ETV Bharat / state

'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' শ্ল’গানেৰে উত্তাল মহানগৰী

ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰে একাংশই বিজেপিক জুবিনৰ অনুৰাগী নোহোৱা বুলি মন্তব্য় কৰিছে : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

BJP ZUBEEN GARG JUSTICE RALLY IN GUWAHATI
'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' সমদল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 10:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত আজি গুৱাহাটীত বিজেপিয়ে ন্যায় যাত্রা কৰে । 'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' শ্ল’গানেৰে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাজপথত সমদল কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰে ।

খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ ন্যায় সমদলত অংশ লৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেজাৰ হেজাৰ জুবিন অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় প্রক্রিয়া ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ৰাইজৰ আহ্বানক ন্যায়ালয়ে যাতে গভীৰভাৱে গ্ৰহণ কৰি ন্যায় প্রক্রিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে ন্যায়ালয়কো অনুৰাগীসকলে আহ্বান জনায় । এচাম অশুভ আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ একাংশই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি অনা কার্যক বিজেপি দলে ধিক্কাৰ দিয়ে ।

'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' সমদল (ETV Bharat Assam)

আমি প্ৰত্যেকজনেই জুবিনৰ অনুৰাগী :

বিৰোধীয়ে জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ বিষয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাতো অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা বুলি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মন্তব্য় কৰে । সমদলত অংশ গ্ৰহণ কৰি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক সম্পদ । তেওঁৰ ন্যায়ৰ বাবে আজি আমি সমবেত হৈছো । আমি অসমখনক অস্থিৰ কৰিব পৰা অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধেও সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব । আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে । এচাম মানুহে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰে আমাক জুবিনৰ অনুৰাগী নোহোৱা বুলি ক'ব বিচাৰে । আমি প্ৰত্যেকজনেই জুবিনৰ অনুৰাগী । জীৱিত কালত সমালোচনা কৰা সকল আজি জুবিনৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছে।"

BJP ZUBEEN GARG JUSTICE RALLY IN GUWAHATI
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপিৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলন কৰা নাই :

আনহাতে মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "বিজেপিয়ে কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলন কৰা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে এয়া এক যোগাত্মক আন্দোলন । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ক্ষিপ্ৰতৰ হওক ।" সেইদৰে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়, "বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল অসমৰ বাহিৰৰ নেকি ? আমি জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী নহয় নেকি ? এগৰাকী সাংসদ হিচাপে নহয়, এগৰাকী জুবিন অনুৰাগী হিচাপে এই ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো ।"

BJP ZUBEEN GARG JUSTICE RALLY IN GUWAHATI
'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' সমদল (ETV Bharat Assam)

সমদলত অংশ গ্ৰহণ কৰা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "জুবিন গাৰ্গ অমৰ হওক, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ হওক ।" সমদলত মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, বিধায়ক অতুল বৰা, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেণ শৰণীয়াকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকী নেতাই অংশ গ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্রীৰ "মন কি বাত" শুনিলে লাখ লাখ কাৰ্যকৰ্তাই :

ৰাজ্যৰ ৩৯ খন সাংগঠনিক জিলাৰ ৪৩৩ টা মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মুঠ ২৯,৫৬৫ টা বুথৰ ভিতৰত ২৬ হাজাৰতকৈও অধিক বুথত কেইবা লাখ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয় “মন কী বাত”ত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে । উল্লেখ্য যে “মন কী বাত" আৰম্ভ হোৱাৰ পূর্বে দলীয় কার্যকর্তাসকলে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ একেলগে শ্রদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । দেওবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত ৰাজ্যখনৰ ২৬ হাজাৰ স্থানত একে সময়ত বিজেপি দলৰ ৬৫ লাখ কার্যকর্তাই জুবিন গাৰ্গলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কৰে । লগতে প্রিয় শিল্পী গৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰতিটো বুথতে নাহৰৰ পুলিও ৰোপণ কৰে ।

BJP ZUBEEN GARG JUSTICE RALLY IN GUWAHATI
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপিৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

ইফালে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ গড়চুকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২৭ সংখ্যক “মন কী বাত"ৰ সম্প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি এটি নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আহিবলগীয়া ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক ছবি ঘৰলৈ গৈ চাবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক:ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী... বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ

একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি পূৰ্বতে কৰা মন্তব্য আমাৰ চকুত ভাহি উঠে: দিলীপ শইকীয়া

TAGGED:

JUSTICE FOR ZUBEEN GARG RALLY
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH
ন্যায় যাত্রা
BJP ZUBEEN GARG JUSTICE RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.