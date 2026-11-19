মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নায়কক ৰাজ্যবাসীৰ স্মৰণ
মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্ন নেতা তথা সংগঠনৰ ।
Published : November 19, 2026 at 4:04 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ইতিহাসৰ এগৰাকী সাহসী যোদ্ধা তথা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হৈছে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ । মহান যোদ্ধাগৰাকীৰ স্মৃতিত ১৯ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস পালন কৰা হৈছে ।
১৮০০ শতিকাৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা তথা দল-সংগঠনে স্মৰণ কৰিছে । তেওঁৰ বীৰত্ব, সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু শোষিত-নিপীড়িত জনতাৰ অধিকাৰৰ হকে আগবঢ়োৱা সংগ্ৰামী অৱদানক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ।
ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰেও সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহযোগত আৰু অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ২৯১ সংখ্যক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উদযাপন কৰিছে ।
Bir Raghab Moran, united the masses against injustice, exploitation and oppression and led the resistance against tyranny. He remains one of the bravest and most revered figures in Assam’s history. In 1769, he played a historic role by leading the Moamoria Rebellion, spearheading the struggle for the rights and dignity of the exploited and oppressed sections of society. His courage, leadership and unwavering resistance against injustice will forever remain an important chapter in the history of Assam. Tributes on Raghab Moran Diwas.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত বীৰগৰাকীক অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম সাহসী আৰু সন্মানীয় ব্যক্তিত্ব হিচাপে অভিহিত কৰিছে ।
অন্যায়, শোষণ আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে জনতাক ঐক্যবদ্ধ কৰি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে, "তেওঁৰ সাহস, নেতৃত্ব আৰু আপোচহীন সংগ্ৰাম অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হৈ থাকিব । ৰাঘৱ মৰাণলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।"
বীৰত্ব, সাহস আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ এক অবিস্মৰণীয় প্ৰতীক ~ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ। অসমৰ ইতিহাসৰ পাতত নিজৰ সাহস, বীৰত্ব আৰু স্বাভিমানৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি যোৱা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক আজি পৱিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। তেখেতৰ সংগ্ৰামী জীৱন আৰু সাহসিকতাই আমাক নিজৰ জাতি, মাটি আৰু স্বদেশৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। এইগৰাকী বীৰপুৰুষৰ ত্যাগ তথা অৱদানৰ গাথা আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব।— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 19, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বীৰগৰাকীক স্মৰণ কৰি লিখিছে, "বীৰত্ব, সাহস আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ এক অবিস্মৰণীয় প্ৰতীক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ । অসমৰ ইতিহাসৰ পাতত নিজৰ সাহস, বীৰত্ব আৰু স্বাভিমানৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি যোৱা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক আজি পৱিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ । তেখেতৰ সংগ্ৰামী জীৱন আৰু সাহসিকতাই আমাক নিজৰ জাতি, মাটি আৰু স্বদেশৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এইগৰাকী বীৰপুৰুষৰ ত্যাগ তথা অৱদানৰ গাথা আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব ।"
অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে জনতাক ঐক্যবদ্ধ কৰি ঐতিহাসিক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়া বীৰ ৰাঘৱ মৰাণলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। নিপীড়িত জনতাৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজত তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰা বিৰল সাহস, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু আপোচহীন সংগ্ৰাম অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা চিৰস্মৰণীয় অধ্যায়। বীৰগৰাকীৰ মহান আদৰ্শক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো। 🙏— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) November 19, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে জনতাক ঐক্যবদ্ধ কৰি ঐতিহাসিক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে জনতাক ঐক্যবদ্ধ কৰি ঐতিহাসিক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে জনতাক ঐক্যবদ্ধ কৰি ঐতিহাসিক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়া বীৰ ৰাঘৱ মৰাণলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ । নিপীড়িত জনতাৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজত তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰা বিৰল সাহস, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু আপোচহীন সংগ্ৰাম অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা চিৰস্মৰণীয় অধ্যায় । বীৰগৰাকীৰ মহান আদৰ্শক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো ।"
One of the most prominent figures of the Moran community, Raghav Moran's indomitable spirit, courage and love towards the motherland serves as an inspiration to everyone across Assam. Humble tributes to the valiant warrior on Beer Raghav Moran Diwas. https://t.co/BGtKCK90hA— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) November 19, 2026
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিচাপে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ অদম্য মনোবল, সাহস আৰু দেশপ্ৰেমক অসমৰ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি অভিহিত কৰিছে ।
বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসত মহান বীৰগৰাকীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনালোঁ। অসমৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান,সাহস আৰু বীৰত্বৰ প্ৰতীক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণে স্বদেশপ্ৰেমৰ আদৰ্শৰে জাতীয় জীৱনৰ বাবে পালন কৰা ভূমিকা চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। https://t.co/UNe4CwUhhd— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 19, 2026
শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসত মহান বীৰগৰাকীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনালোঁ । অসমৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান, সাহস আৰু বীৰত্বৰ প্ৰতীক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণে স্বদেশপ্ৰেমৰ আদৰ্শৰে জাতীয় জীৱনৰ বাবে পালন কৰা ভূমিকা চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"
বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসৰ পৱিত্ৰ উপলক্ষত অসমৰ ইতিহাসৰ মহান বীৰগৰাকীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনালোঁ। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান, বীৰত্ব আৰু আত্মপৰিচয়ৰ প্ৰতীক ৰাঘৱ মৰাণৰ অৱদান অসমৰ জাতীয় ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয়। তেওঁৰ ত্যাগ, সাহস আৰু সংগ্ৰামী চেতনাই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰি যাব। 🙏 https://t.co/dVVDgVLutY— Biswajit Daimary (@BiswajitDaimar5) November 19, 2026
মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উপলক্ষে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বীৰগৰাকীক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ ত্যাগ, সাহস আৰু সংগ্ৰামী চেতনাই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ অদম্য সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু ত্যাগৰ কাহিনী অসমৰ ইতিহাসৰ এক সোণালী অধ্যায়। শৌৰ্য আৰু স্বদেশ-স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা অসীম ভালপোৱাৰ প্ৰতীক মহান বীৰগৰাকীৰ আজি পৱিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ। বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ বীৰগাথাই প্ৰতিটো প্ৰজন্মক মাতৃভূমিৰ হকে সদায় স্বাভিমান আৰু সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব...— Atul Bora (@ATULBORA2) November 19, 2026
ইফালে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাইও সামাজিক মাধ্যমত বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উপলক্ষে বিশেষ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু ত্যাগক অসমৰ ইতিহাসৰ এক সোণালী অধ্যায় বুলি অভিহিত কৰিছে । স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি অপৰিসীম ভালপোৱাৰ প্ৰতীক বীৰগৰাকীৰ বীৰত্বৰ কাহিনীয়ে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক আত্মসন্মান আৰু সাহসেৰে আগবাঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা যোগাই থাকিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
Remembering the extraordinary courage and sacrifice of Bir Raghav Moran. His role in the Moamoria Rebellion reflects the indomitable spirit of resistance against injustice and oppression. A proud chapter in Assam’s history, his legacy will continue to inspire us. https://t.co/3u4zvSrclx— Nilima Devi (@NilimaDeviBJP) November 19, 2026
অসমৰ চৰকাৰৰ আন কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী তথা বিধায়কেও বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বীৰগৰাকীৰ স্মৰণ কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । বিভিন্ন সংগঠনেও সাহসী বীৰ ৰাঘৱ মৰাণক স্মৰণ কৰিছে ।
মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান নেতা হিচাপে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণে সাহস, ত্যাগ, বীৰত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। তেখেতৰ নেতৃত্ব আৰু অৱদান অসমৰ ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসত এইগৰাকী মহান বীৰপুৰুষৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। https://t.co/4z6HR8WJ6W— Utpal Sarma (@Utpal_Assam) November 19, 2026
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (আছু) সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান নেতা হিচাপে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণে প্ৰদৰ্শন কৰা সাহস, ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ কথা স্মৰণ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান নেতা হিচাপে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণে সাহস, ত্যাগ, বীৰত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল । তেখেতৰ নেতৃত্ব আৰু অৱদান অসমৰ ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব । বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসত এইগৰাকী মহান বীৰপুৰুষৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ ।"
এনেদৰেই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যবাসীয়ে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বীৰ যোদ্ধা ৰাঘৱ মৰাণক স্মৰণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তি সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে মধ্যস্থতাকাৰীৰে আলোচনা: টিএমপিকেৰ সভাপতি