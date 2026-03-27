জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ লগতে ৯ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ

দল বিৰোধী কাৰ্য-কলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ আটাইকেইগৰাকীক ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 9:43 PM IST

গুৱাহাটী: অৱশেষত দলৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ বাবে বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাসক । দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে জয়ন্ত কুমাৰ দাসকে ধৰি বিজেপিৰ ৯ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক দলৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে । এক কথাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৯ গৰাকী বিসম্বাদীক চিনাক্ত কৰি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ।

টিকট নাপাই নিজাকৈ দল খুলি দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাসক বিজেপিয়ে ৬ বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে । অৱশ্যে ৰাজ্যিক উপ-সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে । বিজেপিয়ে জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ উপৰি আন ৮ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে ।

অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা বহিষ্কৃত দলীয় নেতাৰ তালিকা (BJP Assam Pradesh)

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্দেশমৰ্মে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ ৬ বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে । এতিয়াৰে পৰা দলীয় কোনো কাৰ্যত ভাগ ল’ব নোৱাৰিব এইকেইগৰাকী সদস্যই ৷ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ বাবে ছয় বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা ৯ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হৈছে ক্ৰমে - দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস, বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উদ্ধৱ দাস, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জিতেন্দ্ৰজিৎ গৌৰ, বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অমলেন্দু দাস, পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ ধনজিৎ ৰাভা, বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ চক্ৰধৰ দাস, বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ গগন চন্দ্ৰ হালৈ, কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অংকুৰ দাস আৰু লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ যশোদা দুলাল(শ্যামল) ৰক্ষিত ।

