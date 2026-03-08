ETV Bharat / state

নাৰী দিৱস ২০২৬ : শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা নাৰীগৰাকী

হুইল চেয়াৰত থাকিও সমাজৰ কাম কৰিব পাৰি । খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিলেও আৰ্তজনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হিমাদ্ৰী বড়া ।

international women's day 2026
শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা হিমাদ্ৰী বড়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 6:05 PM IST

গুৱাহাটী : আজি বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস । নাৰীৰ অধিকাৰ, সমাজৰ প্ৰতি নাৰীৰ অৱদান আদিৰ বিষয়ে এই দিনটোত আলোচনা কৰা হৈছে । আমিও আজি তেনে এগৰাকী নাৰীক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো । যিগৰাকী নাৰীয়ে শাৰীৰিক বাধা নেওচি দিনে-ৰাতিয়ে সমাজসেৱাত ব্ৰতী হৈছে ।

জীৱনৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ কেৱল মানৱসেৱা আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী নিবাসী হিমাদ্ৰী বড়া । শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা থকাৰ পিছতো তেওঁ বিগত ১২ বছৰ ধৰি মানৱ সেৱাৰ সৈতে অহৰহ জড়িত হৈছে ।

শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা হিমাদ্ৰী বড়া (ETV Bharat)

শাৰীৰিক সমস্যাৰ মাজতো হিমাদ্ৰী বড়াই কেতিয়াও মনোবল হেৰুৱা নাই । বৰঞ্চ সমাজৰ আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে সদায় আগবাঢ়ি আহি তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে । বিশেষকৈ ৰক্তৰ অভাৱত পৰা ৰোগীসকলৰ সহায়ৰ বাবে তেওঁ ৰক্তদান কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয়সকলক ৰক্তৰ যোগান ধৰি আহিছে ।

তেওঁৰ এই চিন্তাধাৰা আৰু মানৱীয় পদক্ষেপে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও মানৱ সেৱাৰ পথত বাধা হ'ব নোৱাৰে । এই কথাটো তেওঁ কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে । তেওঁৰ এই মহানুভৱতা আৰু সমাজসেৱামূলক কামে বহু লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।

ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰোগী বা লোকক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে ২০১৭ চনত আৰম্ভ কৰা 'ৰক্তকণিকা' নামৰ এটা ফেচবুক পেজ তেওঁৰ সমাজসেৱাৰ অন্যতম উদাহৰণ । যিটো পেজত আজি পৰ্যন্ত ১৮০০ সদস্য আছে । প্ৰয়োজন হ'লেই এই সক্ৰিয় সদস্যসকলে আগবাঢ়ি আহি ৰক্তদান কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত হিমাদ্ৰী বড়াই কয়, "২০১৩ চনত এটা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিলো । ফেচবুকৰ জৰিয়তে ২০১৪ চনত ৰক্তদান গ্ৰুপ এটাৰ লগত জড়িত হৈছিলো । তেতিয়া দেখিছিলো যে ৰোগীৰ বাবে তেজৰ প্ৰয়োজন হ'লে পৰিয়ালৰ লোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় । তেনে ৰোগীক ৰক্তৰ যোগান ধৰি আহিছিলো । তেতিয়াৰ পৰা মই দিনটোৰ বেছি সময় এইবোৰ কাম কাজত লাগিব ল'লো । ২০১৭ চনত 'ৰক্তকণিকা' নামৰ এটা ফেচবুক পেজ খুলিলো । বৰ্তমান এই ৰক্তকণিকাত ১৮ হাজাৰতকৈ অধিক সদস্য আছে । তেতিয়াৰ পৰা এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে তেজৰ প্ৰয়োজনীয় ৰোগীসকলক ৰক্তদান কৰি আহিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে প্ৰয়োজনীয়সকলক ৰক্তদান কৰে । বিশেষকৈ নিগেটিভ গ্ৰুপৰ ৰক্ত বিচাৰিলে আমি নিজেই সদস্যসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিও ।"

এই গ্ৰুপৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতি দিনে ৩-৪ জন সদস্যই ৰক্তদান কৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "অসমৰ বাহিৰত চেন্নাই, মুম্বাইলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা ৰোগীক তেজৰ প্ৰয়োজন হ'লে আমি যোগাযোগ কৰাই দিওঁ ।"

international women's day 2026
শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা হিমাদ্ৰী বড়া (ETV Bharat)

কিন্তু শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান স্বত্বেও এনেদৰে নিৰন্তৰভাৱে সমাজৰ কামত জড়িত হোৱাতো সহজ নহয় । অৱশ্যে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি হিমাদ্ৰী বড়া আগবাঢ়ি গৈছে ।

এই সংগ্ৰামৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "২০০৫ত যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিলো তেতিয়া ৰাজহাড়ত টিউমাৰ এটা ধৰা পৰিছিল । সন্তানটি জন্মৰ পিছত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ গ'লো । পিছত স্নায়ুবোৰ দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ তলৰ অংশ জোৰ নোপোৱাৰ ফলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লো । হুইল চেয়াৰ বা আনৰ সহায় লৈহে এতিয়া খোজকাঢ়িব লাগে । ঘৰত থাকিলে হুইল চেয়াৰৰ জৰিয়তে কামকাজ কৰিবলৈ ল'লো । শাৰীৰিক সমস্যা হোৱাৰ বাবে মই ৰক্তদানত সময় দিব পাৰিলো । এই কামটো নকৰা হ'লে হয়তো মই হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'লেহেঁতেন ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আৰ্তজনক যেতিয়া সহায় কৰোঁ তেতিয়া বেলেগ এটা মানসিক শান্তি পোৱা যায় । আমাৰ গ্ৰুপৰ সদস্য সকলো খুব সক্ৰিয় । তেওঁলোকক যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তেতিয়াই গৈ ৰক্তদান কৰে । মই নিজে ৪ বাৰ ৰক্তদান কৰিছো । মোৰ ল'ৰাই ১৫ বাৰতকৈ অধিক ৰক্তদান কৰিছে । মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মোক এই কামত সমৰ্থন কৰিছে ।"

আনহাতে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গেও তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে হিমাদ্ৰী বড়াই । আনকি ৰক্তকণিকাক লৈ ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনাৰ বাবে তেওঁ কেইবাবাৰো জুবিন গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ৰোগীৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ নামত ডিব্ৰুগড়ত ব্লাড বেংক এটা স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । তাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিছিলোঁ । কিন্তু মাটি এডোখৰ নোপোৱাৰ বাবে আমাৰ এই কাম হৈ নুঠিল । কিন্তু জুবিন দাই মোক ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিল । তেওঁ মোক কৈছিল তই কৰ মই আছো । যি লাগে কবি ।"

ইফালে শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও সমাজৰ কাম কৰি থকা হিমাদ্ৰী বড়াই ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক মই এটা কথাই কম যি পৰিস্থিতিয়ে নহওঁক কিয় বহুত কৰিবলগীয়া থাকে । মনোবল থাকিলে বেমাৰক জয় কৰিব পাৰি । তেনে বহু উদাহৰণ আছে । মই প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিলোঁ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব । ৰক্তদানৰ লগত ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লো মোৰ যে কিবা শাৰীৰিক সমস্যা আছে সেই কথা পাহৰি পেলালোঁ । ভাবি ল'ব নালাগে সকলো শেষ হৈ গ'ল বুলি ।"

