গোলাঘাটত বিজেপিৰ 'গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হতাও' পদযাত্ৰা
গোলাঘাটত বিজেপিয়ে 'গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হতাও' পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰে ।
Published : October 31, 2026 at 9:03 PM IST
গোলাঘাট : এছআইআৰ,দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবীত ইণ্ডিয়া ব্লকে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । দেশত বিভিন্ন অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত বিৰোধী দল আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দৰে সংগঠনবোৰে ৰাজপথত ধাৰাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ।
তাৰ মাজতে শাসকীয় দল বিজেপিও বিৰোধী দলবোৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিছে । দেশত শান্তি বিঘ্নিত কৰা আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত বিজেপিয়ে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু পদযাত্ৰাৰ দৰে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ।
তাৰ অংশ হিচাপে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে গোলাঘাট জিলাত এক বৃহৎ সমদলৰ আয়োজন কৰে । 'গণতন্ত্ৰ বচাও, অৰাজকতা হতাও' শীৰ্ষক পদযাত্ৰাত সহস্ৰাধিক বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "ভাৰতবৰ্ষক অস্থিৰ কৰাৰ বাবে কিছু অপশক্তিয়ে ৰচনা অভিসন্ধিৰ বিৰুদ্ধে আজি জনগণ ওলাই আহিছে । কিছুমান অপশক্তিয়ে আমাৰ দেশৰ উন্নয়ন সহিব নোৱাৰে । এই অপশক্তিসমূহে ভাৰতবৰ্ষক অস্থিৰ কৰাৰ বাবে গভীৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে । আমি সেই অভিসন্ধি নস্যাৎ কৰিছো । কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী ৰাজনৈতিক দলসমূহে ভাৰতক যি অস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু অৰাজকতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে । আমি জেন-জি শব্দতকৈ যুৱশক্তিক প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ । যুৱশক্তি দেশৰ স্বাৰ্থত সদায় আছে আৰু থাকিব । গতিকে যুৱশক্তিয়ে দেশৰ অপশক্তিসমূহে ৰচনা কৰা অভিসন্ধিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ।"
এই পদযাত্ৰাত অংশ লৈ দিলীপ শইকীয়াৰ সুৰতে সুৰ মিলাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয়, "দেশত কিছুমান অপশক্তি একগোট হৈ, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে অপশক্তিৰ লগত একত্ৰিত হৈ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ, উন্নয়ন, ধ্বংস কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে আৰু ইয়াত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ হাত আছে । গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ এনে অপচেষ্টা আমি ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু আজি আমি সকলোৱে এনে কাৰ্যক গৰিহণা দিছোঁ । ইয়াৰ উপৰিও গণতন্ত্ৰ বচাবলৈ সকলোৱে ওলাই আহিছে । যাতে এই অপশক্তি ৰোধ কৰি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো ।"
উল্লেখ্য যে গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই পদযাত্ৰা উলিওৱা হয় । য'ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ উপৰিও কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও মিত্ৰদল অগপৰ জিলা সভাপতি ডঃ নৃপেন বৰুৱাৰ লগতে দলটোৰ শতাধিক নেতাইও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :