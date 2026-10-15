সাংসদ-বিধায়কৰ গীত-মাতেৰে নগাঁৱত বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱ
বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱত ৰামবাদকৰ ৰূপত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, গায়কৰ ৰূপত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা, বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী । চামগুৰিৰ আহানৰ কণ্ঠত মুগ্ধ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ ।
Published : October 15, 2026 at 3:47 PM IST
নগাঁও : এইবাৰ বিজেপিৰ বিজয়োৎসৱত শিল্পীৰ ৰূপত দেখা গ'ল গেৰুৱা দলটোৰ সাংসদ-বিধায়কক । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰাক লৈ উৎফুল্লিত শাসকীয় দলটো । পূৰ্বে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা লোকসভা সমষ্টিটো বিজেপিয়ে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সকলো উৎফুল্লিত হৈ আছে ।
সেয়ে নগাঁৱৰ কলঙৰ বাকৰিৰ নেহৰুবালিত বুধবাৰে সন্ধিয়া বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰে । সন্ধিয়া নেহৰুবালিত আতচবাজীৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে দলটোৱে ।
বিজেপিৰ এই বিজয় উৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পীৰ ৰূপত দেখা গ'ল সাংসদ-বিধায়কক । পূৰ্বৰ পৰাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক ড্ৰামবাদকৰ ৰূপত দেখা গ'ল ।
এফালে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই বজাইছে ড্ৰাম, আনফালে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই গাই গৈছে এটাৰ পিছত আন এটা জনপ্ৰিয় গান । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰায়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত দেৱাশী শৰ্মাই গোৱাৰ জনপ্ৰিয় বাংলা গীত সাদেৰ লাউ গাই সমৰ্থক তথা দৰ্শকক আপ্লুত কৰে ।
বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীকো গায়কৰ ৰূপত দেখা গ'ল । বিজয় উৎসৱ উপলক্ষে মঞ্চত বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে গালে তেওঁৰ বহু চৰ্চিত ‘মানসী’ গীতটি ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিজেপিৰ নিজৰ পাছত ধন্যবাদ যাত্ৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত চামগুৰি সমষ্টিৰ আৰহান নামৰ এজন যুৱকে এটি গান গাই আপ্লুত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাক কৰিছিল । আৰহানৰ প্ৰতিভাত আপ্লুত হৈ সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই আৰহানকো দিলে মঞ্চ । য'ত গীত পৰিৱেশন কৰি আৰহানেও শ্ৰোতাক মুগ্ধ কৰে ।
কলঙৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, বিধায়ক শশীকান্ত দাস, বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীকে আদি কৰি বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে ।