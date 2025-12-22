ETV Bharat / state

ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ বিজেপি আৰু চৰকাৰে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰে : কংগ্ৰেছ

এম জি এনৰেগাৰ নাম সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ড৹ ৰাগিনী নায়কৰ ।

গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্র ড৹ ৰাগিনী নায়কৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 8:56 AM IST

8 Min Read
গুৱাহাটী : "যিসকলে নিজে একো কাম নকৰে সেইসকলেহে আনে কৰা কামৰ নাম সলনি কৰি সময় কটায় । প্ৰতিদিনে ১৮ ঘণ্টাকৈ কাম কৰে বুলি দাবী কৰাজনে যোৱা ১১ বছৰত মাত্ৰ ১৮ মাহো সঁচা অৰ্থত কাম কৰা হ'লে কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহৰ নাম সলনি কৰিবলগীয়া নহ'লেহেঁতেন ।"

এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্র ড৹ ৰাগিনী নায়কৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ নাম সলনি কৰা কাৰ্যক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰি এইদৰে কয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে । কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰা কিমান আঁচনিৰ নাম মোদী চৰকাৰে সলনি কৰি নতুন নাম দি আঁচনিবোৰ নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে তাৰ তালিকা দিবলৈ হ'লে পুৱাৰ পৰা গৈ গৈ একেবাৰে সন্ধিয়া হৈ পৰিব বুলিও কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

এম জি এনৰেগাৰ নাম সলনি প্ৰসংগত বিজেপিক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ড৹ ৰাগিনী নায়কৰ (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মনমোহন সিং চৰকাৰৰ নিৰ্মল ভাৰত আঁচনিৰ নাম সলাই বিজেপিয়ে স্বচ্ছ ভাৰত কৰিলে । স্বচ্ছ ভাৰতৰ প্ৰতীক চিহ্ন আছিল গান্ধীজীৰ চছমা । বিজেপিয়ে গান্ধীজীৰ চছমাযোৰহে নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিলে, কিন্তু গান্ধীজীৰ দৃষ্টিভংগী আজিও আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে । গান্ধীজী, নেহৰু আৰু দেশৰ আন মহান নায়কসকলৰ প্ৰতি বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ মন ঘৃণাৰে ভৰি আছে । সেয়ে আজি এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ নামৰ পৰা বিজেপিয়ে গান্ধীজীৰ নামটোকে কাটি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে ।"

প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ মনৰেগাৰ নতুন নামক লৈও বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয়, "মনৰেগাৰ নাম সলনি কৰি ভিবিজি-ৰামজি নামৰ যি নাম ৰাখিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কোনেও ভালকৈ মনত ৰাখিব নোৱাৰিব । নাম দিছে বিকশিত ভাৰত গ্যেৰাণ্টি ৰোজগাৰ আজীৱিকা মিশ্যন গ্ৰামীণ । হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ মোদীজীয়ে এনে অৱস্থা কৰি দিছে যে কেৱল গোটেই পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ডিগ্ৰীধাৰীয়েহে ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাব ।"

গান্ধীজীৰ নাম আঁতৰাই 'ৰাম' শব্দটো জোৰকৈ লগাই দিয়াৰ আঁৰত মোদী আৰু বিজেপিৰ কুটিল ৰাজনীতি লুকাই আছে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ কয়, "মোদীয়ে এতিয়া ক'ব যে কংগ্ৰেছৰ ৰাম নামটো সহ্য হোৱা নাই । আমি কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট কৰি দিব খোজো যে ৰাম নামক লৈ আমাৰ কোনো সমস্যা নাই । আমাৰ সমস্যা হৈছে মুখত ৰাম নাম লৈ জনতাৰ পিঠিত ছুৰী বহুৱাই দিয়া লোকসকলক লৈ । আমাৰ সমস্যা হৈছে মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰামক বাৰে বাৰে ৰাজনীতিলৈ টানি অনা দলটোক লৈ ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে মনৰেগা আঁচনিখনৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নাম আঁতৰাই মোদী চৰকাৰে দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে কি খেল খেলিবলৈ ওলাইছে সেয়া বিৱৰি কয় । নাম সলনি কৰাতে সীমাৱদ্ধ নাথাকি মোদী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনে এম জি এনৰেগা আঁচনিখনক দুৰ্বল কৰিবলৈ ওলাইছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

তেওঁ কয়, "ইউ পি এ চৰকাৰে সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিয়োগ নিশ্চিতকৈ লাভ কৰাটোত অধিকাৰৰ মৰ্যাদা দিছিল । এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ কোটি কোটি লোকে এই অধিকাৰ লাভ কৰিছিল । মনৰেগাত ১০০ শতাংশ ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়াৰ নিয়ম আছিল আৰু এতিয়া জিৰামজিত ৪০ শতাংশ ধন ৰাজ্য চৰকাৰেও দিব লাগিব । যিখন কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বহু ৰাজ্য চৰকাৰক আজিলৈকে ১০ হাজাৰ কোটি টকা পৰ্যন্ত জিএছটিৰ এৰিয়াৰৰ বাবদ ধন আদায় দিয়া নাই সেই ৰাজ্যসমূহেও এতিয়া জিৰামজিৰ বাবে অতিৰিক্ত ধন ব্যয় ক'ৰ পৰা দিব সেয়াও লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে । মোদীয়ে ১০০ দিনৰ পৰা ১২৫ দিন কৰাৰ কথা কৈছে যদিও এতিয়া ২৫ দিনৰ ধন দিয়াটোও অসম্ভৱ হৈ পৰিব । আনহাতে মনৰেগাক কেন্দ্ৰ অথবা ৰাজ্য কোনো চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দি বন্ধ কৰাতো সম্ভৱ নাছিল । কিন্তু এতিয়া জিৰামজিত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই সেয়া বন্ধ কৰি থ'ব পৰাৰ নিয়ম কৰা হৈছে । এনেদৰে মোদী চৰকাৰে বিশ্বৰ নিয়োগৰ নিশ্চিতি দিয়া সৰ্ববৃহৎ এখন আইন আৰু আঁচনিক একেবাৰে নিঃশেষ কৰি পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ।"

তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলে ইমান সহজতে গান্ধীজীৰ সপোনৰ ভাৰতৰ স্বপ্নক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এখন আইন আৰু আঁচনিক নিঃশেষ কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে ।

সংবাদমেলত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভতো বিজেপি দল আৰু মোদী চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ উদঙাই দিয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "বিজেপি দল আৰু মোদী চৰকাৰে তিলটোকে তাল কৰিলে । কিন্তু বিশেষ আদালতে সমগ্ৰ বিষয়টো যে ভিত্তিহীন আৰু মিছাৰ পাহাৰ আছিল সেয়া স্পষ্ট কৰি দিলে । দেশৰ তদন্ত সংস্থাসমূহক হাতৰ পুতলা কৰি লৈ মোদী চৰকাৰে বিৰোধীক দমন কৰিবলৈ মিছা কথাৰে ইমানদিনে নাটক কৰিয়েই থাকিল । পিছে এতিয়া সত্য পোহৰলৈ অহাত তেওঁলোকৰ লাজত নাক ঢাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিৰ বিভাজনমূলক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে হাতত সংবিধান লৈ অকলশৰেই যুঁজ দি ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খুলি সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধিবলৈ অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা কাৰ্যত মোদী আৰু অমিত শ্বাহ শংকিত হৈ পৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দেশ চলাবলৈ ৫৬ ইঞ্চিৰ বুকু নালাগে, দেশৰ জনতাৰ দুখ বুজি পোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে নেতাহে লাগে । ৰাহুল গান্ধীক ইডিয়ে ৫৫ ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰিলে । পিছে একোৱেই নাপালে । এয়াই হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত সত্যবাদী নেতাৰ সাহস আৰু ধৈৰ্যৰ পৰিচয় । ২০১৪ চনৰ পৰা আজিলৈকে ইডিয়ে যিমানবোৰ গোচৰ চলালে সেইবোৰৰ মাত্ৰ ১ শতাংশহে সত্য প্ৰমাণিত হোৱাটোৱে দেশত বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক মোদীয়ে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেয়া স্পষ্ট কৰি তোলে । সত্যক ঢাকি ৰাখিবলৈ যিমানেই চেষ্টা কৰা নহওক কিয়, শেষত সত্যৰেই জয় হয় । আজি নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰতো সেয়াই হৈছে । চি বি আই-ই ডিক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেয়া আজি আৰু লুকুৱাই থকা নাই।"

হাজাৰ বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও মোদী চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে মাত মাতি যাবই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে । মোদীৰ কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতৰ সপোন চিৰদিনৰ বাবে মুংগেৰীলালৰ সপোনৰ দৰে সপোন হৈয়েই ৰ'ব বুলিও কয় কংগ্ৰেছ নেত্রীগৰাকীয়ে ।

আনহাতে ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈক কংগ্ৰেছে উপযুক্ত সন্মান নিদিলে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সংবাদমেলত ভাগ লোৱা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক পৃথ্বিৰাজ সাথেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে আসনত থকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিদৰে ইমান মিছা মাতিব পাৰে । ইতিহাসৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে ব্যক্তি এগৰাকীয়ে কিদৰে নজনাকৈ থাকিব পাৰে সেয়া ভাবি হতবাক হৈ পৰিছোঁ । স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে মুছলীম লীগৰ সৈতে মিলি পশ্চিমবংগত কোনে চৰকাৰ চলাইছিল সেয়া সকলোৱে জানে । আৰ এছ এছ বাহিনীয়ে চলাইছিল আৰু এতিয়া মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে অসম বাংলাদেশীৰে ভৰি পৰিছে । কিন্তু তেওঁ এইটো কিয় নকয় যে তেওঁৰ দলৰ এজন বিধায়কেই বাংলাদেশী মূলৰ ।"

তেওঁ কয়, "মোদীয়ে গোপীনাথ বৰদলৈক লৈ যি মনলৈ আহিছে তাকেই কৈছে । সেই সময়ত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ মূল মানুহজনেই আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ । তেখেত আমাৰ মানুহ । আমি তেখেতক লৈ সদায়েই গৌৰৱান্বিত । তেখেতে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে কৰা যুদ্ধক আমি সদায়েই স্মৰণ কৰো । আজিও কংগ্ৰেছ দলে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে । সেয়া 'কা' বিৰোধী আন্দোলনেই হওঁক বা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণেই নহওক, কিয় আমি অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সদায়েই কাম কৰি গৈছোঁ । অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই আমাৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।" সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগ বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা আৰু বিভাগটোৰ সমন্বয়ক হৰ্ষদ শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।

