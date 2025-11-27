ETV Bharat / state

ফটিকাটুপিয়েই শেষ ভৰসা ! উদ্ধাৰ কৰিব ধাৰৰ বোজাত পোত যোৱা চৰকাৰক

বাঢ়িছে সুৰাৰ বিপণি । সহজলভ্য দেশীয়-বিদেশী সুৰা । চৰকাৰৰ লক্ষ্য ৰাজহ সংগ্ৰহ ।

কিমান বৃদ্ধি পালে সুৰা বিপণি সংখ্যা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 27, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: ঋণৰ বোজাত পোত গৈ থকা চৰকাৰক যেন উদ্ধাৰ কৰিব একমাত্ৰ সুৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহেহে । কিয়নো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহৰ অন্যতম এটা প্ৰধান উৎস হৈ পৰিছে আৱকাৰী কৰ । এই উৎসৰ পৰিমাণ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনত সুৰা অত্যন্ত সহজলভ্য কৰাৰ বাবে অলিয়ে-গলিয়ে মুকলি কৰি দিছে সুৰাৰ বিপণি । ৰাজ্যখনত এতিয়া সুৰা অতি সহজলভ্য । আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশা ১১ বজালৈ সুৰাৰ বিপণি খোলা ৰখাৰ বাবেও চৰকাৰে অনুমতি দিছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যখনত নতুনকৈ ১৫২০ খন দেশীয় আৰু বিদেশী সুৰাৰ বিপণি বৃদ্ধি পালে । এই তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ । অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনতে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে খোদ আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এই সুৰা বিপণিসমূহ স্থাপন কৰাৰ ফলত ৰাজহ সংগ্ৰহ হোৱাৰ উপৰি অবধৈ সুৰা তথা ভেজাল সুৰা আৰু চুলাই মদৰ প্ৰচলন বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।

বিধানসভাত প্ৰকাশিত তথ্য (ETV Bharat Assam)

সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পাছত ৰাজ্যখনত মুঠ দেশীয় সুৰাৰ ৯৭০খন আৰু বিদেশী সুৰাৰ ৫৫০ খন বিপণিৰ (অফ লাইচেন্স) অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । দেশীয় সুৰাৰ সৰ্বাধিক বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে গ্ৰামাঞ্চলত । এই সময়ছোৱাত গ্রামাঞ্চলত মুঠ ৬৩৬ খন আৰু চহৰ অঞ্চলত ৩৩৪ খন দেশীয় সুৰাৰ বিপণি মুকলিৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । ইফালে বিদেশী সুৰাৰ বিপণিৰ ক্ষেত্ৰত নগৰ অঞ্চলত ১৭২ খন আৰু গ্ৰামাঞ্চলত ৩৭৮ খন বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে ।

দেশীয় সুৰাৰ বিপণিৰ সংখ্যা (ETV Bharat GFX)

ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দেশীয় সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে গোলাঘাট জিলাত । জিলাখনত দেশীয় সুৰাৰ ১২৭ খন বিপণিৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । এইক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ১১৭খন দেশীয় সুৰাৰ বিপণি খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । একেদৰে বিদেশী সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত আছে শোণিতপুৰ জিলা । এই সময়ছোৱাত শোণিতপুৰ জিলাত নতুকৈ ৭৬ খন বিদেশী সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছে ।

কোন চনত কিমান বৃদ্ধি পালে সুৰাৰ বিপণি (ETV Bharat GFX)

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম এটা উৎস হৈছে সুৰা । শুনিবলৈ বেয়া যদিও ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিশেষভাৱে সুৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । বিগত ৯ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা ৰাজহ আহৰণ কৰিছে ২৭,০২৯.০৬ কোটি টকা । ২০১৬-১৭ বৰ্ষত সুৰা বিক্ৰীৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে আহৰণ কৰা ৰাজহৰ পৰিমাণ আছিল ১,৪৩৩.০১ কোটি টকা । একেদৰে ২০১৭-১৮ বৰ্ষত ইয়াৰ পৰিমাণ আছিল ১,৬৯৯.৩৬ কোটি টকা । ২০১৮-১৯ বৰ্ষত আছিল ২,২০৪.১৫ কোটি টকা ।

বিদেশী সুৰাৰ বিপণিৰ সংখ্যা (ETV Bharat GFX)

২০১৯-২০ বৰ্ষত আছিল ২,৬০৬.৬৮ কোটি টকা । ২০২০-২১ বৰ্ষত আছিল ২,৯৭৭.৬১ কোটি টকা । ২০২১-২২ বৰ্ষত আছিল ৩,০৪৭.৯৮ কোটি টকা । ২০২২-২৩ বৰ্ষত আছিল ৩,৯৮০.০৬ কোটি টকা । ২০২৩-২৪ বৰ্ষত আছিল ৪,৭৯৮.৭৩ কোটি । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত জানুৱাৰীলৈ ৪,২৮১.৪৮ কোটি টকাৰ ৰাজহ অসম চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা লাভ কৰিছিল ।

বিদেশী সুৰাৰ বিপণিৰ সংখ্যা (ETV Bharat GFX)

উল্লেখ্য যে অসমত সুৰাৰ ব্যাপক প্রচলন আৰম্ভ হৈছিল পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ পৰা । প্রয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শ‍ইকীয়াৰ আমোলৰ পৰা সুৰাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হয় । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নেতৃত্বাধীন অগপ চৰকাৰেও সুৰাৰ প্রচলনত হাত উজান দিয়ে । অগপ চৰকাৰে নতুন নতুন ঠাইত সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ১৮০ মিলিলিটাৰৰ বটলৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলত সহজলভ্য হৈ পৰে সুৰা ।

ঘৰৰ পৰা ওলালেই সুৰাৰ বিপণিৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ল । কংগ্ৰেছ আৰু অগপ চৰকাৰৰ দৰেই এতিয়া বিজেপি চৰকাৰেও সুৰাৰ প্ৰচলনত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ৰাজ্যৰ চৌদিশে সুৰাৰ বিপণিয়ে গিজগিজাই থকাৰ পিছতো বিজেপি চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত বহুসংখ্যক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছে । প্রতিবছৰে ৰাজ্যখনত সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজকোষলৈ অহা ৰাজহৰ পৰিমাণো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে চৰকাৰখনে সুৰাক বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।

