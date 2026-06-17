তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস
আজিও চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ ৰৈছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মগৃহ ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ ৷
Published : June 17, 2026 at 5:11 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ নক্ষত্ৰ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাস্থিত জন্মগৃহ ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ত অনুষ্ঠিত হয় গীতে-মাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তেওঁ জন্মগৃহৰ চৌহদত থকা প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অজস্ৰ লোকে ৷
অসমীয়া সাহিত্য, সংগীত, নাট্য, চলচ্চিত্ৰ আৰু জাতীয় চেতনাৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনুৰাগী, তামোলবাৰী চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁয়ে আঁত ধৰা সভাত জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰশিক্ষক ভুৱন গগৈয়ে ৰূপকোঁৱৰৰ অমূল্য সৃষ্টি আৰু অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁৰ কেইবাটিও কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰে । জ্যোতি সংগীতৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ উঠে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচা ৷
উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অন্যতম শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত ১৯০৩ চনৰ ১৭ জুনত । কিন্তু মহান শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি বহন কৰা তামোলবাৰী চাহ বাগিচাস্থিত ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷
বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰোদিয়াৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত 'জ্যোতিতীৰ্থ'ৰ বাসগৃহটোত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে ব্যৱহাৰ কৰা বহু মূল্যৱান আচবাব আৰু স্মৃতিচিহ্ন । আনহাতে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে সেই স্থানৰ উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেয়া বাস্তৱায়িত হোৱা দেখা নগ'ল ।
ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি যাদৱ গগৈয়ে কয়, "অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পিতৃ স্বৰূপ ৰূপকোঁৱৰৰ আজি ১২৪ সংখ্যক জন্ম দিৱস । কিন্তু দুখৰ বিষয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি শিল্পীগৰাকীৰ জন্মগৃহ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছো যদিও আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল । কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক:'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদানত উৎফুল্লিত অসমৰ কুটীৰশিল্পী, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে শিল্পীয়ে