বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসক জুবিনক্ষেত্ৰত সম্বৰ্ধনা

সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ আবেগ আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷

চেল্যুট ত্ৰিৰংগা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগতে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে
Published : December 11, 2025 at 12:06 PM IST

সোণাপুৰ: দৃষ্টিহীন মহিলা টি-২০ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলক বিজয়ৰ সোৱাদ দিয়া নগাঁৱৰ ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাস আজিৰ তাৰিখত এটি চিনাকি নাম ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া সোণাপুৰস্থিত জুবিনক্ষেত্ৰত এক আবেগিক পৰিৱেশত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক ৷

‘‘চেল্যুট ত্ৰিৰংগা অসম প্ৰদেশ’’ৰ উদ্যোগত এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ সদস্য চিমু দাসক তেওঁৰ ক্ৰীড়া যাত্ৰাৰ বাবে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত এই বিশেষ সন্মান জনোৱা হয় ।

ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

চেল্যুট ত্ৰিৰংগা অসম প্ৰদেশৰ নেতৃত্ব বহন কৰা অনুপ সিনহা আৰু অসম গৌৰৱ ধৃতিমালা ডেকাই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি খেলুৱৈগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷ এখন গামোচা, এটি স্মাৰক আৰু চেলেং চাদৰেৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক সন্মানিত কৰা হয় । সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ আবেগ আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷

সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণৰ পিছত ক্ৰিকেটাৰ চিমু দাসে কয়, ‘‘জীৱিত কালত জুবিন দাক কেতিয়াও লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য নহ'ল । তেওঁ যদি থাকিলেহেঁতেন আজি বহুত ভাল পালেহেঁতেন আৰু মোক হয়তো বহুত ভালকৈ স্বাগত কৰিলেহেঁতেন ।’’

জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ সময়ৰ স্মৃতি সুঁৱৰি তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যি সময়ত মোৰ ট্ৰেইনিং চলি আছিল, তেতিয়াই শুনিছিলো জুবিন দাৰ খবৰটো । বিশ্বাস হোৱা নাছিল মোৰ । বহুত দুখ লাগিছিল, ভাবিছিলো অসমলৈ উভতি আহিম । জীৱিত অৱস্থাত লগ নাপালেও মই অনুভৱ কৰিছো তেওঁ জীয়াই আছে । প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত যেন তেওঁ কাষতে ঠিয় হৈ আছে এনে অনুভৱ হৈছে । সেৱা জনাইছো, আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ কৰিছো ।’’

জুবিন দাৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প চেল্যুট ত্ৰিৰংগাৰ

চেল্যুট ত্ৰিৰংগাৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বিশ্ব জয় কৰা চিমু দাসক আমি জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো । চিমু দাস সদায় উজলি থাকক । চেল্যুট ত্ৰিৰংগাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নাহৰ পুলি ৰোপণৰ কাম চলাই নিছে ৷ আমি জুবিন দাৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰি যাম ।’’

এই অনুষ্ঠানে এগৰাকী বিশ্বজয়ী ক্ৰীড়াবিদক সন্মান জনোৱাৰ লগতে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু আবেগিক সম্পৰ্ককো উজ্জ্বল কৰি তুলিলে ।

