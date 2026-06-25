জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাত সংবিধান আৰু গণতন্ত্রক হত্যা কৰি স্বৈৰাচাৰী আৰু একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱা হৈছিল : মুখ্যমন্ত্রী
কলাক্ষেত্ৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিভীষিকাময় দিন সুঁৱৰি অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৫১ সংখ্যক ক’লা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : June 25, 2026 at 11:08 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা বলবৎ কৰা সেই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয়’’ - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । দেশৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিভীষিকাময় দিন সুঁৱৰি বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্রীদামোদৰদেৱ আন্তর্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দ্বাৰা আয়োজিত ৫১ সংখ্যক ক’লা দিৱস অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় ।
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁটে লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব বিজয় উপলক্ষে বৰ্ধিত কলেবৰৰ ‘অসমীয়া বিজেপি বার্তা'ৰ বিশেষ সংখ্যাটি আৰু জ্যোতি পাটোৱাৰীৰ 'অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহ আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি হোৱা অন্যায়' শীর্ষক গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে । অনুষ্ঠানত লোকতন্ত্র সেনানীসকলকো সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ দ্বাৰা দেশত বলবৎ কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থা তথা সেই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই সম্মুখীন হোৱা বিভিন্ন অত্যাচাৰৰ কথা স্মৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়লৈকে একমাত্ৰ ইন্দিৰা গান্ধী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বাহিৰে কোনো এখন চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । প্রায় ২১ মাহ ধৰি চলা এই জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাত সংবিধান আৰু গণতন্ত্রক হত্যা কৰি স্বৈৰাচাৰী আৰু একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱা হৈছিল । য'ত হাজাৰ হাজাৰ লোকে কাৰাবাস খাটিবলগা হৈছিল, সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কেতবোৰ বাধা-নিষেধ (চেঞ্চৰশ্বিপ) আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰা হৈছিল । দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা বলবৎ কৰা সেই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে এতিয়া সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয় ।’’
Joining party karyakartas and leaders for a programme at Sri Sri Damodardeva International Auditorium. https://t.co/dyDk9b15lq— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 25, 2026
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘বাবাচাহেবে লিখা সংবিধানখন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদৱানি আদিকে ধৰি নেতাসকল কাৰাগাৰলৈ গৈছিল । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা কোনো নেতা-কর্মীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত মাত মতা নাছিল বা কাৰাগাৰলৈ যোৱা নাছিল ।’’
প্রসংগক্রমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন স্থানত ৰঙা ৰঙৰ যিখন সংবিধান প্রদর্শন কৰি আহিছে সেই সংবিধানখনৰ এটা সংখ্যা উৎসুকতাবশতঃ তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰে যে তাত থকা পাতনিতেই দেশৰ সংবিধানখন যে প্রয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি 'হত্যা' কৰিছিল সেই কথা উল্লেখ আছে ।
जिस संविधान को राहुल गांधी अपने हाथों में लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उसी संविधान में यह दर्ज है कि किस प्रकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संविधान और देश के लोकतंत्र की हत्या की थी।#SamvidhanHatyaDiwas pic.twitter.com/waHDEOkgAt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 25, 2026
নিজ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মই জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সেই সময়ছোৱাৰ কথাবোৰ জনাৰ প্ৰয়োজন আছে । কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ সেই কলা অধ্যায়ৰ কথা আজিৰ প্ৰজন্মই ভালদৰে অৱগত নহ'লে একাংশ লোকে ইতিহাস বিকৃত কৰি সমাজখনক বিপথে পৰিচালনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংবিধান হত্যাকাৰী বুলি অভিযোগ তোলে । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে সেই সময়ছোৱাত সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আন্দোলনত নামি পৰিছিল । আজি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সদায় সচেষ্ট হৈ থকাৰ বাবে সকলোকে অনুপ্রাণিত কৰিব ।’’
On #SamvidhanHatyaDiwas, we remember one of the darkest assaults on India's Constitution and democracy. Let this serve as a reminder that no government should ever again have the power to silence the voice of the people. pic.twitter.com/4A7MRZa9sZ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 25, 2026
‘‘জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাৰ লোকতন্ত্র সেনানীসকলক অসম চৰকাৰে সন্মান আগবঢ়াই আহিছে আৰু এনে সন্মানৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাসকলকো চৰকাৰে উপযুক্ত সন্মান প্ৰদান কৰিব’’ - বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় ৷
Just to cling on to power,the then Cong govt trampled upon the Constitution and converted the country into a jail.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 25, 2026
On #SamvidhanHatyaDiwas, I honoured our Loktantra Senanis & appealed that we must not let this dark chapter in our nation’s history be forgotten. pic.twitter.com/N2ql8YCm98
উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় আদিকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু দলীয় কার্যকর্তাসকল উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: অসমত উৎপাদিত বীজ কৃষকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা