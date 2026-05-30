কেতিয়া মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ? ঠিকা সম্পৰ্কত দিলীপ শইকীয়াই কি ক'লে?

মঙলদৈত দৰং জিলাৰ জিলা উন্নয়ন সমন্বয় আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ বৈঠক ৷ ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয়, ৰাষ্ট্ৰ স্বাৰ্থত উন্নয়ন হ'ব লাগে বুলি দাবী সাংসদ দিলীপ শইকায়ীৰ ৷

DILIP SAIKIA
৫ জুনৰ পিছতহে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 4:10 PM IST

মঙলদৈ : ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ তৎপৰাতত শুকুৰবাৰে দৰং জিলাৰ জিলা উন্নয়ন সমন্বয় আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বৈঠকত জিলাখনৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগত চলি থকা আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আলোচনাতা মিলিত হয় ৷

ৰাজ্যিক সভাপতি গৰাকীয়ে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক প্ৰতিতো মূহূৰ্ততে ৰাইজৰ মাজত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। লগতে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ শইকীয়াই কয় যে, ৫ জুনৰ পিছতহে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৷ ইউচিচি বলবৎ হোৱাৰ বাবে মুছলমান মহিলাসকলক এই আইনখনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদ শইকীয়াই ৷

ইফালে সভাৰ অন্তত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কয়,"ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয়, অসমৰ সুখ-দুখৰ লগত যাৰ আবেগ নাই, অনুভূতি নাই তেনেকুৱা মানুহক ধনী কৰাৰ প্ৰৱণতাই আমাক কৰবাত নহয় কৰবাত ভয়ংকৰ ক্ষতি কৰিব । গতিকে তেনেকুৱা মানুহ যাক আমি অসামাজিক বুলি ক'ব পাৰো, অৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী বুলি ক'ব পাৰো । তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক ভৱিষ্যত দিনত ঠিকা নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"সমাজখনক ক্ষতি কৰা, ৰাজ্যখনক ক্ষতি কৰা, যি সকলে সদায় আমাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান কৰে, যিসকলে ৰাজ্যখনক অস্থিৰ কৰিব বিচাৰে, আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ পৰম্পৰাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান লোৱাতো সময় আহি পৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰহিতৰ বিপৰীত চিন্তা ধাৰা ৰখা ব্যক্তিক ঠিকা দিব নালাগে ৷"

বৈঠকত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা নিলীমা দেৱী, দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান, দৰং জিলা আয়ুক্ত আয়ুশী জৈন, দৰং জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা, দৰং জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বিভিন্ন স্তৰৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

