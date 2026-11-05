গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজত বিজেপি: ধেমাজিত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে বিশাল সমদল
কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিজেপিৰ ‘গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও’ অভিযান ৷ বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি জিলাত সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগমেৰে বিজেপিয়ে সমদল বাহিৰ কৰে ।
Published : November 5, 2026 at 6:10 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে কংগ্ৰেছে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে ৷ তাৰ মাজতে ১ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত এক সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰি ম’ক পাৰ্লিয়ামেণ্ট কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ন কৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে ৷ আনহাতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ‘গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও’ অভিযান আৰম্ভ কৰি জনজাগৰণ সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰে ৷
অসমত যোৱা ১৩ অক্টোবৰত নলবাৰী জিলাৰ পৰা বিজেপিৰ এই অভিযান আৰম্ভ হয় ৷ অহা ২৬ নৱেম্বৰলৈকে বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োটা উপত্যকাতে বিজেপিয়ে গ্ৰহণ এই অভিযান চলাব । বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি জিলাত সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগমেৰে বিজেপিয়ে সমদল বাহিৰ কৰে । কংগ্ৰেছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি অৰাজকতা বিয়পোৱাৰ কুচকাৱাজ কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযান চলোৱা বুলি দলটোৰ নেতৃত্বই মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
कांग्रेस की अराजकता व तुष्टीकरण की राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और देशवासी इसके ख़िलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। करनाल (हरियाणा) में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्रा से लाइव… https://t.co/HXuUmQHoky— Amit Shah (@AmitShah) November 5, 2026
ধেমাজিত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত এই সমাৱেশ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘১৩ অক্টোবৰত নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ‘গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হটাও’ সংকল্পৰে জনজাগৰণৰ যাত্ৰাই আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এক শক্তিশালী জনমত গঢ়ি তুলিছে । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা অসমৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে একেটাই বাৰ্তা । অপপ্ৰচাৰ, বিভ্ৰান্তি আৰু অৰাজকতাৰ ৰাজনীতিৰে অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি ।’’
कैसे article 370 को हटाया , कैसे expressways बने , कैसे भारत naxal mukt बना । Rahul Ji कुछ तो सीखो । https://t.co/Qe9hLER0Jt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 4, 2026
Thousands of people in Dhemaji today raised their voices against the forces attempting to spread anarchy in the country, sending a strong message that India’s democracy will not be undermined under any circumstances. #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/1ufvcDOF58— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) November 5, 2026
‘‘গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰ্যাদা আৰু স্বচ্ছ ভোটাৰ তালিকাৰ সপক্ষে অসমৰ ৰাইজ আজি ঐক্যবদ্ধ । ২৬ নৱেম্বৰলৈ অব্যাহত থাকিব এই যাত্ৰা । আজি ধেমাজিৰ জনতাৰ এই দৃঢ় কণ্ঠই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে— অসমৰ ৰাইজে গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে থিয় দিয়ে, অৰাজকতাৰ বিৰুদ্ধে মূৰ দোঁৱাবলৈ কেতিয়াও প্ৰস্তুত নহয় ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
এই সমদলৰ দৃশ্যাৱলী সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই লিখিছে- ‘‘ধেমাজীৰ হাজাৰ-হাজাৰ ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণেৰে আজি গণতন্ত্ৰ বিৰোধী অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী প্ৰতিবাদী জনজোৱাৰ সৃষ্টি হয় । গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা আৰু সাংবিধানিক মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে ওলাই অহা জনতাই অপশক্তিৰ অপচেষ্টা সমুলঞ্চে প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে তীব্ৰ হুংকাৰ দিয়ে । এই কাৰ্যসূচীত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ লগতে বিধায়কসকল উপস্থিত থাকে ।’’
গণতন্ত্ৰ বাচাও, অৰাজকতা হাটাও... আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, ধেমাজি সমিতিৰ উদ্যোগত তেলীজানৰ পৰা কাছাৰী ময়দানলৈ 'গণতন্ত্ৰ বাচাও, অৰাজকতা হাটাও'ৰ সংকল্পৰে উলিওৱা বিশাল প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰাত মাননীয় সাংসদ শ্ৰী @baruah_pradan, মাননীয় বিধায়কদ্বয় শ্ৰী @thebhubonpegu আৰু শ্ৰীজীৱন গগৈৰ লগতে দলীয় তথা মিত্ৰদলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। গণতন্ত্ৰ বিৰোধী শক্তিৰ অৰাজকতাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা ৰাইজে মুষ্টিবদ্ধ গৰ্জনেৰে অপশক্তিক প্ৰতিৰোধ কৰি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আৰু দেশৰ শান্তি-প্ৰগতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰে। ৰাইজক অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দেশৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি তথা শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ অপচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে অধিক সজাগ-সচেতন হৈ এখন শক্তিশালী, শান্তিপূৰ্ণ, সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ যাত্ৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাওঁ। #SaveDemocracy_Remove_Anarchy_Rally @BJP4Assam @BJP4DhemajiDist— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 5, 2026
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এই সমদল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, ধেমাজি সমিতিৰ উদ্যোগত তেলীজানৰ পৰা কাছাৰী ময়দানলৈ 'গণতন্ত্ৰ বাচাও, অৰাজকতা হাটাও'ৰ সংকল্পৰে উলিওৱা বিশাল প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰাত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়কদ্বয় ভুৱন পেগু আৰু জীৱন গগৈৰ লগতে দলীয় তথা মিত্ৰদলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ ।’’
‘‘গণতন্ত্ৰ বিৰোধী শক্তিৰ অৰাজকতাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা ৰাইজে মুষ্টিবদ্ধ গৰ্জনেৰে অপশক্তিক প্ৰতিৰোধ কৰি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আৰু দেশৰ শান্তি-প্ৰগতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰে । ৰাইজক অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দেশৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি তথা শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ অপচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে অধিক সজাগ-সচেতন হৈ এখন শক্তিশালী, শান্তিপূৰ্ণ, সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ যাত্ৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাওঁ ।’’ মন্ত্ৰী পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত এইদৰে উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে কেৱল অসমতে নহয়, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ লগতে আন নেতাসকলো এই অভিযানত নামি পৰিছে ৷ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ নেতাসকলে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সমালোচনাত সৰৱ হৈ পৰিছে ৷
संसद में बहस करने से डरते हैं, लेकिन लोकतंत्र को कलुषित करने का ठेका लेकर घूमते हैं! #SaveDemocracyRemoveAnarchy यात्रा का आज धेमाजी की जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया। हजारों लोगों की भागीदारी ने साफ कर दिया कि असम की शांति और सद्भाव कांग्रेस की राजनीतिक अराजकता और झूठे नैरेटिव की भेंट नहीं चढ़ेंगे।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 5, 2026
দেশৰ কেবাখনো ৰাজ্যত বিজেপিৰ সমাৱেশত অংশ লোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিৰুদ্ধেও ভোট চুৰিৰ অভিযোগ তোলা দেখা গৈছে ৷
বুধবাৰে বিহাৰত এখন জনসভাত ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধীয়ে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা শিকা উচিত-- কেনেকৈ দশক দশক ধৰি দেশৰ সন্মুখত থকা অনুচ্ছেদ ৩৭০ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান কৰা হ’ল, কেনেকৈ অযোধ্যাত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ভব্য মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰা হ’ল আৰু কেনেকৈ কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ উচিত মূল্য সুনিশ্চিত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা হ’ল । ৰাজনীতি কেৱল কথা কোৱাৰ বিষয় নহয়, দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱায়িত কৰাৰ বিষয় ।’’
লগতে পঢ়ক:
বাবৰ, ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মই ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিক আৰু যুৱকক কৈছো, জ্ঞানেশ কুমাৰ জে'ললৈ যাব : দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশত ৰাহুলৰ গৰ্জন
শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বুকুৰ ঘাঁত নিমখ চটিয়াইছে কংগ্ৰেছে: ৰাহুলক কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ