অসমবাসী সদায় দেশৰ কল্যাণৰ পক্ষত: 'জন জাগৰণ সমদল'ৰ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
১৩ ৰ পৰা ৩১ অক্টোবৰলৈ বিজেপি অসম প্রদেশৰ ৰাজ্যজুৰি 'জনজাগৰণ সমদল' । নলবাৰীৰ পৰা শুভাৰম্ভ, ১৪ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত কাৰ্যসূচী ।
By PTI
Published : October 13, 2026 at 10:57 PM IST
গুৱাহাটী: অসম প্রদেশ বিজেপিয়ে মঙলবাৰে নলবাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজোৰা 'জন জাগৰণ সমদল'ৰ শুভাৰম্ভ কৰে । কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া ব্লকে আন্দোলন, ৰাজনৈতিক উচতনি আৰু দেশৰ ন্যায়পালিকা তথা সাংবিধানিক অনুষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেশত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা বুলি দাবী তুলি এই পদক্ষেপ লৈছে বিজেপিয়ে ৷
ভাৰতীয় নির্বাচন আয়োগৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়াক লৈ কংগ্রেছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ চলোৱাৰ মাজতে বিজেপিয়েও কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে । এই কাৰ্যসূচী প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
राहुल गांधी frustrated आदमी हैं और सत्ता की भूख के लिए देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं। आज असम के नलबाड़ी में यह जनसैलाब उनकी विनाशकारी राजनीति का विरोध करने के लिए उतरा है और अब गाँव-गाँव में उतरेगा। कांग्रेसियों, सुन लो, देश चुप नहीं रहेगा! https://t.co/oR1EFViNIU— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 13, 2026
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত তেওঁ লিখে, ‘‘ৰাহুল গান্ধী এজন হতাশ মানুহ আৰু তেওঁ দেশখনক অৰাজকতাৰ দিশে ঠেলি দিব বিচাৰিছে । আজি নলবাৰীত ৰাইজৰ এই বিশাল সমাবেশ তেওঁৰ বিনাশকাৰী ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে একগোট হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰতিবাদ কৰিব । কংগ্ৰেছীসকল মন দি শুনা, দেশ এতিয়া মনে মনে নাথাকে !’’
লগতে ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখে, ‘‘নলবাৰীৰ পৰা এই বিশাল জনসমুদ্ৰই দিলে স্পষ্ট বাৰ্তা- অসমবাসী সদায় দেশৰ কল্যাণৰ পক্ষত । এছ আই আৰৰ সমৰ্থনত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শক্তিশালী নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি নলবাৰীত জনতাৰ ব্যাপক উপস্থিতিয়ে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মৰ্যাদা আৰু জনতাৰ ৰায়ৰ পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটি । এই ভেটিক দুৰ্বল কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ কণ্ঠ সদায় অটল হৈ থাকিব । জনতাৰ ৰায়েই গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি । এই ৰায়ক সন্মান জনোৱাটো প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ দায়িত্ব, এই কথা মনত ৰখা উচিত ।’’
এই বিশাল জন সমাবেশৰ সন্দৰ্ভত এক্স হেণ্ডেলত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, ‘‘নলবাৰীত আয়োজিত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, য'ত হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা, সুৰক্ষা আৰু দেশহিতৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ব্যক্ত কৰাৰ বাবে একগোট হয় । জনসভাত সমবেত হোৱা বিশাল জনসমাগমে ৰাষ্ট্ৰৰ শান্তি-স্থিৰতাক বিপদাপন্ন কৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈ ঠিয় হোৱা আৰু এক মজবুত, সুৰক্ষিত আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰতৰ বাবে কাম কৰাৰ সংকল্পক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ।’’
Participated this afternoon in a massive public rally in Nalbari, where thousands gathered to express their commitment to national unity, security and the protection of our country's interests. The overwhelming public participation reflected a collective resolve to stand united against forces that threaten the nation's peace and stability, and to work towards a stronger, safer and more prosperous India. My heartfelt gratitude to everyone who joined the rally and contributed to this powerful expression of unity. @DilipSaikia4Bjp @RavindraRaju19 @cmpatowary 📍 Nalbari— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 13, 2026
ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘সমগ্ৰ দেশত এক অৰাজক শক্তি, কংগ্ৰেছ আৰু কিছু কিছু বাঁওপন্থী দল, কোনো কোনো বিদেশী শক্তিয়েও দেশখনক অস্থিৰ কৰি তুলিবলৈ যি এক প্ৰয়াস কৰিছে, সেই প্ৰয়াসৰ বিৰুদ্ধে আজি দেশৰ জনগন জাগৃত হৈছে । তেওঁলোকৰ এই এজেণ্ডা, প্ৰ'পাগণ্ডা, ষড়যন্ত্ৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, শেষ কৰিবলৈ দেশৰ যুৱশক্তি বিশেষকৈ নলবাৰীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে ।’’
A huge force in Nalbari comprising thousands of people, joining our march against anti-national elements and people who intend to create instability. @BJP4India @BJP4Assam https://t.co/LeobincFPB— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) October 13, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ, চিজেপি ইত্যাদিৰৰ এই দেশবিৰোধী এজেণ্ডাক আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ । ইয়াৰ বাবে আজি অসমৰ পৰা দেশৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঠিয় হ'বলৈ জনজাগৰণ মিচিল আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ।’’
#WATCH | Nalbari: Assam BJP President Dilip Saikia says, "Across the country, certain anarchic elements, the Congress, some Leftist parties, and even foreign forces are attempting to destabilise the nation. Today, the people of the country have become aware of this attempt; to dismantle and defeat this agenda, propaganda, and conspiracy, the nation's youth, especially here in Assam, and specifically the thousands of young people in Nalbari district, have stepped forward. We will not allow this anti-national agenda of the Congress to succeed..."— ANI (@ANI) October 13, 2026
উক্ত জন সমাবেশত ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, জ্যেষ্ঠ নেতা চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ লগতে সহস্রাধিক দলীয় কর্মী আৰু যুৱপ্ৰজন্মই অংশগ্রহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ১৩ মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই 'জনজাগৰণ সমদল' কাৰ্যসূচী ৩১ অক্টোবৰলৈ বিজেপি অসম প্রদেশে ৰাজ্যজুৰি ৰূপায়ণ কৰিব । ১৪ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত বিজেপি অসম প্ৰদেশে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ।