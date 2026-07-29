ETV Bharat / state

১৬ কোটি টকাৰ বান সাহায্য লৈ উজনিলৈ ৰাওনা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল

চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকলৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ১৬ কোটি টকাৰ বান সাহায্য লৈ বিজেপিৰ এটা প্রতিনিধি দল ৰাওনা ।

ASSAM FLOOD
উজনিলৈ ৰাওনা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনিৰ তিনিখন জিলাত বানে সৃষ্টি কৰা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বুধবাৰৰ পৰা ব্যাপক হাৰত বান সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । যোৱা ১৯ জুলাইত নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত এক অনাকাংক্ষিত আৰু অস্বাভাৱিক বান সৃষ্টি হোৱাত উজনি অসমৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ফলত বহুজনৰ মৃত্যুৰ লগতে লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

বান আৰম্ভ হোৱা দিনৰে পৰা বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দুৰ্গত ৰাইজৰ কাষত থাকি বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায়-সহযোগ কৰি আহিছে । বুধবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকলৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ১৬ কোটি টকাৰ বান সাহায্য লৈ বিজেপিৰ এটা প্রতিনিধি দলে ৰাওনা হৈছে ।

এই দুয়োখন জিলাৰ উপৰি যোৰহাট আৰু শেহতীয়াকৈ বানে প্ৰভাৱিত কৰা গোলাঘাট জিলালৈও ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বান সাহায্য আগবঢ়াব । বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীয়ো মন্ত্রী, বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত এই বান সাহায্য অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ।

এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ১ লাখ ৮০ হাজাৰ মেখেলা-চাদৰ, ১ লাখ ৮০ হাজাৰ শিশুৰ টি-চার্ট আৰু ১ লাখ ৫০ হাজাৰ আঁঠুৱা । এই সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত হোৱা দুর্যোগে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক দুৰ্দশাৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ লগতে বর্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ সংকটত পৰিছে । এই সংকটত পৰা লোকসকলক চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব ।"

বান সাহয্যত নামি পৰা অসমৰ দল-সংগঠন, এনজিঅ' তথা ব্যক্তিগতভাৱেও বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে বান সাহায্য পুঁজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ দান-বৰঙণিৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত অৱগত কৰে । লগতে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক এই দুৰ্যোগৰ সময়ত লোৱা ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

তেওঁ লগতে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত প্রথম দিনাৰ পৰাই বানপীড়িত ৰাইজক উদ্ধাৰ অভিযান, বান সাহায্য দিয়া আদি কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্নধৰণে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়-সহযোগিতা কৰি অহাৰ বাবে কাৰ্যকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে অনাগত দিনতো এই পৰিস্থিতিৰ সাধাৰণ অৱস্থালৈ ঘূৰি নহালৈকে দুর্দশাগ্রস্ত ৰাইজৰ সৈতে থিয় হৈ থাকিবলৈ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ জনায় ।

ইফালে উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে অসম গণ পৰিষদে আগবঢ়োৱা সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ বুধবাৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ফ্লেগ অফ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বানৰ পিছত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

TAGGED:

বান সাহায্য
বিজেপি
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
BJP FLOOD RELIEF
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.