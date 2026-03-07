বৰপথাৰ দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰত আশীৰ্বাদ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা
বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই আজি গোলাঘাট জিলাৰ চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সাঙুৰি ল’ব ৷
Published : March 7, 2026 at 10:00 AM IST
সৰুপথাৰ : শনিবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ পৰা বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ আৰম্ভ হৈছে, আজি বিজেপিৰ এই যাত্ৰাৰ ষষ্ঠ দিন ৷ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাই আজি সাঙুৰি ল’ব গোলাঘাট জিলাৰ চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাত পোনে পোনে সৰুপথাৰৰ বৰপথাৰত উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ বৰপথাৰস্থিত ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰত আশীৰ্বাদ লৈ বিশাল ৰেলিৰে ৰাওনা হ’ব বৰপথাৰৰ গেলাবিল অভিমুখে ৷
যাত্ৰা পথত বৰপথাৰ নগৰ, হেজাৰী জালজৰি শিৱ মন্দিৰ, লাভলীনা বৰগোঁহাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, ৰেংমা বাগান তিনিআলি আৰু গেলাবিল চাৰিআলিত জনতাৰ আশীষ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ গেলাবিলত যাত্ৰা অন্ত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰৱেশ কৰিব গোলাঘাট সমষ্টিত ৷ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পিছতেই ক্ৰমান্বয়ে প্ৰৱেশ কৰিব খুমটাই আৰু দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ৷ ইতিমধ্যে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় ১৩ কিঃমিঃ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ বৰপথাৰত অজস্রলোকৰ ভিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
অন্যহাতে কালিৰে পৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ তদাৰক কৰাৰ লগতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক সংগ দিবলৈ সাজু বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ৷ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিব ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই ৷ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি বিপ্লৱ দাসে কয়, "আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা সৰুপথাৰ সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে ৷ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰথম সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰাই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৷ আৰু এই যাত্ৰা বৰপথাৰৰ দুবৰণি শিৱ মন্দিৰত তেওঁ পূজা-অৰ্চনাৰে আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ পৰা তেওঁ বৰপথাৰ নগৰ অঞ্চলৰ পৰা গেলাবিলৰ পৰা গোলাঘাট সমষ্টিত পদাৰ্পণ কৰিব ৷ আৰু গোলাঘাটৰ পৰা খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা আকৌ দেৰগাঁৱলৈ তেওঁ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিত খুব উখল-মাখল পৰিৱেশ হৈ আছে ৷ মানুহ গোটেই অসমত দৰে সৰুপথাৰতো ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মানুহেও আদৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উৎসাহেৰে বাট চাই আছে ৷ আৰু তেওঁ যিবিলাক কাম বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ যি উন্নয়নমূলক কাম-কাজত মানুহে এতিয়া যিমান সহাৰি দিছে আপোনালোকে গম পাইছে ৷ ঠিক তেনেদৰে সৰুপথাৰবাসীও উৎসাহেৰে বাট চাই আছে তেওঁৰ আগমনৰ কাৰণে ৷"
দাসে আৰু কয়, "বহুতো উন্নয়ন হৈছে আপুনি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিব ৷ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰা শিক্ষাখণ্ডৰ পৰা ৰাস্তা-ঘাট আপোনাৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টত যিফালে চাই উন্নয়ন উন্নয়ন অকল উন্নয়নেই হৈ আছে ৷ আমি তেওঁক আকৌ পুনৰবাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটোৱে বিচাৰো ৷ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’লে তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব ৷ আৰু বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল থাকিব ৷ আমাৰ অজন্তা নেওগ বাইদেউও থাকিব ইয়াত ৷"