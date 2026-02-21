ETV Bharat / state

এ আই সন্মিলনত প্রতিবাদ কৰি কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ আত্মাসন্মান লাঘৱ কৰিছে : দিলীপ শইকীয়া

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 21, 2026 at 7:42 PM IST

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত মণ্ডপমত চলা এ আই ইমপেক্ট সন্মিলনত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কংগ্ৰেছে ভাৰত মণ্ডপমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এ আই সন্মিলনত প্রতিবাদ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মাসন্মান লাঘৱ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

কংগ্রেছ ৰূপী অসুৰ শক্তিৰ যজ্ঞত বাধা :

শনিবাৰে বশিষ্ঠস্থিত দলৰ মুখ্য় কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দিলীপ শইকীয়াই দেশৰ মান-সম্মান আৰু স্বাভিমানত কংগ্রেছে আঘাত কৰাৰ পোনপটীয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "ঋষি-মুনি তথা পূর্বপুৰুষসকলে মানৱ কল্যাণৰ বাবে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান পাতে । সেই যাগ-যজ্ঞৰ লক্ষ্য থাকে যে সমগ্র মানৱ জাতিৰ যাতে কল্যাণ হয় । অশুভ-আসুৰিক শক্তি আৰু এন্ধাৰক যাতে নাশ কৰিব পাৰি । সেই যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান চূড়মাৰ কৰিবলৈ বা ভংগ কৰিবলৈ অসুৰ শক্তিয়ে প্রয়াস কৰে । কালি প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ১০০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত মানৱতাৰ কল্যাণ আৰু জেন-জিৰ যি সম্ভাৱনা আৰু সমগ্র বিশ্বত এটা সৃজনিশীল চিন্তাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ উত্তৰণৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত একেলগে বহু চিন্তা-চর্চা কৰি আছিল । সেই সময়ত কংগ্রেছ ৰূপী অসুৰ শক্তিয়ে সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানত বাধা প্ৰদান কৰা আৰু নষ্ট কৰাৰ বাবে কুৎসিত, অসভ্য,বৰ্বৰ প্রয়াস কৰে ।"

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

যুৱ প্ৰজন্মৰ সম্ভাৱনা, সৃজনীশীলতাৰ বিৰোধিতা কৰা ভাৰত বিৰোধী, দেশ বিৰোধী সমগ্র বিশ্বৰ আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ কুৎসিত, অসভ্য, বৰ্বৰ কাণ্ডক ভৎর্সনা আৰু নিন্দা কৰি সভাপতি শইকীয়াই কয়, "ভাৰতবর্ষ আজি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যা আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্রত শক্তিশালী স্থান পাবৰ বাবে অনবৰতে প্রয়াস কৰি গৈছে ।"

সভাপতি শইকীয়াই কয়, "প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ভাৰতবৰ্ষক সকলোস্তৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা আৰু কৰ্মসূচীৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । গৌৰৱী ভাৰতীয় হিচাপে শিৰনত নকৰি সাহস আৰু স্বাভিমানেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছো । এই কথাবোৰ চৰ্চা কৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা কুৎসিত আৰু ভাৰত বিৰোধী চৰিত্ৰ, যুৱ-মহিলা-এছ চি-এছ টি বিৰোধী চৰিত্ৰ বাৰে বাৰে প্রকট কৰি আহিছে । মোদী চৰকাৰে দোকলামৰ ঘটনা, ছার্জিকেল স্ট্রাইক, এয়াৰ স্ট্রাইক, অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ জৰিয়তে আমাক কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ উচিত ভাষাৰে দিছে । এইবিলাক কাৰ্যই ভাৰতীয় হিচাপে সমগ্র বিশ্বত সাহস আৰু স্বাভিমান গোটাইছো ।"

সভাপতি শইকীয়া পুনৰ কয়, "ভাৰতে সমগ্র বিশ্বত মানৱতাৰ কল্যাণ, শান্তি, স্থিৰতা ৰক্ষাৰ বাবে সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্যসহনশীলতা আৰু দেশৰ সংস্কৃতি বিৰোধী, মানৱতাৰ মূল্যবোধৰ বিৰোধী কাম যিবোৰ দেশে কৰে বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ দৰে দেশে কৰে তেনে দেশক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তাৰ উচিত প্রত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে । প্রত্যুত্তৰ দিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কার্যকালত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই । সংসদৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত, স্বদেশৰ মাটিত আৰু বাহিৰত কংগ্ৰেছে মান-সম্মান, স্বাভিমান, গৌৰৱ, প্রতিষ্ঠা অপমানিত আৰু অৱনমিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে । "

ছোনীয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰত ষড়যন্ত্র কৰা হৈছিল :

ৰাজ্যিক সভাপতি গৰাকীয়ে কয় যে এয়া কোনো কালি হঠাতে হোৱা ঘটনা নহয় । পূর্ব পৰিলকল্পিত, ঘৃনণীয় মানসিকতা আৰু নীচ মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে । যিটো সময়ত ১০০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধি বিশ্ব এআই সন্মিলনত ভাগ লৈ আছিল, ইয়াৰে ৪০ খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আছিল আৰু ৬০ খন দেশৰ মন্ত্ৰীৰ উপৰি ১০০ খন দেশৰ এআই ক্ষেত্ৰত কাম কৰা সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া উপস্থিত আছিল । ছোনীয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আৰু প্রিয়ংকা গান্ধী বাদ্ৰাৰ ঘৰত এই গভীৰ ষড়যন্ত্র কৰা হৈছিল । হয়তো গৌৰৱ গগৈয়ো সিদিনা তাত উপস্থিত আছিল বুলি কয়। এই নীচ মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন কালি দেখা গ'ল আৰু ইয়ে প্রমাণ কৰে যে কংগ্রেছ দলটো ভাৰতৰ উন্নয়নৰ সহযোগী নহয় আৰু সন্তুষ্টি প্রকাশ নকৰে ।

ভূপেন বৰাৰ লগত থাকিব বিজেপি :

সদ্য় কংগ্ৰেছ ত্য়াগী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থান সন্দৰ্ভতো শইকীয়াই মন্তব্য কৰি কয়, "গোটেই কথাবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই । ভূপেন বৰাই কৈছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে সন্য়াস গ্ৰহণ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ ত্য়াগ কৰা নাই । কংগ্ৰেছৰ যিবোৰ আভ্য়ন্তৰীণ কৰ্মকাণ্ড য'ত খিলঞ্জীয়া লোকৰ আত্মসন্মান নোহোৱা হ'ল,স্বাভিমান নোহোৱা হৈছে । সেইবাবে কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আৰু স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ তেওঁ পদত্য়াগ কৰিছে । সেইকাৰণে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱন উজ্বল হোৱাত বিজেপি সদায় তেওঁৰ লগত থাকিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

