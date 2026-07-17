কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ ১২-১৫ কোটি টকাৰ হিচাপ লুকুৱাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে: বিজেপি নেতা

কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ ১২-১৫ কোটি টকাৰ হিচাপ লুকুৱাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে: বিজেপি নেতা
নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত নামঘৰলৈ ডেৰ লাখ, মছজিদলৈ তিনি লাখকৈ নগদ ধন দিছিল অখিল গগৈয়ে ৷ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কমল কুমাৰ মেধিৰ ৷
Published : July 17, 2026 at 9:58 PM IST
গুৱাহাটী : বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত কাজিৰঙা অৰ্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্র উদ্যানে জিএছটি ফাঁকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই ৷ বিধানসভাৰ মজিয়াত বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বিধায়ক অখল গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কে কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বই ৷ এক সংবাদমেলত বিজেপিৰ মুখপাত্র কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয়, "বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিধানসভাত অনা অভিযোগৰ আজিলৈকে পোনপটীয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । বিধায়কগৰাকীয়ে বিষয়টোক লৈ চালে-বেৰে কোবাই মূল প্ৰসংগৰ পৰা ফালৰি কাটিছে ৷"
বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মেধিয়ে লগত কয়,"এটা বছৰত কাজিৰঙা অর্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্র উদ্যানৰ সংগৃহীত ৰাজহৰ পৰিমাণ প্রায় ১০-১২ কোটি । তাৰে প্রায় ৭-৮ কোটি প্ৰৱেশ মূল্যৰ পৰা সংগৃহীত ধন । ৭-৮ কোটি টকাৰ ১৮ শতাংশ জিএছটি প্রায় ১.৫ কোটি বছৰে চৰকাৰী তহবিলত জমা হ'ব লাগে। প্রতিবছৰে ১.৫ কোটি টকাকৈ যোৱা আঠ বছৰত জিএছটিৰ ১২-১৫ কোটি টকাৰ হিচাপ লুকুৱাইছে বিধায়ক গগৈয়ে । সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ নামত সংগৃহীত প্ৰৱেশ মূল্যৰ ধনৰ হিচাপো লুকুৱায় গগৈয়ে ।"
আয়কৰ বিভাগ বা ইডিৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাবলৈ বিধাক গগৈৰ সাহস আছে নে বুলি প্ৰশ্ন কৰি মেধিয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়কৰ বিভাগ বা ইডিৰ দ্বাৰা তদন্ত ঘোষণা কৰিলে, ৰাইজে ক'ব বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰাবলৈ এই আয়কৰ বিভাগ বা ইডিৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বুলি ৷ কিন্তু হিমন্ত চৰকাৰে সেয়া নকৰে ৷ সাহস আছে যদি তেওঁ নিজে ঘোষণা কৰক তদন্তৰ বাবে ৷"
তেওঁ কয়,"বিপদৰ উমান পাই এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উদ্যানখনৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ সম্পর্কে অৱগত নহয় বুলি কৈ চিএ আৰু সদস্য সচিবৰ গাঁত সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ কৰি পলায়নৰ ৰাস্তা উলিয়াই লৈছে । উদ্যানখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতি সন্ধিয়া প্ৰেৰণ কৰা দিনটোৰ বিত্তীয় তথ্যও গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰক ৷ উদ্যানখনৰ কাৰণে অনুমোদিত ভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২৬ বিঘা। কিন্তু বর্তমান উদ্যানখনত ১০০ বিঘাতকৈ অধিক মাটি সংযোজিত হৈছে ।"
কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলৈ পইচা পত্নীৰ পৰা ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কোৱাৰ সন্দৰ্ভত মেধিয়ে কয়,"নতুনকৈ ১০০ বিঘা মাটি কিনিবৰ কাৰণে তেখেতে টকা ক'ত পালে ? যদি তেখেতে কোৱা মতেই উদ্যানখনৰ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলৈকে ধনৰ নাটনি হয়, তেনেহ'লে নতুনকৈ ১০০ বিঘা মাটি সংযোজন কৰিলে কেনেকৈ ? যদি কিনি লোৱা নাই, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁক কোনোৱাই সেই মাটি দান কৰিব লাগিব বা উদ্যানখনৰ নাম লৈ চৰকাৰী মাটি দখল কৰিব লাগিব । ইয়াৰে কোনটো কথা সঁচা-সেইটো অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰক ৷"
আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নামঘৰে নামঘৰে ১.৫ লাখকৈ নগদ ধন বিলোৱাৰ প্ৰসংগৰে মেধিয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত অনা অভিযোগৰ স্পষ্টীকৰণ দিব নোৱাৰিলে বিধায়ক গগৈয়ে । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো নামঘৰলৈ তেওঁ যদি ১.৫ লাখকৈ নগদ ধন দলে তেন্তে মছজিদলৈ ৩ লাখকৈ নগদ ধন আগবঢ়াইছিলে, তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: মৰিয়নীৰ ঘোঁৰাচৰা বৰবিলত অবৈধ বালি খনন; বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ তিনিটা যন্ত্ৰ