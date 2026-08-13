দুজোপা গছ বেৰিবলৈ প্ৰায় ১০ লাখ টকা অপচয় ! মৃণাল শইকীয়াৰ 8PM পোষ্টক লৈ চাঞ্চল্য

দুজোপা গছ বেৰিবলৈ প্ৰায় ১০ লাখ টকা অপচয় ! মৃণাল শইকীয়াৰ 8PM পোষ্টক লৈ চাঞ্চল্য
নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ ৷ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগে ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : August 13, 2026 at 8:29 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বিধায়কসকলৰ ভিতৰত এটা চৰ্চিত নাম মৃণাল শইকীয়া ৷ খুমটাই সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কগৰাকী প্ৰায়েই নিজৰ ব্যক্তিক্ৰমী কৰ্মৰ বাবে চৰ্চাত থাকে ৷ সামাজিক মাধ্যমতো তেওঁৰ অপাৰ জনপ্ৰিয়তা ৷ বিশেষকৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই তেওঁ নিশা আঠ বজাৰ পাছত ফেচবুকত ‘8PM’ বুলি এটা পোষ্ট কৰে ৷ সেই পোষ্টত তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক-ৰাজনৈতিক বিষয় সম্পৰ্কে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে ৷
যোৱা ১২ আগষ্টত বিধায়ক শইকীয়াই দিয়া তেনে এটা পোষ্টে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । পোষ্টটো দুজোপা গছৰ সম্পৰ্কে । বিশেষ পোষ্টটোত বিধায়ক শইকীয়াই লিখা কথাখিনি অসম্পাদিত ৰূপত তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
এগৰাকী মহিলা,কেইজনমান বিষয়া আৰু দুজোপা গছ...
নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেড (NRL) ৰ বিষয়া দুজনমানৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক এগৰাকী মহিলাৰ । মহিলাগৰাকীক কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে । কি কৰা যায় !
আলোচনা হ'ল...
CSR Fund...... উপায় উলিয়ালে তেওঁলোকে । কেনেকুৱা কাম দিলে বেছি লাভ হ'ব !
দৈগ্ৰোং বজাৰত থকা দুজোপা বৃহৎ গছক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল । চাৰিওফালে Concrete (পকা) ৰ বেৰা মাৰি গছ দুজোপাক শ্বাসৰুদ্ধ কৰা হওক । ৯ লাখ ৯০ হেজাৰ টকা ধাৰ্য কৰা হ'ল । ক'ৰবাত বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আৱেদন দিলে নাইবা কোনো খেল আদিৰ বাবে আৱেদন দিলে CSR (NRL) কাৰ্যালয়ত হেৰাই যাব পাৰে । কিন্তু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কেতিয়াও ৰৈ থাকিব নোৱাৰে । গতিকে আঁচনি অনুমোদিত (Sanction) ৷
এটা PMAY ঘৰ নিৰ্মাণ হয় ১ লাখ ৫২ হাজাৰত । কিন্তু দুজোপা গছক শ্বাসৰুদ্ধ কৰাৰ বাবদ খৰচ হ'ল ৯ লাখ ৯০ হাজাৰ । এতিয়া কথা হ'ল, এই বান্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কোনোবাই বন বিভাগৰ পৰা অনুমতি লৈছিল নে ?
মই বনবিভাগক অনুৰোধ জনাম,যদি যাৱতীয় অনুমতি নাই লোৱা তেন্তে অনতি পলমে পকা বেৰা ভাঙি গছ দুজোপাক মুক্ত কৰক আৰু এই বিষয়াকেইজনৰ বিৰুদ্ধে পুঁজি অপব্যৱহাৰৰ বাবে NRL কৰ্তৃপক্ষই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মৃণাল শইকীয়াই কয়, ‘‘বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানীসমূহত সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগ থাকে । বহু সময়ত ভাল কামৰ বাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগত আবেদন দিয়ে, সেইবিলাক হেৰাই যায় ৷ কিন্তু দুজোপা গছক শাস্তি দিবলৈ এজোপা গছত প্ৰায় পাঁচ লাখ টকা মুকলি কৰিছে । এক লাখ ৫০ হাজাৰ টকাত এটা বাসগৃহ নিৰ্মাণ হয় । তেনে ক্ষেত্ৰত এজোপা গছ ঘেৰিবলৈ পাঁচ লাখ টকা কেনেকৈ দিলে ? ঐতিহাসিক গছসমূহ মুক্তভাৱে থাকিব লাগে ৷ কিন্তু সেই গছজোপা এটা ঠেক গণ্ডীৰ ভিতৰত থৈ দিলে গছজোপাই সাৰ-পানী পাবলৈ কিমান কষ্ট হ'ব ? কাৰোবাৰ ধন দিব লাগে বুলি এনে কাৰ্য কৰা হৈছে ।’’
‘‘নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগত বহু দুৰ্নীতি হৈছে ৷ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত প্ৰথম অৱস্থাত উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লাগে, তাৰ পাছত বেলেগত কৰিব লাগে । নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কাম-কাজত মানুহ অসন্তুষ্ট হৈছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷ বিধায়কগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছত নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: নাগালেণ্ডে আগতীয়া জাননী নিদিয়াৰ ফলত মানুহ মৰিল: পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং