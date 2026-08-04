ETV Bharat / state

দক্ষিণ কামৰূপৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাবুকি? কুলশী নদীৰ বান্ধক লৈ বিৰোধিতা ৰাইজৰ

২০১৭ চনৰ জুন মাহৰ মূল্যস্তৰ অনুসৰি এই প্ৰকল্পৰ আনুমানিক ব্যয় ১,৪৫৪.৯৫ কোটি টকা ।

KULSI RIVER DAM
কুলশী নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে ওলাই অহা ৰাইজৰ একাংশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 12:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নদীবান্ধক লৈ আলোচনা-সমালোচনা অব্য়াহত থকাৰ সময়তে অসমত অন্য় এক বান্ধ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ৷ এই প্ৰস্তাবিত নদীবান্ধৰ স্থান অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এলেকা ৷ কামৰূপ জিলাৰে বৈ অহা কুলশী নৈৰ বুকুত এই বান্ধ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে ৷

কামৰূপ জিলাৰ বকো-ছয়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ তিনিখন নৈৰ সংগমস্থলীতেই উকিয়াম নামৰ ঠাই আছে ৷ এই ঠাইৰ পৰাই কুলশী নৈৰ উৎপত্তি হৈছে ৷

KULSI RIVER DAM
প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে চৰাই বৈ যোৱা কুলশী নদী (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী বা কামৰূপ গ্ৰাম্য় জিলাৰ লোকসকলৰ বাবে কুলশী নৈ এটা অতি চিনাকি নাম ৷ এই কুলশী নৈত অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে যৌথভাৱে বিদ্যুৎ আৰু জলসিঞ্চনৰ বাবে এটা নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

ব্রহ্মপুত্র ব'ৰ্ডে প্রকল্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পূর্ণাংগ প্রতিবেদন অসম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কর্প’ৰেশ্যন লিমিটেডলৈ ইতিমধ্য়ে হস্তান্তৰ কৰিছে ৷ এই সিদ্ধান্তৰ পৰৱৰ্তী পৰ্য্য়ায়ত স্থানীয় দল‌-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে।

অসমৰ কামৰূপ, মেঘালয়ৰ ৰি-ভই আৰু পশ্চিম খাছী পাহাৰ জিলাৰ সীমাত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰস্তাৱিত কুলশী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উকিয়াম অঞ্চলত বাস কৰা মেঘালয়ৰ খাছী জনজাতীয় ৰাইজ তথা অসমত বাস কৰি থকা গাৰো, বড়ো, ৰাভা সকলোৱে একত্রিত হৈ প্রতিবাদ কৰি আহিছে ।

উল্লেখ্য় যে, ৬ আগষ্টত কুলশী নদীবান্ধ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ উদ্যোগত কুলশী নৈৰ পাৰত বিশাল ৰাজহুৱা সভাও অনুষ্ঠিত হ'ব । সেইদিনটোতে নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলবাসী ৰাইজ কিদৰে আগবাঢ়িব, তাৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰা হ'ব ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কুলশীত নদীবান্ধ নির্মাণ কৰা নহ'ব বুলি প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰিছিল আৰু সেইবাবেই দল-সংগঠনবোৰে আন্দোলন স্থগিত ৰখিছিল‌ ।

কিন্তু যোৱা ৩০ জুলাইত কুলশীত নদীবান্ধ নির্মাণ সন্দর্ভত 'পূর্ণাংগ প্রকল্প প্রতিবেদন'(ডিপিআৰ) হস্তান্তৰ কৰাৰ এই বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ, বিভিন্ন দল-সংগঠন পুনৰ আন্দোলনত মুখৰ হৈ পৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিৱেশ কৰ্মী তথা কুলশী নদীবান্ধ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ উপদেষ্টা ড৹ দীপাংকৰ ঠাকুৰীয়াই কয়, ‘‘নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো দল-সংগঠন, স্থানীয় ৰাইজ ৬ আগষ্টত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাত একত্ৰিত হম । সেইদিনাই নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামখন কিদৰে চলাই নিয়া হ'ব, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নদী আৰু প্ৰস্তাৱিত জলাধাৰে অঞ্চলৰ চাৰিওফালে থকা পাহাৰ-বনাঞ্চল আৰু নদী আৱাসস্থল ধ্বংস বা সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব । ইয়াৰ ফলত স্তন্যপায়ী জীৱ, সৰীসৃপ আৰু চৰাইৰ দৰে বন্যপ্ৰাণীসমূহ গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হ’ব । কিয়নো স্থলচৰ প্ৰাণীসমূহে এই অঞ্চলসমূহ সিহঁতৰ খাদ্য সন্ধান, বাসস্থান নিৰ্মাণ, প্ৰজনন আৰু ঋতুভিত্তিক চলাচলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক’ৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে বননি ধ্বংস আৰু ভূমি এলেকা জলাধাৰ পানীত ডুবি যোৱাৰ ফলত আৱাসস্থলৰ স্বাভাৱিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ’ব আৰু পৰিৱেশগত সন্তুলন বিনষ্ট হ’ব । তদুপৰি নদী শিহুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ই এই নদীৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱাতো নিশ্চিত । বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণে সূচায় যে পানীৰ প্ৰবাহৰ ধৰণ, বালি আৰু পলিমাটি পৰিবহণ আৰু পানীৰ গুণগত মানত হোৱা পৰিৱর্তনে জলাভূমিৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যক্ষমতা আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জীৱিকাসমূহক গভীৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব । চানডুবি বিল, দৰাবিল আদি নিম্নস্তৰৰ আৰ্দ্ৰভূমিসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব আৰু ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংস হ’ব ।’’

ড৹ ঠাকুৰীয়াই উল্লেখ কৰে যে, ‘‘নদীবান্ধৰ ফলত কুলশী নদীৰ শিহুৰ বাসস্থানৰ ওপৰত পার্শ্বক্রিয়া পৰিব । ৱাইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াৰ শেহতীয়া জৰীপ অনুসৰি কুলশী নদী ২০টা শিহুৰ বাসস্থান আৰু শিহু হৈছে বিশেষভাৱে সংকটাপূর্ণ জীৱ । শিহুবোৰে খাদ্যৰ সন্ধান আৰু চলন-ফুৰণৰ বাবে গভীৰ বোৱতী পানী, বক্রপথ আৰু নদী বা বিলৰ সংগমস্থলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । নদীবান্ধে প্রাকৃতিকভাবে বোৱা জলধাৰাত এক কৃত্রিম বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব, যাৰ ফলত শিহুৰ সংখ্যা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস পাব ।’’

এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা তথা স্থানীয় বাসিন্দা ৰমেন সিং ৰাভাই মন্তব্য় কৰে, ‘‘মই প্ৰথমৰ পৰা নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো আৰু কৰি যাম । কুলশী নদীবান্ধৰ ফলত ২৫ খনতকৈও অধিক গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু জীৱন জীৱিকালৈ সংকট আহিব । তদুপৰি চানডুবি, দৰাবিল শুকাই যোৱাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংস হ'ব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নদীবান্ধৰ বিষয়টো গৌৰৱ গগৈক জনোৱা হৈছিল । কিন্তু এতিয়া নদীবান্ধৰ সমগ্ৰ বিষয়টো দলৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিম ।’’

একেটা বিষয়ত বকো-ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক ৰাজু মেচৰ মতামত জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ'ল ।

আনহাতে, পিআইবিয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ জল শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'র্ডে অসম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কর্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে(এপিজিচিএল) আনুষ্ঠানিকভাৱে পূর্ণাংগ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআৰ) আৰু কুলশী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ সকলো সম্পর্কিত প্রকল্প ৰেকৰ্ড হস্তান্তৰ কৰিছে ।

অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ কাষৰ কুলশী নদীৰ ওপৰেৰে কুলশী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক এক বহুমুখী প্রকল্প হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে । ইয়াক প্রায় ২৬,০০০ হেক্টৰ মুঠ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, আকস্মিক বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা সুবিধাৰ সৈতে ৫৫ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ডিপিআৰ অনুসৰি, ২০১৭ চনৰ জুন মাহৰ মূল্যস্তৰ অনুসৰি এই প্ৰকল্পৰ আনুমানিক ব্যয় ১,৪৫৪.৯৫ কোটি টকা ।

লগতে পঢ়ক: ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ

TAGGED:

কুলশী নদী বান্ধ
কুলশী নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা
দক্ষিণ কামৰূপৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য
ইটিভি ভাৰত অসম
KULSI RIVER DAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.