শীঘ্ৰে বজাৰলৈ বেঙুনীয়া চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা কেক-বিস্কুট

গ্লাইচেমিক ইনদেক্স কম আৰু ফ্লেভানইদ, এণ্টি অক্সিডেণ্ট, এমাইলজ, ফিনল আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ বেঙুনীয়া চাউলে ইতিমধ্যে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে ।

purple rice Biscuits and cakes
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 9:19 PM IST

যোৰহাট: অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাৱন কৰা বেঙুনীয়া চাউল লাৱণ্যৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিস্কুট আৰু কেক শীঘ্ৰেই বজাৰত মুকলি কৰা হ'ব । IndiGo purple rice cookies নামৰ এই সুস্বাদু খাদ্যবিধ মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ লগে লগে বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ সভাগৃহত নাবাৰ্ডৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত এই বিস্কুট আৰু কেক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অসম ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা বজালবাৰী ন-কুঁহিপাত কৃষক উৎপাদক সংস্থাই এই সুস্বাদু খাদ্য দুবিধ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় ।

purple rice Biscuits and cakes
বেঙুনীয়া চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিস্কুট (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গ্লাইচেমিক ইনদেক্স কম আৰু ফ্লেভানইদ, এণ্টি অক্সিডেণ্ট, এমাইলজ, ফিনল আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ বেঙুনীয়া চাউলে ইতিমধ্যে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই এই সুস্বাদু খাদ্যই সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰি স্বাস্থ্য সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আশাপ্ৰদ সঁহাৰি দিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

অনুষ্ঠানত নাবাৰ্ডৰ চীফ জেনেৰেল মেনেজাৰ লোকেন দাসৰ নেতৃত্বত অহা ২৯ জন বিষয়াৰ দলটোৱেও অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ সঞ্জয় কুমাৰ চেতিয়া আৰু সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ মনোৰঞ্জন নেওগে দৃশ্য-শ্ৰাব্য মাধ্যমেৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শেহতীয়া উদ্ভাৱন, পদক্ষেপ সাফল্য আৰু অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

পঞ্জীয়ক তপন কুমাৰ গোহাঁয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি বিজ্ঞান গুৰু ড৹ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠক, কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ সঞ্জয় কুমাৰ চেতিয়া, স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ অনুপ কুমাৰ দাস, সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ মনোৰঞ্জন নেওগ, ভাৰপ্ৰাপ্ত সামূহিক বিজ্ঞান গুৰু ড৹ নন্দিতা ভট্টাচাৰ্য, সহযোগী সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ ৰঞ্জিত কুমাৰ সাউদ, সহযোগী কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ মৃণাল শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

purple rice Biscuits and cakes
বেঙুনীয়া চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিস্কুট (ETV Bharat Assam)

নাবাৰ্ডৰ বিষয়াৰ দলটোৱে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু ফাৰ্মসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি গৱেষক বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । নাবাৰ্ডৰ জিলা বিষয়া মণ্টু দাসৰ সমন্বয়ত অহা
দলটোত চি জি এম লোকেন দাসৰ লগতে জি এম কামাৰ জাভেদ, ডি জি এম ইভান টি মুনছং, দেবব্ৰত দাস, এ জি এম ভামা দেউৰী, এছ এন ৰয়, বিশ্বজিৎ দেৱ, কীৰ্তি প্ৰভান, ডি ডি এম হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা, এ আৰ দেউৰী, গৌৰৱ ভট্টাচাৰ্য, ইৰুংবাম প্ৰেমজয় সিং, প্ৰণয় বৰদলৈ, মংগাং সনাসম অমৰজিত, ভাস্কৰ দয়াল পৰাশৰ, কে বৈফেই, অম্লান ৰঞ্জন তামূলী, ক্ষেত্ৰীমৱুম সবিতা দেৱী, ৰাজেন্দৰ ৰাজমৌলি পেৰ্ণা, উৎপল বেজবৰুৱা, কিশোৰ ৰাভা, বৰুণ বিশ্বাসে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

