ETV Bharat / state

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাক সামৰি বিজেপিৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা

সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাই জিলাই বিজেপিৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে নানান কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছে ।

BJP's special organizational meeting
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰভাৱশালী বিজয়ৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে (বিজেপি) সাংগঠনিক ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । যাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে জিলাই জিলাই বিশেষ সাংগঠনিক সভাৰ আয়োজন কৰিছে ।

বিজেপিয়ে উজনিৰ অসমৰ পৰাই এই সাংগঠনিক সভাৰ আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ এখন বিশেষ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাক সামৰি বিজেপিৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা (ETV Bharat)

সভাৰ অন্তত শিৱসাগৰ নগৰৰ কেপিএম মেম'ৰিয়েল হলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ আগন্তুক দিনত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰে । দিলীপ শইকীয়াই কয়, "বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই বিজেপি দলে আগন্তুক সময়ৰ বাবে এলানি কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছোঁ । ৰাইজে নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ সপক্ষে যি জনাদেশ দিলে সেয়া অভূতপূৰ্ব ।

ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে মতবিনিময় কৰা হৈছে । উজনিৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পাছত আজি শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ ।"

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ সৈতে দলীয় কৰ্যকৰ্তাসকল জড়িত হৈ সক্ৰিয় হ'ব লাগিব । ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো মণ্ডলত দুদিনীয়া আৰু জিলা পৰ্যায়ত তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হ'ব । দলৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলক জৈৱিক খেতি আৰু প্ৰকৃতি সম্বন্ধে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ১০ জুলাইত ধৰ্মীয়স্থানত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে লক্ষাধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে মতবিনিময় কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সফল কাৰ্যকালৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিকাশ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো মণ্ডলতে যোগ দিৱস পালন কৰা হ'ব ।"

চৰকাৰী আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা আৰু চৰকাৰৰ দ্বাৰা হৈ থকা কামকাজবোৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে সুক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আহিবলগীয়া সময়খিনিত দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল তথা দলৰ নীতিক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটোৱেই এই বৈঠকসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে ।

আনহাতে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ হিচাপে পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক উপেক্ষা কৰা হ'ল বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অধ্যয়নৰ অভাৱৰ বাবেই এনে হ'ল বুলি মন্তব্য কৰে । অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুণোৎসৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহাৰ লগতে অসমত জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ আগবঢ়াই আহিছে বুলিও মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক বহু বোজা একেলগে দিব বিচৰা নাই : দিলীপ শইকীয়া

TAGGED:

বিশেষ সাংগঠনিক সভা
দিলীপ শইকীয়া
শিৱসাগৰ
বিজেপি
ASSAM BJP ORGANIZATIONAL MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.