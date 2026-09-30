ETV Bharat / state

এছআইআৰ বিতৰ্কত কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ পক্ষত দলৰ নেতৃত্ব

নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু এছআইআৰক লৈ কংগ্ৰেছৰ নানান অভিযোগৰ মাজতে বিজেপিৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ । জিলাই জিলাই সংবাদমেল পাতি ৰাইজক বুজনি বিজেপি নেতাৰ ।

BJP defends Election Commission amid congress protest over SIR
এছআইআৰ বিতৰ্কত কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ/যোৰহাট/বঢ়মপুৰ/নলবাৰী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু এছআইআৰ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছে । শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ আভ্যন্তৰৰ মতানৈক্যৰ অভিযোগৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্যই বৈঠক সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেনে সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পক্ষত বিজেপি সৰৱ হৈ উঠিছে । অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি নেতাসকলে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি দাবী কৰিছে । লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে সাংবিধানিক সংস্থাৰ ওপৰত আস্থা অটুট ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে ।

কংগ্ৰেছক কটাক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ

এছআইআৰ বিতৰ্কত কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ (ETV Bharat)

যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মাৰ্ঘেৰিটাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন সাংবিধানিক আৰু স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এনে অপচেষ্টাক ৰাইজে নাকচ কৰি আহিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । ইফালে ইভিএম প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীক উভতি ধৰি মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "২০২৪ চনত যেতিয়া পৰাজিত হৈছিল ইভিএমটোক তেওঁ (ৰাহুল গান্ধী) ব্লেক বক্স বুলি কৈছিল । কিন্তু নিজে যেতিয়া জিকে ৰায়বৰেলী বা নিজৰ ভগ্নী যেতিয়া কেৰালাত জিকে তেতিয়া কিন্তু সেইটো ভাল । অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকত জিকিলে সেইটো ভাল কিন্তু অসমত জিকিলে সেইটো ব্লেক বক্স ।" ৰাফেল, দেশৰ ন্যায়পালিকা, কেগৰ প্ৰতিবেদন বা সামৰিক অভিযান সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বৰ মন্তব্যৰ কথাও উল্লেখ কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সমালোচনা কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে সকলো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তাত কংগ্ৰেছ দলে কোৱাৰ দৰে কোনো অন্তৰ্দ্বন্দ্ব নাই ।"

আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ সংস্থা এটাৰ ওপৰত অহা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে চাফাই গোৱা সম্পৰ্কতো তেওঁ কয় যে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলে এই বিষয়ত মাত দিছে ।

নিৰ্বাচনত ইভিএম ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰে আছিল : যোগেন মহন

ইফালে শিৱসাগৰৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহনেও সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে । যোগেন মহনৰ অভিযোগ যে কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেশৰ পৰিস্থিতি উত্তাল কৰিব বিচাৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে শেহতীয়াকৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ ইভিএম সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নকো তেওঁ সমালোচনা কৰে । যোগেন মহনে কয়, "নিৰ্বাচনত ইভিএম ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ সময়তে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । এই ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ৰাহুল গান্ধী জয়ী হৈছিল । ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে । অসমতো গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন ইভিএমৰ জৰিয়তেই জয়ী হৈছে । যোগেন মহনৰ মতে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ধৰণে জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে ।

ইভিএম-নিৰ্বাচন আয়োগ সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী

নলবাৰী জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত টিহু সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ ইভিএম আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি দাবী কৰে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে ইভিএম ভাল আৰু পৰাজিত হ'লে ইভিএম বেয়া ।" পাটোৱাৰীয়ে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিওগৰাকী আয়ুক্তই ইতিমধ্যে এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । তেওঁৰ অভিযোগ বিৰোধীয়ে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এইধৰণৰ অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰি আছে । চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মতে এই অভিযোগবোৰ ভিত্তিহীন ।

ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কামাখ্যা তাছাৰ

BJP defends Election Commission amid congress protest over SIR
কঠীয়াতলীত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

সমান্তৰালকৈ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰে । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি অহা বুলি যুক্তি দিয়ে । তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উঠিছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন । বিৰোধীয়ে ৰাজনীতিৰ দোকানখন খুলি ৰাখিবলৈ এই কথা কৈ আছে ।" সংবাদমেলত তেওঁ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

উল্লেখ্য যে এছআইআৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিষয়তো অধিক চৰ্চিত হয় । তাতেই বিষয়টো সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি এতিয়া ৰাজনৈতিক ৰূপ লৈছে । বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ মাজত ৰাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা তীব্ৰতৰ হৈছে । কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যপ্ৰণালী আৰু এছআইআৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে আয়োগৰ শেহতীয়া স্পষ্টীকৰণৰক আধাৰ হিচাপে লৈ বিৰোধীৰ অভিযোগৰ নস্যাৎ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

আগন্তুক নিৰ্বাচন ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰত হ'ব লাগে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

TAGGED:

জ্ঞানেশ কুমাৰ
নিৰ্বাচন আয়োগ
বিজেপি
কংগ্ৰেছ
SIR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.