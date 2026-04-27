৩৩ শতাংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ দাবীৰে জন আক্ৰোশ সমদল
কলিয়াবৰত বিজেপি মহিলা মৰ্চা-অগপ মহিলা পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : April 27, 2026 at 6:04 PM IST
কলিয়াবৰ : সংসদত নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিধেয়ক গৃহীত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে 'জন আক্ৰোশ মহিলা সমদল' । কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধীয়ে দেশৰ মহিলা সমাজক অপমান কৰাৰ অভিযোগ কৰি বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্য়োগত জিলাই জিলাই উলিওৱা হৈছে এই প্ৰতিবাদী সমদল ।
বিজেপি মহিলা মৰ্চা আৰু অগপ মহিলা পৰিষদে কলিয়াবৰ কুঁৱৰীটোলৰ অগপ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা এই জন আক্ৰোশ যাত্ৰাত দুয়োটা দলৰ মহিলা নেত্ৰী আৰু কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (মহিলা সংৰক্ষণ আইন, ২০২৩) অনুসৰি লোকসভা আৰু বিধানসভাত ৩৩% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ দাবী জনাই অসমৰ লগতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কৰিছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই । বিজেপি মহিলা মৰ্চা আৰু অগপ মহিলা পৰিষদে এই কংগ্ৰেছসহ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক এই অধিনিয়মৰ বিৰোধিতা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কলিয়াবৰত 'জন আক্ৰোশ যাত্ৰা' সমদল উলিয়াই ।
এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতি মণি মাধৱ মহন্তই কয়," গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে ভাৰতত পুৰুষ-মহিলাই সমানেই আগবাঢ়িব লাগিব। সেইবাবে এনডিএ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ৩৩% আসন সংৰক্ষণ আইনৰ সংশোধনী শেহতীয়াকৈ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলৰ নাৰী বিদ্বেষী আচৰণৰ বাবে গৃহীত নহ'ল । এয়া ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ।" আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত অগপ নেত্ৰী জয়শ্ৰী মণ্ডলে কয়," কংগ্ৰেছে মহিলাক যি অপমান কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উলিয়াইছো।"
