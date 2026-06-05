ETV Bharat / state

মন্ত্রী হিচাপে সমগ্ৰ অসমৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব : মন্ত্ৰীত্ব লাভৰ পাছত সুশান্ত বৰগোঁহাইৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰি আনন্দিত সুশান্ত বৰগোহাঁই ।

BJP MLA Sushanta Borgohain reaction after receiving a ministerial portfolio
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰি আনন্দিত সুশান্ত বৰগোহাঁই (SUSHANTA BORGOHAIN's FB PAGE)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "শিৱসাগৰৰ পৰা ২০ বছৰৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাটো এটা গৌৰৱৰ দিন । মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।" মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভৰ পাছতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভাৰ ১২ জনীয়া মন্ত্রীৰ তালিকা । এই তালিকাত স্থান লাভ কৰে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্রীসভাত স্থান পোৱা সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰি আনন্দিত সুশান্ত বৰগোহাঁই (ETV Bharat Assam)

বৰগোহাঁয়ে কয়, "দায়িত্ব দিছে আৰু সেই দায়িত্ব লৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম । জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কথা নাই আমি সকলোৱে অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে কাম কৰিম । দপ্তৰৰ কথা নাই আৰু আমি কেতিয়াও মন্ত্রী হোৱাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰা নাই । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা দায়িত্ব দিছে আৰু সেই দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম । মন্ত্রীত্বৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত অসমখনৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব । সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক মিলাই অসমীয়া জাতি । মন্ত্রী হিচাপে সমগ্ৰ অসমৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব । মুখ্যমন্ত্রীৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰি যাম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰত্যাশা নিৰ্বাচনত থাকে । মন্ত্রীৰ দায়িত্বৰ বাবে প্ৰত্যাশা নাথাকে । কেতিয়াও দায়িত্ব পাম বুলি ভবা নাছিলো । বিগত ২০ বছৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব পোৱা নাছিলো । আমি অসমৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব । এটা জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কাম কৰিলে এটা সংকীৰ্ণ ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সুমাই পৰিব লাগিব ।’’

সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে আৰু কয়, ‘‘আমি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ হকে কাম কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে অসমখন আগবাঢ়ি যাব । ৰামধেনু সদৃশ অসমীয়া জাতি । দায়িত্ব পোৱা বাবে এটা ভাল অনুভৱ আছে । দায়িত্ববোধো বাঢ়িব । আমাৰ দলত মন্ত্রী আৰু বিধায়কে একেলগে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ আছে । ইয়াত কোনো প্ৰতিযোগীতাৰ কথা নাই ।"

লগতে পঢ়ক : হিমন্ত ব্ৰীগেড ২.O: শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব ১২ জনে, তালিকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, মন্ত্ৰিত্ব যে পাম : নীলিমা দেৱী

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্রীসভা
সুশান্ত বৰগোঁহাই
২০ বছৰৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ
হিমন্ত কেবিনেট 2026
BJP MLA SUSHANTA BORGOHAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.