ডলুত গ্ৰীণ ফিল্ড বিমান বন্দৰ : বৰাকত বিজেপিৰ কৃতজ্ঞতা সমদল
কাছাৰৰ ডলুত ২,০১৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন ৷ বৰাকত আনন্দৰ বন্যা ৷
Published : November 26, 2026 at 4:25 PM IST
শিলচৰ : বৰাক উপত্যকাবাসীৰ বহুদিনীয়া সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । কাছাৰৰ ডলুত ২,০১৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাজুৰি আনন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।
এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাই বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰত এক বিশাল কৃতজ্ঞতা সমদল উলিয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ।
A historic milestone for Barak Valley’s aspirations. Following the Union Cabinet’s approval of the ₹2,014 Cr Greenfield Airport at Doloo, Silchar, thousands of people from Barak Valley joined the massive Thank You Rally today to express their gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji & HCM Dr. @himantabiswa Dangoriya. This landmark decision marks a new chapter in Barak Valley’s development and progress. We remain grateful for this transformative initiative.— Kaushik Rai (@iKaushikRai) November 26, 2026
মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ আহ্বানত আয়োজন কৰা এই কৃতজ্ঞতা সমদলত বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজ, বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । শিলচৰৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ (ডিএছএ) ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সমদলটোৱে চহৰখনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ পৰিক্ৰমা কৰি ৰাঙিৰখাড়ীত সমাপ্ত হয় ।
Today, participated in the Kritagyata Yatra, organised by BJP Cachar at Silchar, to express our heartfelt gratitude to the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and the Hon’ble Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Ji, for the much-awaited gift of a Greenfield Airport at Doloo, Silchar. This landmark initiative marks a significant milestone in the development of Barak Valley and will open new avenues of connectivity, growth and prosperity for the region. A heartfelt expression of gratitude for a historic step towards a brighter future for Barak Valley @narendramodi @nitinnabin @AmitShah @blsanthosh @himantabiswa @DilipSaikia4Bjp @BJP4Assam @BJP4India @CMOfficeAssam @PMOIndia @BJP4Meghalaya— Kanad Purkayastha (@kanadpurkaystha) November 26, 2026
সমদল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ডিএছএ ময়দানত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত দলীয় নেতৃবৃন্দই ডলু গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ প্ৰকল্পৰ তাৎপৰ্য আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য সুফল সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ, বাণিজ্য, পৰ্যটন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে অভিহিত কৰে ।
লগতে প্ৰকল্পটোৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । এই কৃতজ্ঞতা ৰেলীত অসমৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেব, বিধায়ক ৰাজদীপ ৰায়, ৰাজদীপ গোৱালা, কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থ, অমিয় কান্তি দাস, কিশোৰ নাথ, শিলচৰৰ মেয়ৰ অমৰেন্দ্ৰ পাল, ডেপুটী মেয়ৰ বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং আৰু বিজেপিৰ কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি ৰূপম সাহা প্ৰমুখ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
বরাক উপত্যকার উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় কেবিনেটের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত For decades, Barak Valley was seen as distant from Assam’s mainstream development story. That perception is changing, decisively. In just two days, three landmark decisions have put Silchar and the wider Barak Valley firmly on the development map. 1️⃣The Union Cabinet, led by Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, has approved a greenfield airport at Doloo, Silchar, worth ₹2,014 crore. With capacity to handle over one million passengers annually, it will enable larger aircraft, more operations and ease the pressure on the existing civil enclave. My heartfelt gratitude to the Prime Minister and the Union Cabinet for this historic decision. 2️⃣Regional air services between Silchar and Imphal by Alliance Air will also commence strengthening connectivity between two cities bound by deep historical ties and opening new avenues for trade, tourism and people-to-people exchange. 3️⃣Today, I also witnessed the signing of an MoU for Airtel’s ₹255-crore data centre in Silchar. With facilities in Guwahati, Jorhat and Silchar, Assam is building a digital backbone that brings Barak Valley into the heart of its technology-led growth. These milestones build on our wider efforts for the development of Barak Valley: governance from Silchar through Assam Secretariat, a second medical college, the Silchar Cancer Centre, better educational institutions, the upcoming Guwahati–Shillong–Silchar Greenfield Expressway and much more. Our vision is clear: equal opportunity, equal growth and equal development across the Brahmaputra and Barak Valleys, one which we are prioritising since the last 10 years. Barak Valley is no longer on the fringes. It is an equal partner in Assam's growth story.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
ইফালে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে-
বৰাক উপত্যকা এতিয়া উন্নয়নৰ মূলসুঁতিৰ পৰা বহু দূৰত নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ প্ৰগতিৰ সমান অংশীদাৰ । দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ মনত এটা আশা আছিল যে শিলচৰ আৰু বৰাক উপত্যকায়ো উন্নয়নৰ প্ৰতিটো দিশতে সমান গুৰুত্ব পাব লাগে । যোৱা দহ বছৰত আমি সেই আশা পূৰণৰ বাবে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছো । আজি সেই পৰিৱৰ্তন অধিক স্পষ্ট, অধিক দৃশ্যমান হৈ পৰিছে । মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰতে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তই বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছে ।
প্ৰথমতে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শিলচৰৰ ডলুত গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ২০১৪ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে । বছৰি ১০ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰী পৰিবহণ কৰিব পৰা এই বিমানবন্দৰটোৱে অধিক বিমান পৰিবহণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু অধিক উন্নত কৰিব আৰু বৰ্তমানৰ বিমানবন্দৰৰ ওপৰত চাপ হ্ৰাস কৰিব । এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভালৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।
দ্বিতীয়তে, এলায়েন্স এয়াৰে শিলচৰ আৰু ইম্ফলৰ মাজত আঞ্চলিক বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে । ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থকা এই দুয়োখন চহৰৰ মাজত বিমান সংযোগে বাণিজ্য, পৰ্যটন আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।
তৃতীয়তে আজি শিলচৰত ২৫৫ কোটি টকাৰ এয়াৰটেল ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । গুৱাহাটী, যোৰহাট আৰু শিলচৰত আধুনিক ডাটা চেণ্টাৰৰ বিকাশৰ লগে লগে অসমৰ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব । প্ৰযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নৰ এই নতুন আন্তঃগাঁথনিতো বৰাক উপত্যকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
এই পদক্ষেপসমূহ বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নহয় । বৰাক উপত্যকাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ বৃহত্তৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ । শিলচৰৰ পৰা অসম সচিবালয়ৰ পৰিচালনা, দ্বিতীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, শিলচৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ, উন্নত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু প্ৰস্তাৱিত গুৱাহাটী-শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড এক্সপ্ৰেছৱে, প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উন্নয়নৰ সুযোগ অধিক সুলভ কৰি তোলা ।
আমাৰ বাবে অসমৰ উন্নয়ন কেতিয়াও এটা উপত্যকা বা এটা অঞ্চলত সীমাবদ্ধ নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাই হওক বা বৰাক উপত্যকাই হওক, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কোণৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সম সুযোগ, সমান গুৰুত্ব আৰু উন্নয়নৰ সম অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাটোৱেই আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। বৰাক উপত্যকা এতিয়া উন্নয়নৰ আঁৰত থিয় হৈ থকা নাই। বৰং ই আজি অসমৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ যাত্ৰাৰ সমান অংশীদাৰ।
বৰ্তমান বৰাক উপত্যকাৰ লগতে ইয়াৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে বিমানযাত্ৰাৰ বাবে শিলচৰৰ কুম্ভীৰগ্ৰামত থকা একমাত্ৰ বিমান বন্দৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এই বিমান বন্দৰটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন মৰ্মে দিনত সীমিত সময়ৰ বাবে এই বিমান বন্দৰটো ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: কাছাৰৰ ডলুত নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ