নাৰী দিৱস ২০২৬ : শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা নাৰীগৰাকী

নাৰী দিৱস ২০২৬ : শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও আৰ্তজনক সহায় কৰি ভালপোৱা নাৰীগৰাকী
হুইল চেয়াৰত থাকিও সমাজৰ কাম কৰিব পাৰি । খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিলেও আৰ্তজনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হিমাদ্ৰী বড়া ।
Published : March 8, 2026 at 6:05 PM IST
গুৱাহাটী : আজি বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস । নাৰীৰ অধিকাৰ, সমাজৰ প্ৰতি নাৰীৰ অৱদান আদিৰ বিষয়ে এই দিনটোত আলোচনা কৰা হৈছে । আমিও আজি তেনে এগৰাকী নাৰীক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো । যিগৰাকী নাৰীয়ে শাৰীৰিক বাধা নেওচি দিনে-ৰাতিয়ে সমাজসেৱাত ব্ৰতী হৈছে ।
জীৱনৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ কেৱল মানৱসেৱা আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী নিবাসী হিমাদ্ৰী বড়া । শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা থকাৰ পিছতো তেওঁ বিগত ১২ বছৰ ধৰি মানৱ সেৱাৰ সৈতে অহৰহ জড়িত হৈছে ।
শাৰীৰিক সমস্যাৰ মাজতো হিমাদ্ৰী বড়াই কেতিয়াও মনোবল হেৰুৱা নাই । বৰঞ্চ সমাজৰ আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে সদায় আগবাঢ়ি আহি তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে । বিশেষকৈ ৰক্তৰ অভাৱত পৰা ৰোগীসকলৰ সহায়ৰ বাবে তেওঁ ৰক্তদান কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয়সকলক ৰক্তৰ যোগান ধৰি আহিছে ।
তেওঁৰ এই চিন্তাধাৰা আৰু মানৱীয় পদক্ষেপে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও মানৱ সেৱাৰ পথত বাধা হ'ব নোৱাৰে । এই কথাটো তেওঁ কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে । তেওঁৰ এই মহানুভৱতা আৰু সমাজসেৱামূলক কামে বহু লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।
ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰোগী বা লোকক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে ২০১৭ চনত আৰম্ভ কৰা 'ৰক্তকণিকা' নামৰ এটা ফেচবুক পেজ তেওঁৰ সমাজসেৱাৰ অন্যতম উদাহৰণ । যিটো পেজত আজি পৰ্যন্ত ১৮০০ সদস্য আছে । প্ৰয়োজন হ'লেই এই সক্ৰিয় সদস্যসকলে আগবাঢ়ি আহি ৰক্তদান কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত হিমাদ্ৰী বড়াই কয়, "২০১৩ চনত এটা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিলো । ফেচবুকৰ জৰিয়তে ২০১৪ চনত ৰক্তদান গ্ৰুপ এটাৰ লগত জড়িত হৈছিলো । তেতিয়া দেখিছিলো যে ৰোগীৰ বাবে তেজৰ প্ৰয়োজন হ'লে পৰিয়ালৰ লোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় । তেনে ৰোগীক ৰক্তৰ যোগান ধৰি আহিছিলো । তেতিয়াৰ পৰা মই দিনটোৰ বেছি সময় এইবোৰ কাম কাজত লাগিব ল'লো । ২০১৭ চনত 'ৰক্তকণিকা' নামৰ এটা ফেচবুক পেজ খুলিলো । বৰ্তমান এই ৰক্তকণিকাত ১৮ হাজাৰতকৈ অধিক সদস্য আছে । তেতিয়াৰ পৰা এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে তেজৰ প্ৰয়োজনীয় ৰোগীসকলক ৰক্তদান কৰি আহিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে প্ৰয়োজনীয়সকলক ৰক্তদান কৰে । বিশেষকৈ নিগেটিভ গ্ৰুপৰ ৰক্ত বিচাৰিলে আমি নিজেই সদস্যসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিও ।"
এই গ্ৰুপৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতি দিনে ৩-৪ জন সদস্যই ৰক্তদান কৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "অসমৰ বাহিৰত চেন্নাই, মুম্বাইলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা ৰোগীক তেজৰ প্ৰয়োজন হ'লে আমি যোগাযোগ কৰাই দিওঁ ।"
কিন্তু শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান স্বত্বেও এনেদৰে নিৰন্তৰভাৱে সমাজৰ কামত জড়িত হোৱাতো সহজ নহয় । অৱশ্যে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি হিমাদ্ৰী বড়া আগবাঢ়ি গৈছে ।
এই সংগ্ৰামৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "২০০৫ত যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিলো তেতিয়া ৰাজহাড়ত টিউমাৰ এটা ধৰা পৰিছিল । সন্তানটি জন্মৰ পিছত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ গ'লো । পিছত স্নায়ুবোৰ দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ তলৰ অংশ জোৰ নোপোৱাৰ ফলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লো । হুইল চেয়াৰ বা আনৰ সহায় লৈহে এতিয়া খোজকাঢ়িব লাগে । ঘৰত থাকিলে হুইল চেয়াৰৰ জৰিয়তে কামকাজ কৰিবলৈ ল'লো । শাৰীৰিক সমস্যা হোৱাৰ বাবে মই ৰক্তদানত সময় দিব পাৰিলো । এই কামটো নকৰা হ'লে হয়তো মই হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'লেহেঁতেন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰ্তজনক যেতিয়া সহায় কৰোঁ তেতিয়া বেলেগ এটা মানসিক শান্তি পোৱা যায় । আমাৰ গ্ৰুপৰ সদস্য সকলো খুব সক্ৰিয় । তেওঁলোকক যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তেতিয়াই গৈ ৰক্তদান কৰে । মই নিজে ৪ বাৰ ৰক্তদান কৰিছো । মোৰ ল'ৰাই ১৫ বাৰতকৈ অধিক ৰক্তদান কৰিছে । মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মোক এই কামত সমৰ্থন কৰিছে ।"
আনহাতে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গেও তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে হিমাদ্ৰী বড়াই । আনকি ৰক্তকণিকাক লৈ ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনাৰ বাবে তেওঁ কেইবাবাৰো জুবিন গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "আমি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ৰোগীৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ নামত ডিব্ৰুগড়ত ব্লাড বেংক এটা স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । তাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিছিলোঁ । কিন্তু মাটি এডোখৰ নোপোৱাৰ বাবে আমাৰ এই কাম হৈ নুঠিল । কিন্তু জুবিন দাই মোক ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিল । তেওঁ মোক কৈছিল তই কৰ মই আছো । যি লাগে কবি ।"
ইফালে শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও সমাজৰ কাম কৰি থকা হিমাদ্ৰী বড়াই ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক মই এটা কথাই কম যি পৰিস্থিতিয়ে নহওঁক কিয় বহুত কৰিবলগীয়া থাকে । মনোবল থাকিলে বেমাৰক জয় কৰিব পাৰি । তেনে বহু উদাহৰণ আছে । মই প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিলোঁ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব । ৰক্তদানৰ লগত ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লো মোৰ যে কিবা শাৰীৰিক সমস্যা আছে সেই কথা পাহৰি পেলালোঁ । ভাবি ল'ব নালাগে সকলো শেষ হৈ গ'ল বুলি ।"
লগতে পঢ়ক : নাৰী দিৱস ২০২৬ঃ জীৱনৰ কঠিন সময়ত কৃষিক জীৱিকা হিচাপে বাচি লোৱা গোলাপী চাংমাই এতিয়া আদৰ্শ খেতিয়ক