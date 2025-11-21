জুবিন গাৰ্গ মানেই হৈছে উদযাপন, নিজেই এটা শক্তি: বঢ়মপুৰত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই পালন কৰিলে জন্মদিন

জুবিন গাৰ্গ মানেই হৈছে উদযাপন, নিজেই এটা শক্তি: বঢ়মপুৰত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই পালন কৰিলে জন্মদিন
সামৰণি পৰিল নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত আয়োজন কৰা জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ । অন্তিমটো দিনত জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠৰ উপস্থিতিত প্রিয় শিল্পীৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত ।
Published : November 21, 2025 at 2:27 PM IST
নগাঁও: ৫৩ গছি আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন, ২০ গৰাকীকৈ শিল্পীৰ সমাহাৰ, জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠৰ উপস্থিতিত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাতেৰে সামৰণি পৰিল নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন অনুষ্ঠানৰ । স্থানীয় কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীৰ বিশেষ উদ্যোগ আৰু স্থানীয় জুবিন অনুৰাগীৰ সহযোগত বঢ়মপুৰ খেলপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় জুবিন গাৰ্গ অবিহনে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো জন্মদিন ।
শোভাযাত্ৰা, দহ হাজাৰ এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনৰে বঢ়মপুৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ গীত পৰিৱেশন কৰে ২০ গৰাকীকৈ শিল্পীয়ে । বিশিষ্ট শিল্পী খগেন গগৈ, জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰা শিল্পী ববিতা শৰ্মা, তৰুলতা কুটুম, ভৃগু কাশ্যপসহ ২০ গৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গীত পৰিৱেশন কৰে ।
প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ৫৩ গছি আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বঢ়মপুৰবাসীয়ে । তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন দর্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ, বিশিষ্ট অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱা, জুবিন গাৰ্গৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী শশাংক সমীৰসহ জুবিন গাৰ্গৰ বহুকেইগৰাকী ঘনিষ্ঠ শিল্পী, অভিনেতাৰ লগতে সহযোগীয়ে ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট অভিনেতা তথা জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ মিণ্টু বৰুৱাই কয়,"ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন ইমান সুন্দৰকৈ পাতিছে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই । এফালে ভাল লগা কথা আনফালে বেয়া লগা কথা । বঢ়মপুৰৰ ৰাইজেই ইমান ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে আমি দেখি ভাল পাইছোঁ । আশা কৰিম জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক নতুন প্ৰজন্মই যাতে আগবঢ়াই লৈ যায় । তেতিয়াহে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ’ব । জুবিন যতেই আছে শান্তিত থাকক ।”
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰে জুবিন গাৰ্গৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিচাপে থকা শশাংক সমীৰে কয়,“অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও ভাৰতৰ বাহিৰতো জুবিন দাৰ এই জন্মদিন উদযাপিত হৈছে । অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰে অন্তৰত জুবিন দা আছে । সেই সূত্ৰেই এইধৰণে উদযাপিত হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"দুখ নিশ্চিতভাৱেই আছে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গ মানেই হৈছে উদযাপন । বিশেষভাৱে নতুন প্ৰজন্মক জুবিনে বহুত ভাল পাইছিল আৰু বিশ্বাস কৰিছিল । এইদৰে নতুন চাম আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈ থাকক ।”
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত শশাংক সমীৰে কয়,"ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত কি হৈছিল সেয়া জানিবলৈ সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে । সকলো কথা পুংখানুপুংখভাৱে জানিব পাৰিব । জুবিন গাৰ্গ নিজেই এনেধৰণৰ এটা শক্তি । সেই শক্তিয়ে আমাক কেতিয়াও বিচলিত নকৰে । ন্যায়ালয়ে আমাক যি জনাব আমি আস্থা ৰাখিব লাগিব ।”
অনুষ্ঠানৰ অন্যতম উদ্যোক্তা তথা বিশিষ্ট শব্দ অভিযন্তা দেৱজিৎ গায়নেও কয়,"ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান চলি আছে যদিও সকলোৱে কিবা উকা উকা অনুভৱ কৰিছে ।" বঢ়মপুৰত অনুষ্ঠিত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাসহস্ৰাধিক লোকৰ লগতে বঢ়মপুৰ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে ।