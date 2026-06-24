ETV Bharat / state

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত জন্মদিন উদযাপিত অভিযুক্তৰ ১৪ জনক জামিনত মুক্তি

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত পত্নীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা ব্যৱসায়ী গৌতম বৰুৱাসহ ১৪ জনক জামিন প্ৰদান ।

Guwahati birthday controversy
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত জন্মদিন উদযাপন; অভিযুক্ত ১৪ জনক জামিনত মুক্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত ব্যৱসায়ী গৌতম বৰুৱাই ২২ জুনৰ মাজনিশা পত্নীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা ব্য়ৱসায়ী তথা তেওঁ বন্ধুমহল আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ গৈ জামিন লৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে ৷

উল্লেখ্য় যে, জন্মদিন উদযাপনৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে মঙলবাৰে সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে বিষয়টোৰ তদন্তত আৰক্ষী নামি পৰে আৰু ব্যৱসায়ী গৌতম বৰুৱাসহ এই জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ১৪ জন লোকক ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ।

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত জন্মদিন উদযাপন; অভিযুক্ত ১৪ জনক জামিনত মুক্তি (ETV Bharat Assam)

দলঙৰ ওপৰত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান উদযাপন কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা ব্যৱসায়ী গৌতম বৰুৱাসহ তেওঁৰ সহযোগী ১৪ জনক এতিয়া জামিন প্ৰদান কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে কিহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰে বা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা কি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া জানিব পৰা নাই । উল্লেখ্য যে ৰাজহুৱা স্থানত যান-বাহন চলাচল ব্যাহত কৰি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান পতাৰ বাবে ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে গৌতম বৰুৱাসহ আটাইকেইগৰাকীকে সোধা-পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিল ।

যান-বাহন আইন উলংঘাৰে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত ৰেড কাৰ্পেট পাৰি জন্মদিন উদযাপন কৰি নিজৰ চখ পূৰণ কৰা ব্যৱসায়ী বৰুৱা দম্পতীসহ ১৪ বাকী জনক লৈ মঙলবাৰে দিনটো সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো সৰৱ চৰ্চা হয় । ইয়াৰ পিছতে ভৰলুমুখ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । যান-বাহন আইন উলংঘাৰ অভিযোগত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

ইফালে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গুৱাহাটী মহানগৰ যান-বাহন শাখাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই কয়, "কালি আবেলি সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' আমি দেখিছিলোঁ । ২১ জুনৰ মাজনিশা অৰ্থাৎ ২২ জুনত গৌতম বৰুৱাই পত্নীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুৰ ওপৰত । উক্ত স্থানত চাৰিখন গাড়ী আছিল । তাৰে এখন ডিফেণ্ডাৰ, এখন মাৰ্চিডিজ, এখন স্কৰ্পিঅ' আৰু এখন হোণ্ডা চিটি। অনুষ্ঠানটোত মুঠ ১৪ জন ব্যক্তি আছিলে । চাৰিখন গাড়ী জব্দ কৰাৰ লগতে ১৪ জনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ । এই সন্দৰ্ভত ৭৯/২৬ নম্বৰত ভৰলুমুখ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতুত পত্নীৰ জন্মদিন উদযাপনত ব্যৱসায়ী গৌতম বৰুৱাই ৰেড কাৰ্পেট, বিভিন্ন অত্যাধুনিক শৈলীৰ জাকজমকতাত কেক কাটিছিল । এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে অথন্তৰ আৰম্ভ হয় গৌতম বৰুৱা, তেওঁৰ পত্নী তথা বন্ধুবৰ্গৰ ।

লগতে পঢ়ক :নলবাৰীৰ লগুণ বিতৰ্ক; উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীক হাইলাকান্দিলৈ শাস্তিমূলক বদলি
লগতে পঢ়ক :অব্যাহত থাকিব চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্রম : শিক্ষামন্ত্ৰীৰে আছুৰ আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত

TAGGED:

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু
দলঙৰ ওপৰত জন্মদিন উদযাপন
ব্ৰহ্মপুত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
GUWAHATI BIRTHDAY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.