মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিজেপিৰ আস্থা নাই, সেয়ে ন্যায়ৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাইছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিজেপিৰ আস্থা নাই, সেয়ে ন্যায়ৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাইছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিজেপি দলৰ সমদলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
Published : October 23, 2025 at 12:38 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । কেৱল অসমতেই নহয় বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিভিন্ন জনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ । ইয়াৰ মাজতে শাসকীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও আৰম্ভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ । খোদ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাত বিভিন্নজনে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত বিজেপি দলৰ এই ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীক লৈ ব্যাপক চৰ্চাও হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
ৰাজপথত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বিজেপিৰ সমদলক লৈ মৰাণত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে সমদল কৰাতো হাস্যকৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বিজেপি কৰ্মীৰ, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত সমদল কৰিছে । জুবিনৰ আদৰ্শ হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃত অনুৰাগী হ'ব পাৰিব । জুবিন গাৰ্গে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা নথকা মানৱতাৰ ওপৰত থকা এখন সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছিল । তেনেস্থলত বিজেপিয়ে যিমান চিঞৰি থাকিলেও জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী হ'ব নোৱাৰে । দলীয় পতাকা লৈ ন্যায় বিচাৰি ৰাজনীতি কৰাটো হাস্যকৰ হৈছে ।"
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগ কৰিব লাগে :
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰো বুলি কৈয়েই থাকে । পদত্যাগ কৰি দিব লাগে । পদত্যাগ কৰি চাওক শান্তি আহে নে নাই । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগ কৰিব লাগে । চিতাভস্ম জিলাই জিলাই দিম কৈ দিব নোৱৰা মানুহে পদত্যাগেই কৰিব লাগে । মানুহক আৱেগিক কৰি নাথাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰক । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কোনে কৰিছিল সেই কথা আজি ওলাই পৰিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো বিষয়তে নিজে ধন্যবাদ বিচাৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পিছত বিজেপিয়ে চৰিত্ৰহননৰ চেষ্টা কৰিব । ব্যক্তিগত কথা মূল ন্যায় ব্যৱস্থালৈ নানিবলৈ সকিয়াই দিছোঁ । বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পাছত যাতে চি আই ডি আৰু এছ আই টি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি জুবিন গাৰ্গ ন্যায় লাগে বুলি কোৱা পৰিৱেশ নাহে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ ।"
