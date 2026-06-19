ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী

মঙলদৈস্থিত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱাৰ বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

Biswajit Daimary react over the deletion of Zubeen Gargs painting
জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱাৰ বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: "মজদুৰ কৰা মানুহে চাফ-চিকুণ কৰাৰ নামত কিবা এটা কৰিলে, তাকে লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে ।"-জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচি পেলোৱা কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইদৰে কয় মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ।

শুকুৰবাৰে মঙলদৈস্থিত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজ্য় চৰকাৰৰ দক্ষতা, খেল আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল । দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজিও সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকলৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে মন্ত্ৰী দৈমাৰী । বিশ্ববিদ্যালয়খনত শিক্ষণ-প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে যদিও হৈ উঠা নাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম ।

জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱাৰ বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলেও নিগাজিকৈ থাকিব পৰা নাই । যাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে । মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ উপাচাৰ্য, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় আৰু চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰখনত ৯ টা বিভাগ আছে যদিও এতিয়া মাত্ৰ ৫ টা বিভাগত হে পাঠদান আৰম্ভ হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ এখন সেতুৰ তলত থকা জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচি পেলোৱা সম্পৰ্কে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়,"এইবিলাক কথাত আমি সকলোৱে লাগি থাকিব নালাগে, এই বিলাক চেনজেটিভ ইচ্ছু । এইবিলাক কথাত সকলোৱে লাগি থাকিলে বেলেগ কাম কোনে কৰিব ?"

Biswajit Daimary react over the deletion of Zubeen Gargs painting
অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

দৈমাৰীয়ে কয়,"আজি জাপান চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিপাক্ষিক এক আলোচনাৰ বাবে জাপান আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বহু প্ৰতিনিধি অসমলৈ আহিব । বেলেগতো আহিব পাৰিলে হয়, দিল্লীতো হ'ব পাৰিলে হয় । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমক সুযোগ দিলে । এইটো অসম আৰু জাপানৰ আলোচনা নহয়, এইটো ভাৰত আৰু জাপানৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ।"

Biswajit Daimary react over the deletion of Zubeen Gargs painting
অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগত বৈঠক (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত যি আলোচনা, চুক্তি হ'ব সেইটো অসমত হ'ব সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা । আমি সেইটো নাভাবি কোনোবা মজদুৰ কৰা মানুহে চাফ-চিকুণ কৰাৰ নামত কিবা এটা কৰিলে, তাকে লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে ।"

পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"জুবিনক আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, সন্মান দিওঁ তাৰকাৰণে অসম চৰকাৰে তেওঁৰ স্মৃতি সদায় জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছে, কৰি থকা হৈছে । এইবিলাক কথাৰ বাবে বাকি কাম বাধা হ'ব নালাগে ।"

উল্লেখ্য যে,মঙলদৈস্থিত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰখনত বৰ্তমান ২২০ গৰাকী ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে । বিভিন্ন বিভাগৰ মুঠ ৬২ গৰাকী শিক্ষক থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনত মঙলদৈ চৌহদত চলিত বৰ্ষৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈলৈ আদালতৰ চমন

তিনিদিনৰ পাছত মেঘালয়ত উদ্ধাৰ মহানগৰীৰপৰা অপহৃত ছাত্ৰী, বৰ্তমানো পলাতক অভিযুক্ত

TAGGED:

মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী
অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়
মঙলদৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER BISWAJIT DAIMARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.