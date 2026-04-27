ETV Bharat / state

কংগ্ৰেছে মহিলাসকল কেৱল ভোটবেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে : বিজেপি নেত্ৰী

যোৰহাটৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল বিজেপি কৰ্মী ৷ কংগ্ৰেছে মহিলাক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই বুলি দাবী প্ৰতিবাদী বিজেপি কৰ্মীৰ ৷

Jorhat News
কংগ্ৰেছে মহিলাসকল কেৱল ভোটবেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলেঃবিজেপি
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ যোৰহাটত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যোৰহাট বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক ২০২৬ লোকসভাত অনুমোদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে যি স্থিতি ল'লে তাক লৈ বৰ্তমানো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি কৰ্মীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ৷ সোমবাৰে কংগ্ৰেছ তথা 'ইণ্ডি' মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি মহিলা মৰ্চাই ৷

'নাৰী শক্তি বন্দনাৰ অধীনত মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক-২০২৬'ৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা স্থিতি অতি গৰিহাণযোগ্য বুলি উল্লেখ কৰি যোৰহাট বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী ৰুমী চেতিয়াই কয়,"কংগ্ৰেছে দশক দশক ধৰি নাৰীক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । সংসদত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সৰ্বসাধাৰণ মহিলাৰ হাতলৈ যোৱাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে মহিলাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে ৷ যিটো সংবিধানিক অধিকাৰ ৷"

যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা কংগ্ৰেছ বিৰুদ্ধে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি চেতিয়াই কয়,"১৭ এপিলত সংসদত কংগ্ৰেছে যি নাৰী বিৰোধী স্থিতি দেখুৱালে তাৰ বাবে মহিলাসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো ৷ মহিলাই ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰত ৩৩ শতাংশ প্ৰদানৰ বাবে সংসদত যি বিধেয়ক উত্থাপন হৈছিল, সেই বিধেয়কখন কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰি মহিলাসকলক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ৷ কংগ্ৰেছে মহিলাক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই ৷"

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে কয় যে, মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়কত বিৰোধীতা কৰা পিছতে কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ স্পষ্ট হৈছে ৷ কংগ্ৰেছত পৰিয়ালতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰ স্পষ্ট হোৱা লগতে কংগ্ৰেছ যে নাৰী বিৰোধী সেয়া প্ৰমাণ হ'ল বুলি পূজাৰীয়ে অভিযোগ কৰে ।

TAGGED:

যোৰহাট
যোৰহাট বিজেপি
মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক
ETV BHARAT ASSAM
JORHAT NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.