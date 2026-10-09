নগাঁৱ লোকসভা আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা বৃহৎ জয়ৰ দিশত, আজমল দ্বিতীয় হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানত

নগাঁৱ লোকসভা আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা বৃহৎ জয়ৰ দিশত, আজমল দ্বিতীয় হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানত
নগাঁৱত বাতৰি লিখা পৰলৈ ৬,৬৭,২৮৮ টা ভোটত লাভ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাই বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি জয়ৰ দিশত, কংগ্ৰেছ আছে তৃতীয় স্থানত ৷
Published : October 9, 2026 at 5:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: চলি আছে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ৷ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ শিৱিৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ৷ যিহেতু দুবাৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো উপ-নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়লাভৰ দিছে অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ ৷
বাতৰি লিখা পৰলৈকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে ৬,৬৭,২৮৮ টা ভোট লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাই বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ৪,৯১,৯৮২ টা ভোট লাভেৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল দ্বিতীয় স্থানত আৰু ১,১৭,৯২৩ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্ৰেছেৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই তৃতীয় স্থানত আছে ৷ বৰ্তমানো ভোট গণনা চলি আছে ৷
এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে প্ৰায় দুই লাখৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰাৰ দিশে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মা ৷ যি সময়ত বিৰোধীয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰে বিজেপিয়ে সমাজত হিংসা বিয়পাইছে বুলি দাবী কৰি আহিছে, সেই সময়তে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ বৃহৎ জয়ৰ অগ্ৰগতিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে, বিৰোধীৰ অভিযোগত গুৰুত্ব নিদিয়ে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকে ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিল যে, উন্নয়ন যদিহে প্ৰয়োজন তেতিয়া হলে বিজেপিক ভোট দিব লাগিব!
উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈকে বিজেপিৰ দখলত আছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ৷ কিন্তু ২০১৯ আৰু ২০২৪ত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপিৰ দখললৈ যায় ৷ এক প্ৰকাৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যেতিয়াৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ সমষ্টি হেৰুৱা লগীয়া হৈছে ৷
এই বাৰৰ সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনত ৭৬.১৯ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হৈছিল ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ১৯,০২,০০৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে । ৬ অক্টোবৰত ২৩০৭ টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : ভোট গণনা অব্যাহত: এক লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ অগ্ৰগতি