মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিজেপিৰ আস্থা নাই, সেয়ে ন্যায়ৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাইছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপি দলৰ সমদলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।

Lurinjyoti Gogoi
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপিৰ সমদলক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 12:38 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । কেৱল অসমতেই নহয় বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিভিন্ন জনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ । ইয়াৰ মাজতে শাসকীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও আৰম্ভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ । খোদ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাত বিভিন্নজনে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত বিজেপি দলৰ এই ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীক লৈ ব্যাপক চৰ্চাও হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

ৰাজপথত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বিজেপিৰ সমদলক লৈ মৰাণত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে সমদল কৰাতো হাস্যকৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বিজেপি কৰ্মীৰ, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত সমদল কৰিছে । জুবিনৰ আদৰ্শ হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃত অনুৰাগী হ'ব পাৰিব । জুবিন গাৰ্গে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা নথকা মানৱতাৰ ওপৰত থকা এখন সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছিল । তেনেস্থলত বিজেপিয়ে যিমান চিঞৰি থাকিলেও জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী হ'ব নোৱাৰে । দলীয় পতাকা লৈ ন্যায় বিচাৰি ৰাজনীতি কৰাটো হাস্যকৰ হৈছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপিৰ সমদলক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগ কৰিব লাগে :

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰো বুলি কৈয়েই থাকে । পদত্যাগ কৰি দিব লাগে । পদত্যাগ কৰি চাওক শান্তি আহে নে নাই । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগ কৰিব লাগে । চিতাভস্ম জিলাই জিলাই দিম কৈ দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগেই কৰিব লাগে । মানুহক আৱেগিক কৰি নাথাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰক । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কোনে কৰিছিল সেই কথা আজি ওলাই পৰিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো বিষয়তে নিজে ধন্যবাদ বিচাৰি আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পিছত বিজেপিয়ে চৰিত্ৰহননৰ চেষ্টা কৰিব । ব্যক্তিগত কথা মূল ন্যায় ব্যৱস্থালৈ নানিবলৈ সকিয়াই দিছোঁ । বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পাছত যাতে চি আই ডি আৰু এছ আই টি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি জুবিন গাৰ্গ ন্যায় লাগে বুলি কোৱা পৰিৱেশ নাহে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ ।‌"

লগতে পঢ়ক :ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী... বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ

