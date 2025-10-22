ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আজি ৰাজপথত বিজেপিৰ সমদল

দোষীয়ে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেই দাবী জনাই বিজেপিৰ অভিযান ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 9:52 AM IST

নলবাৰী : আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত নামিব বিজেপি । বিগত কিছুদিন ধৰি বিজেপিয়ে সংগীতৰ মহানায়কৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তৰ বাবে ৰাজপথত ওলাব বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পিচত আজিৰে পৰাই আৰম্ভ কৰিব এই অভিযান । কোনো দোষীয়ে যাতে কোনোপধ্যেই সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেই দাবী জনাই আৰম্ভ জন সমদল ।

পৰ্যায় ক্ৰমে ঠায়ে ঠায়ে হ’ব বিজেপিৰ বিশাল জন সমদল । বুধবাৰে নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিজেপিৰ এই ন্যায় যাত্রা । নলবাৰীৰ ছহিদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ পৰা উলিওৱা হ'ব সমদল । বাছ আস্থানৰ পৰা গর্ডন খেলপথাৰলৈ এই সমদল উলিয়াব বিজেপিয়ে । নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে সঠিক ন্যায় প্ৰদানৰ আহ্বানত আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল জন সমদলৰ ।

এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আদিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ২৩ অক্টোবৰত মঙলদৈ, ২৪ অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, কাছাৰত বিজেপিয়ে কৰিব ন্যায় যাত্রা ৷

পূৰ্বে বিজেপিয়ে ‘‘ময়ো জুবিন আমিও জুবিন’’ বুলি গ্ৰহণ কৰা শ্ল’গানৰে ন্য়ায় বিচাৰি অভিযান চলাব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সামাজিক মাধ্য়মত এই বিষয়টোক লৈ ব্য়াপক বিতৰ্ক হোৱাত দলটোৱে শ্লোগান সলনি কৰিবলৈ বাধ্য় হয় । ৰাজ্য়িক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্য়ে মন্তব্য় কৰিছে যে জুবিনে ন্যায় পোৱা মানে জুবিনৰ অনুৰাগীৰ হিয়া শাঁত পৰা ন্যায় ৷ কোনো দোষীয়ে যাতে কোনোপধ্যেই সাৰি যাব নোৱাৰে, সেইটো একেবাৰে ফুলপ্ৰুফ চার্জশ্বিট যাতে ভালদৰে হয়, সেইটো এছ আই টিক দাবী জনাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব বুলি মন্তব্য় কৰিছে সভাপতিগৰাকীয়ে ।

