘৰত নাও-ভূৰ... ধেমাজিৰ বানাক্ৰান্তৰ বেদনা
বাৰিষা আহিলেই ব্যস্ততা বাঢ়ে । নাও, ভূৰ সাজি জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে সাজু হয় গাঁৱৰ ৰাইজ ।
Published : July 1, 2026 at 5:50 PM IST
ধেমাজি: যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত প্ৰায় অধিকাংশ পৰিয়ালৰে অন্যতম সাৰথি দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন । যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে মটৰ চাইকেল বা বাহন নাথাকিলেও চাইকেল এখন হ'লেও ক্ৰয় কৰে । কিন্তু ধেমাজিৰ কেইখনমান বিশেষ গাঁও আছে । য'ত বাস্তৱ ছবিখন সম্পূৰ্ণ পৃথক । গাড়ী-মটৰ নহয় ঘৰে ঘৰে আছে নাও । গাঁৱৰ পৰিয়ালবোৰক গাড়ী-মটৰ নালাগে তেওঁলোকক লাগে নাও বা ভূৰ । কাৰণ প্ৰতিবছৰে সেই গাঁওবোৰ বানৰ কবলত পৰে ।
বাৰিষা আহিলেই নাও আৰু ভূৰ সাজু কৰিব লাগে গাঁওবাসীয়ে । বানৰ সৈতে যুঁজিবলৈ নাও বা ভূৰেই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভৰসা । ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ হ'লে বা যিকোনো কামৰ বাবে ভূৰ বা নাও ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ।
এইবাৰো বানৰ কবলত পৰিছে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ ভোমা, পদ্মপুৰ আৰু খনাকৃষ্ণপুৰ গাঁও । ন নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গাঁওকেইখন । সেয়ে যিসকলৰ ঘৰত নাও নাই তেওঁলোকে ভূৰ সাজিছে আৰু তেনেদৰেই বানৰ সৈতে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে । ঠায়ে ঠায়ে পানী কিছু কমিছে যদিও এতিয়াও বহু লোকৰ চোতাল পানীৰ তলত আছে ।
বছৰ বছৰ ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বানৰ কবলত পৰে যদিও এতিয়ালৈ চৰকাৰী পক্ষই তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই কয়, "ইয়াত ঘৰে ঘৰে নাও আছে । নাও নহ'লে নচলে ৷ টকা পইচা নথকা বা নাও বনাব নোৱাৰিলে ভূৰ বনাব লাগে ৷" আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে নাও আছে ৷ নাও নহ'লে নহয়ে । বেলেগৰ ঘৰত গাড়ী-মটৰ থাকে, আমাৰ ঘৰত নাওহে দেখিব ৷ নাও নহ'লে বাৰিষা চলিব নোৱাৰে ৷"
এজন স্থানীয় লোকে চৰকাৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা ৪ ঘৰৰ মাজত এখন ত্ৰিপাল দি কাজিয়া লগাব চেষ্টা কৰে । গতিকে একাংশ ৰাইজে ত্ৰিপাল নোলোৱাৰ বাবে নামঘৰে নামঘৰে দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ৷ অৱশ্যে চৰকাৰে পশুধনৰ কিছু সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । কিন্তু পৰ্যাপ্ত বান সাহায্যৰ পৰা আজিও বঞ্চিত অঞ্চলটো । বছৰ বছৰ ধৰি বানৰ কবলত পৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ৰাজহাড় ভাঙিছে । কিন্তু আজিলৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টিতে পৰা নাই অঞ্চলটো । যাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি ৰাইজে নিজেই নাও আৰু ভূৰ সাজি লৈছে আৰু দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
চপৰা-চপৰে খহিছে বেঁকী নৈৰ গৰা, সাংসদ ৰকিবুলৰ সন্ধান বিচাৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্তই