বৰপেটাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবিল নাও : ৪ শিশুসহ নিৰুদ্দেশ ৬ যাত্ৰী

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই । নাওখনত শিশু-মহিলাসহ প্ৰায় ২২ জন যাত্ৰী থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
বৰপেটা : বৰপেটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অঘটন । বৰপেটাৰ ৰহমপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও ডুবি নিৰুদ্দেশ ৬ যাত্ৰী । সন্ধানহীন যাত্ৰীসকলৰ মাজত ৪ টি শিশুও আছে ৷

মঙলবাৰে ৰহমপুৰ গাঁৱৰ পৰা এখন নাৱেৰে বৰঘোল গাঁৱলৈ গৈছিল প্ৰায় ২২ জন লোক । কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ চাকনৈয়াত পৰা নাওখন যাত্ৰীসহ হঠাৎ ডুব যোৱাৰ ফলত অন্ততঃ ছয়জন যাত্ৰী এতিয়ালৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

স্থানীয় সূত্ৰ অনুসৰি, নাওখন অতিশয় অসাৱধানতাৰে চলোৱা হৈছিল । জীৱন ৰক্ষাকাৰী জেকেটৰ অভাৱ আৰু নদীৰ সোঁতক অৱহেলা কৰাই এই দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত বৰপেটা আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোক আৰু মাছমৰীয়াসকলৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

আনহাতে, বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰীয়ে কয়, "বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফৰ দলে আৰক্ষীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । অৱশ্যে সন্ধিয়া হোৱা বাবে উদ্ধাৰ অভিযান আজি স্থগিত ৰখা হয় ।‌ সন্ধানহীনসকল হৈছে মধু মিঞা (৬০ বছৰ), ছুকুৰজান নেছা (৪৫ বছৰ), আমিনা পাৰবিন (৮ বছৰ), ৰাহুল আমিন (৭ বছৰ), আৰিয়ান ইছলাম (৪ বছৰ) আৰু জুনুফা ইয়াছমিন (৫ বছৰ) । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই । নাওখনত শিশু-মহিলাসহ প্ৰায় ২২ জন যাত্ৰী থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । কাইলৈ পুৱা এছ ডি আৰ এফৰ লগতে এন ডি আৰ এফৰ দলেও অভিযান চলাব ৷"

BOAT CAPSIZES AT BRAHMAPUTRA
BARPETA BOAT CAPSIZE
বৰপেটাত নাও দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
BOAT CAPSIZES IN BARPETA

সম্পাদকৰ পচন্দ

