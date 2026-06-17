ETV Bharat / state

তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস

আজিও চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ ৰৈছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মগৃহ ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ ৷

RUPKONWAR JYOTI PRASAD AGARWALA
তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ নক্ষত্ৰ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাস্থিত জন্মগৃহ ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ত অনুষ্ঠিত হয় গীতে-মাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তেওঁ জন্মগৃহৰ চৌহদত থকা প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অজস্ৰ লোকে ৷

অসমীয়া সাহিত্য, সংগীত, নাট্য, চলচ্চিত্ৰ আৰু জাতীয় চেতনাৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনুৰাগী, তামোলবাৰী চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁয়ে আঁত ধৰা সভাত জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰশিক্ষক ভুৱন গগৈয়ে ৰূপকোঁৱৰৰ অমূল্য সৃষ্টি আৰু অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁৰ কেইবাটিও কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰে । জ্যোতি সংগীতৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ উঠে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচা ৷

উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অন্যতম শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত ১৯০৩ চনৰ ১৭ জুনত । কিন্তু মহান শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি বহন কৰা তামোলবাৰী চাহ বাগিচাস্থিত ‘জ্যোতিতীৰ্থ’ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷

বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰোদিয়াৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত 'জ্যোতিতীৰ্থ'ৰ বাসগৃহটোত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে ব্যৱহাৰ কৰা বহু মূল্যৱান আচবাব আৰু স্মৃতিচিহ্ন । আনহাতে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে সেই স্থানৰ উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেয়া বাস্তৱায়িত হোৱা দেখা নগ'ল ।

ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি যাদৱ গগৈয়ে কয়, "অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পিতৃ স্বৰূপ ৰূপকোঁৱৰৰ আজি ১২৪ সংখ্যক জন্ম দিৱস । কিন্তু দুখৰ বিষয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি শিল্পীগৰাকীৰ জন্মগৃহ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছো যদিও আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল । কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰিছো ৷"

লগতে পঢ়ক:'বাঁহ' শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদানত উৎফুল্লিত অসমৰ কুটীৰশিল্পী, চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে শিল্পীয়ে

TAGGED:

শিল্পী দিৱস
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা
ডিব্ৰুগড়
মোলবাৰী চাহ বাগিচা
RUPKONWAR JYOTI PRASAD AGARWALA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.