২০৩১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ১২৬ খন আসন দখল কৰিব বিজেপিয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী

২০৩১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ১২৬ খন আসন দখল কৰিব বিজেপিয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী
‘‘যদিহে বিজেপিয়ে এই লোকসভা আসনখনত জয়লাভ কৰিব পাৰে, তেন্তে দলটোৱে অহা ২০৩১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ খন আসনেই লাভ কৰিব ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
By PTI
Published : September 15, 2026 at 9:08 PM IST
যোৰহাট: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছে ৷ মঙলবাৰে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয় যে যদিহে বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে, তেন্তে অহা ২০৩১ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত গেৰুৱা দলটোৱে সম্পূৰ্ণ ১২৬খন আসনেই লাভ কৰিব ।
যোৰহাটত ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তসকলৰ বৈঠকৰ পাছত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত ড৹ শৰ্মাই কয় যে নগাঁও বিজেপিৰ পৰম্পৰাগত আসন নহয় যদিও বিগত এমাহত দলটোৰ সপক্ষে স্পষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰিগাঁও, ৰহা, জাগীৰোড আৰু নগাঁও-বটদ্ৰবা এই চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিটোতে প্ৰায় ৫০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে বাকী চাৰিটা সমষ্টি ৰূপহীহাট, লাহৰীঘাট, ধিং আৰু চামগুৰিত প্ৰতিটোতে প্ৰায় ১.৫ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ।’’
‘‘এতিয়া আমি উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷ যদিহে বিজেপিয়ে এই লোকসভা আসনখনত জয়লাভ কৰিব পাৰে, তেন্তে দলটোৱে অহা ২০৩১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ খন আসনেই লাভ কৰিব ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এনে এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে মানুহে বিজেপিৰ ফালে ধাৱমান হৈছে আৰু দিনে দিনে দলটোৰ বাবে পৰিস্থিতি ইতিবাচক হৈ আহিছে বুলিও শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ আগতেই আমাৰ বিধায়ক নথকা সমষ্টিতো বহু লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ।’’
বিৰোধী দলৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল বা কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় ৷ কেৱল বিজেপি-অগপ-বিপিএফৰ মিত্ৰতাতহে আগ্ৰহী । আমি ভাল কাম কৰি যাম আৰু মানুহ আমাৰ পক্ষত থাকিব ।’’
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিৱামনি বৰাক টিকট প্ৰদান কৰিছে ৷ আনহাতে তিনিবাৰৰ এ আই ইউ ডি এফৰ সাংসদ তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলো নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত নামি পৰিছে ।
অহা ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৯ এপ্ৰিলত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব । ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ টিকটত সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হোৱা প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ আসন খালী কৰি বিজেপিত যোগদান কৰি এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ বিধানসভা আসনৰ পৰা জয়লাভ কৰে । তাৰ পাছতেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ৷
আনহাতে, বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত বিজেপিকেই কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ তেওঁ দাবী কৰিছে যে শিৱামণি বৰাক টিকট প্ৰদান কৰাত বিজেপি আতংকিত হৈছে আৰু আজমলৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ৷
#WATCH | Guwahati | On the Nagaon bypoll, Assam Congress President Gaurav Gogoi says, " we are very confident of putting up a solid campaign, and we are confident of a victory in the forthcoming nagaon by-election."— ANI (@ANI) September 15, 2026
on aiudf likely to announce its president badruddin ajmal as the… pic.twitter.com/GJ4i6S48X7
সংবাদ সংস্থা এএনআইক গগৈয়ে কয়, ‘‘আগন্তুক নগাঁও সংসদীয় উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কিমান শক্তিশালী, ইয়াৰ পৰা দেখা যায় । প্ৰথম অৱস্থাত এআইইউডিএফে বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰি আছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত এআইইউডিএফে পুনৰ বিবেচনা কৰিলে । বিজেপিয়ে অস্থিৰ হৈ উপলব্ধি কৰিছে যে কংগ্ৰেছে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । তেওঁলোক নাৰ্ভাছ হৈ বিশ্বাসযোগ্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰ মৌলানা আজমলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায়ৰ বাবে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় ।’’
লগতে পঢ়ক:
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ
শিৱামণি বৰাৰ টিকটক লৈ কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ ঢৌ, নিশাৰ ভিতৰতে একাধিকৰ গেৰুৱা বসন