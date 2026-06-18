ETV Bharat / state

অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ আসনত ডাঃ হাব্বে টেৰন, মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

বিজেপিয়ে ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে মনোনীত কৰিছে বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰনক ৷ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নৱগঠিত আমৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঃ টেৰন ৷

Assam Legislative Assembly
অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে মনোনীত ডাঃ হাব্বে টেৰন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 12:39 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 1:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অহা জুলাই মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ’ব ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ৰাজ্য়ৰ বিধানসভাৰ উপাধ্য়ক্ষ পদটোৰ বাবে পশ্মিম কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি (অনুসূচিত জনজাতি) বিধানসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰনক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঃ টেৰণক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে- ‘‘ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে অসম বিধান সভাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে আমাৰ প্ৰাৰ্থী হ’ব আমৰি (অনুসূচিত জনজাতি) পাৰ্বত্য সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰন । এজন চিকিৎসা পেছাদাৰী আৰু নৱগঠিত আমৰি সমষ্টিৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি ডাঃ টেৰনে আমাৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে বিধান সভাত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কণ্ঠস্বৰক অধিক শক্তিশালী কৰিব । এই বিশেষ মুহূৰ্তত ডাঃ টেৰনলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।’’

মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ডাঃ টেৰনক শুভেচ্ছা জনাইছে সামাজিক মাধ্যমযোগে ৷ নিজৰ শুভেচ্ছাবাৰ্তাত সিংহলে লিখিছে, ‘‘অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ পদৰ বাবে আমাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হোৱা ডাঃ হাব্বে টেৰনলৈ উষ্ম অভিনন্দন । এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসা পেছাদাৰীৰ পৰা আমৰি (ST) ৰ প্ৰথমজন বিধায়কলৈ তেওঁৰ যাত্ৰাই সেৱাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত জীৱনৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । তেওঁ আমাৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ কণ্ঠক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ সবলীকৰণৰ আন এক গৌৰৱময় অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত কৰিব । আগন্তুক দায়িত্বৰ বাবে তেখেতলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’

বিধায়ক তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙেও অভিনন্দন জনাইছে ডাঃ হাব্বে টেৰনক ৷ তেওঁ এক পোষ্টত লিখিছে, ‘‘আমাৰ সকলোৰে বাবে এক গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ মুহূৰ্ত ! অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো যে আমৰি (ST) পাৰ্বত্য সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰন ডাঙৰীয়াক অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ৷ তেওঁক আন্তৰিক অভিনন্দন ! আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰতি অদম্য আস্থা আৰু অহৰহ সমৰ্থনৰ বাবে মোৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ডাঃ হাব্বে টেৰনলৈ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা !’’

অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে মনোনীত ডাঃ হাব্বে টেৰনে সামাজিক মাধ্যমযোগে এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই দায়িত্ব প্ৰদানৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছে ৷ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা বিধায়ক ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই মোক অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে আস্থা, বিশ্বাস আৰু সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ । এই দায়িত্বত মই গভীৰভাৱে সন্মানিত হৈছোঁ আৰু নিষ্ঠা, সততা আৰু আন্তৰিকতাৰে অসমবাসীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আছোঁ । বিধানসভাৰ মৰ্যাদা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ কল্যাণ, উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰিম । লগতে মোৰ সকলো সহকৰ্মী, শুভাকাংক্ষী, দলৰ নেতা আৰু এই সমগ্ৰ যাত্ৰাত মোক অহৰহ সমৰ্থন আৰু উৎসাহ যোগোৱা ৰাইজলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আত্মবিশ্বাসে মোক অধিক দায়বদ্ধতা আৰু দায়িত্বশীলতাৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে । আপোনালোক সকলোকে আস্থা আৰু সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ । জয় আই অসম ।’’

লগতে পঢ়ক: ৬ জুলাইৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন: ১০ জুলাইত পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল

Last Updated : June 18, 2026 at 1:09 PM IST

TAGGED:

অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভা
ডাঃ হাব্বে টেৰন
বিজেপি বিধায়িনী দল
ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.