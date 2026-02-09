গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ : ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ
গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে যোৰহাটৰ সাংসদজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : February 9, 2026 at 9:36 AM IST
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলযোগে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
মাজুলী : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লাগিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পাছতে দেওবাৰে মাজুলী জিলাৰ সদৰ গড়মূৰত বিজেপি কৰ্মীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ নেতৃত্বত শতাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে একত্ৰিত হৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক ভুৱন গামে কয়, "ভাৰতৰ চাউল খাই যিসকলে ভাৰতকে শত্ৰু জ্ঞান কৰে আৰু পাকিস্তানৰ এজেণ্ট হৈ থাকে, তেনেকুৱা মানুহ আমি ভাৰতত থকাটো নিবিচাৰোঁ । তেওঁ থকা দলটো এটা 'মিঞা প্ৰেমী' দল । তেওঁ অসমত থকাতকৈ পাকিস্তানত থকাই ভাল ।"
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙতো একে পৰিৱেশ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত হাফলঙত বিজেপিৰ বৃহৎ সমদল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পিছতে সহস্ৰাধিক বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে উত্তাল কৰি তোলে সমগ্ৰ হাফলং চহৰ । বিয়লি হাফলং তুলাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড আৰু দলীয় পতাকা লৈ সমদল উলিয়ায় । সমগ্ৰ চহৰ পৰিক্ৰমা কৰি হাফলং উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মুখত আহি অন্ত পৰে । ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ধৃতি থাওচেনে নেতৃত্ব দিয়া এই সমদলত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাও উপস্থিত থাকে ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "আজি অসম তথা দেশৰ বাবে দুখৰ খবৰ । প্ৰথমে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে বুলি কোৱা কথাটো ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা বুলি ভাবিছিলোঁ । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল চোৱাৰ পিছত বহুত দুখ লাগিছে । কাৰণ অসমৰ ৰাইজে গৌৰৱ গগৈক দিবলৈ আৰু কি বাকী থাকিল ? তাৰ পিছতো পাকিস্তানী এন জি অ'ত কাম কৰা ছোৱালীক বিয়া পতাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল ? অসমত ছোৱালীৰ অভাৱ আছে নেকি ? সেই কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ । এই বিষয়তো কেন্দ্ৰীয় এছ আই টি বা এজেন্সিৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰিব লাগে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু শাস্তি দিব লাগে ।"
শিলচৰ : গৌৰব গগৈক পাকিস্তানৰ এজেণ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী আখ্যা দি দেওবাৰ বিয়লি শিলচৰত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাছাৰ জিলা কমিটীয়ে । সমদলত দলৰ যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য আৰু সমৰ্থকে যোগদান কৰে । শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সমদলতো আৰম্ভ হয় ।
তাৰ প্ৰাকক্ষণত জিলা সভাপতি ৰূপম সাহাই কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দলে প্ৰমাণ পাইছে যে গৌৰব গগৈৰ লগতে পাকিস্তানৰ গোপন যোগাযোগ আছে । তেওঁ গোপনে পাকিস্তানত গৈ তাৰে হাইকমিচনৰ লগত গোপন বৈঠক কৰিছে । প্ৰায় ১০ দিন পাকিস্তানত থকাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ সকলো ডিজিটেল ডিভাইচ বন্ধ আছিল । ইয়াতে প্ৰমাণ হয় যে তেওঁ গোপনে পাকিস্তান গৈছিল । তেওঁৰ পত্নী পাকিস্তান চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি কৰে । তাৰ টকা খায় । তেওঁৰ পত্নীৰ কাৰণে ভাৰতত চাকৰি নাই নেকি ? তেওঁৰ ল'ৰা-ছোৱালী আৰু পত্নী কোনেও আজিলৈকে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব নোৱাৰিলে । তেওঁৰ যদি ইমানে পাকিস্তান প্ৰীতি তেনেহ'লে তেওঁ পাকিস্তানলৈ যাওক ।"
ইফালে গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিলা বিজেপিয়ে । প্ৰতিবাদৰ মাজতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । সমদলক নেতৃত্ব দিয়ে মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, শিলচৰৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি জিলাখনৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু কৰ্মীয়ে ।
লগতে পঢ়ক :সন্মুখ সমৰত বিজেপি-কংগ্ৰেছ; ফালিলে গৌৰৱ গগৈ সম্বলিত কংগ্ৰেছ দলৰ ফটো