বৰাকৰ ১৩খন আসনৰ ভিতৰত ১০খন লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে : মুখ্য়মন্ত্ৰী

বৰাকৰ ১৩খন আসনৰ ভিতৰত ১০খন লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে : মুখ্য়মন্ত্ৰী
উদাৰবন্দ সমষ্টিৰ ১৫ হাজাৰ ৩০১ গৰাকী মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : December 7, 2025 at 6:43 PM IST
শিলচৰ : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে বৰাক উপত্য়কাত কিমান আসন লাভ কৰিব সেই বিষয়ে আজিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এইবাৰ বৰাকৰ ১৩খন আসনৰ ভিতৰত ১০খন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে । বাকী ৩খন কোনে পাব সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "৩খন আসন মিঞাই লাভ কৰিব ।"
দেওবাৰে কাছাৰৰ উদাৰবন্দত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদাৰবন্দ সমষ্টিৰ ১৫ হাজাৰ ৩০১ গৰাকী মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিচতেই এইদৰে মন্তব্য় কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
বৰাক উপত্য়কাত শেহতীয়াভাৱে হোৱা উন্নয়ণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "আজি বৰাক উপত্য়কাৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিন । গান্ধীঘাটত বৰাক নদীৰ ওপৰত মথুৰামুখ ঘাটত এখন নতুন দলং হ'ব । আমি ৮০ কোটি টকা ব্য়য় কৰিম । দুবছৰৰ ভিতৰত ইয়াক সমাপ্ত কৰিম । বৰাকত বহুত কেইখন দলঙৰ কাম চলি আছে । শিলঘাটত নিৰ্মাণ ৫০ শতাংশ সমাপ্ত হৈছে । শিলচৰত উৰণ সেতুৰ বাবে আৱন্টন হৈছে । বৰাকত এনেকুৱা উন্নয়ণ ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল । ...উৰণ সেতু হ'লে প্ৰথমতে মানুহে সমৰ্থন কৰে । কাম চলি থাকিলে গালি দিয়ে আৰু শেষ হ'লে ছেল্ফী উঠে । শিলচৰক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ প্ৰকল্প হ'ব ।"
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"য'ত আন্দোলন হয়,মই তাত নাই । য'ত আলোচনা হয়, তাতহে মই থাকো ।"